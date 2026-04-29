इतने लोगों के साथ ममता बनर्जी क्यों घूम रहीं? सुवेंदु अधिकारी का दावा, सारे हिंदू भाजपा को वोट दे रहे

नंदीग्राम और भवानीपुर विधानसभा सीटों से भाजपा उम्मीदवार सुवेंदु अधिकारी ने सुबह 11 बजे दावा किया कि वोटिंग अच्छी हो रही है. अभी तक 25% मतदान हो गया है. जनता जाग चुकी है. ये जाने वाले हैं.
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बंगाल में दूसरे चरण की वोटिंग के बीच भाजपा नेता सुवेंदु अधिकारी ने दावा किया है कि सभी हिंदू भाजपा को वोट कर रहे हैं. आगे उन्होंने कहा कि धारा 163 (बीएनएसएस) लागू है. इतने लोगों को लेकर ममता बनर्जी क्यों घूम रही हैं? ममता इधर क्यों घूम रही हैं? ममता ने इससे पहले आरोप लगाया था कि भाजपा धांधली करके जीतना चाहती है, लेकिन टीएमसी के वर्कर मरने के लिए तैयार हैं. वे अपनी जगह से नहीं हिलेंगे.
समाचार एजेंसी ANI से बात करते हुए सुवेंदु अधिकारी ने कहा कि सभी 'हिंदू' BJP को वोट दे रहे हैं. मैं सभी से बड़ी संख्या में वोट डालने का आग्रह करता हूं. अधिकारी ने भवानीपुर विधानसभा सीट पर मतदान केंद्रों का निरीक्षण किया और उस क्षेत्र में स्थित हनुमान मंदिर में पूजा-अर्चना भी की.
#WATCH | West Bengal Elections 2026 | LoP and BJP candidate from Bhabanipur and Nandigram, Suvendu Adhikari, says, "Section 163 (of BNSS) is in effect here. Mamata Banerjee is walking around with several people. Why is Mamata Banerjee roaming here? pic.twitter.com/KsuJJTfuPT
— ANI (@ANI) April 29, 2026
भवानीपुर में एक हाई-प्रोफाइल मुकाबले में सुवेंदु का सामना मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से है, जो पिछले 15 वर्षों से इस सीट पर काबिज हैं. सुबह 6.30 बजे तक दक्षिण 24 परगना में मतदान केंद्रों के बाहर लंबी कतारें लग चुकी थीं. दिन में भीषण गर्मी पड़ने की आशंका के बावजूद मतदाता जल्दी पहुंच गए.
नॉर्थ 24 परगना में भाजपा नेता और पूर्व सांसद अर्जुन सिंह ने TMC पर चुनाव प्रक्रिया में दखल देने का आरोप लगाया है. उन्होंने कहा कि हमें जानकारी मिली थी कि मायापल्ली (नोआपारा विधानसभा क्षेत्र) में बूथ नंबर 82-83 के बाहर एक नकली (डमी) EVM रखी गई थी और वोटर्स को बताया गया था कि कौन सा बटन दबाना है. कुछ भाजपा प्रत्याशियों, पोलिंग बूथ एजेंटों पर हमले की भी खबर है. नादिया में छपरा विधानसभा सीट के हतरा पंचायत के बूथ नंबर 52 के BJP पोलिंग एजेंट मोशर्रफ मीर पर लोहे की रॉड और बंदूकों से हमला कर दिया गया.
इस चुनाव को बंगाल के इतिहास के सबसे ज्यादा ध्रुवीकृत चुनावों में से एक बताया जा रहा है. दूसरे चरण के मतदान को तृणमूल कांग्रेस के लिए अग्निपरीक्षा (litmus test) के रूप में भी देखा जा रहा है क्योंकि वोटिंग पार्टी के पारंपरिक गढ़ जैसे - दक्षिण बंगाल और कोलकाता में हो रही है.
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