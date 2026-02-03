हैलो ब्रदर! यहां कैसे? राजधानी में हाई-वोल्टेज ड्रामा, दिल्ली पुलिस की गाड़ी जांच रही बंगाल पुलिस

Advertisement
Bengal Police vs Delhi Police: 24 घंटे से दिल्ली में गरमाया माहौल आज एक कदम आगे बढ़ गया. बंगाल से बुलाई गई ममता की पुलिस ने दिल्ली पुलिस की गाड़ियां जांचनी शुरू कर दी. ममता बनर्जी एक दिन पहले बंग भवन के बाहर पुलिसवालों पर भड़की थीं. पढ़िए पूरी रिपोर्ट.

Written By  Anurag Mishra|Last Updated: Feb 03, 2026, 12:47 PM IST
हैलो ब्रदर, क्या हुआ. यहां कैसे?... अब तक आपने दिल्ली में सड़क किनारे रिकॉर्ड किया गया ममता बनर्जी का वायरल वीडियो देख लिया होगा. जासूसी का आरोप लगाकर ममता ने रात में ही बंगाल से पुलिस बुला ली. आज सुबह राजधानी में बंगाल पुलिस vs दिल्ली पुलिस का हाईवोल्टेज ड्रामा देखने को मिला. सवाल यह है कि क्या ममता बनर्जी को दिल्ली पुलिस पर भरोसा नहीं है? यह क्षेत्र तो दिल्ली पुलिस के अधीन है, उनकी जिम्मेदारी बनती है. आज सुबह पहले बंगाल पुलिस ने दिल्ली पुलिस की गाड़ियों की चेकिंग की और वीडियो रिकॉर्ड किए. इसके बाद दिल्ली पुलिस ने बंगाल पुलिस की गाड़ियों की चेकिंग शुरू कर दी.  

Zee न्यूज संवाददाता अमित भारद्वाज ने खबर दी है कि प्राइवेट मोबाइल से वीडियो बनाना किसी प्रोटोकॉल में नहीं आता है लेकिन बंगाल पुलिस ने दिल्ली पुलिस के वीडियो बनवाए हैं. वीडियोग्राफी करवानी थी तो डिपार्टमेंट में लिखना था और प्रोटोकॉल के तहत वीडियो बनाना चाहिए था. यह टेरिटरी दिल्ली पुलिस की है और वीवीआईपी की सुरक्षा की जिम्मेदारी भी उसकी है. 

एजेंसियां भी VVIP सुरक्षा को लेकर अलर्ट करती रही हैं. हाल में लालकिले के पास धमाका भी हुआ था लेकिन चेकिंग बनाम चेकिंग का खेल इसलिए हो रहा है क्योंकि दोनों को एक दूसरे पर भरोसा नहीं है. वैसे भी ये गाड़ियां पहले से चेक होकर आती हैं. लगभग 11 गाड़ियां बंगाल पुलिस की हैं और 50 से ज्यादा जवान-कर्मचारी पहुंच गए हैं. माना जा रहा है कि ममता बंगाल से और पुलिसकर्मी बुला सकती हैं. 

बंगाल से क्यों बुलाए गए पुलिसकर्मी?

दरअसल, जब से बंगाल की सीएम दिल्ली आई हैं, सियासी माहौल गरम है. बंगाल भवन के पास दिल्ली पुलिस का भारी-भरकम सुरक्षा घेरा देखकर ममता दीदी भड़क गई थीं. अपने चिर-परिचित आक्रामक अंदाज में वह पुलिसवालों पर बरसने लगीं. वह एसआईआर में गड़बड़ी की शिकायत करने सोमवार को मुख्य चुनाव आयुक्त से मिलने आई थीं. बाद में आरोप लगा दिया कि बंगाल भवन के पास जासूसी के लिए दिल्ली पुलिस के जवान तैनात किए गए हैं. कुछ ही घंटे बाद कोलकाता से बंगाल पुलिस के जवान दिल्ली के लिए रवाना कर दिए गए. इस समय बंगाल पुलिस के जवान बंग भवन की सुरक्षा में तैनात हो गए हैं.

22 पुलिसकर्मियों का घेरा

दिल्ली में पश्चिम बंगाल सरकार के दो बंग भवनों की सुरक्षा व्यवस्था को और कड़ा किया गया है. सुरक्षा के मद्देनजर अतिरिक्त 22 पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है. इस दल का नेतृत्व एक डीएसपी कर रहे हैं, जबकि उनके साथ कई इंस्पेक्टर भी शामिल हैं.

सूत्रों के अनुसार ये अतिरिक्त बल रैपिड एक्शन फोर्स और स्टेट आर्म्ड पुलिस से लिए गए हैं. दोनों बंग भवनों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इन जवानों को विशेष रूप से दिल्ली भेजा गया है. बताया गया है कि ये सभी पुलिसकर्मी बीती रात दिल्ली पहुंचे और एक निजी होटल में ठहरे हुए हैं. सुरक्षा व्यवस्था को लेकर राज्य सरकार की ओर से लगातार निगरानी रखी जा रही है. 

हैलो ब्रदर, यहां कैसे?

एक दिन पहले दिल्ली के चाणक्यपुरी स्थित स्टेट गेस्ट हाउस बंग भवन के बाहर सुरक्षाकर्मियों की तैनाती देखकर ममता नाराज हो गई थीं. उन्होंने वहीं कहना शुरू कर दिया- ब्रदर, क्या हुआ? आप लोग यहां क्यों हैं? आप लोग क्या कर रहे हैं यहां पर? किसने भेजा है आपको? दिल्ली पुलिस क्यों थ्रेट कर रहा है यहां पर? इसके बाद दिल्ली पुलिस के जवान वहां से पीछे हट गए. (ऊपर वीडियो देखिए)

दिल्ली पुलिस ने क्या कहा

दिल्ली पुलिस के स्पेशल कमिश्नर देवेश चंद्र श्रीवास्तव ने बताया है कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री को दिल्ली में जेड प्लस की सुरक्षा मिली हुई है. इसी वजह से दिल्ली पुलिस ने चाणक्यपुरी और हेली रोड, दिल्ली में सुरक्षा मजबूत की थी. दिल्ली पुलिस साल भर केंद्रीय सशस्त्र पुलिस फोर्स के जवानों की भी मदद लेती है.

About the Author
author img
Anurag Mishra

अनुराग मिश्र ज़ी न्यूज डिजिटल में एसोसिएट न्यूज एडिटर हैं. वह दिसंबर 2023 में ज़ी न्यूज से जुड़े. देश और दुनिया की राजनीतिक खबरों पर अच्छी पकड़ रखते हैं. इससे पहले नवभारत टाइम्स डिजिटल में शाम की श...और पढ़ें

