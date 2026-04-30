Advertisement
trendingNow13198472
Hindi Newsदेशएग्जिट पोल देखकर भी ममता बनर्जी टेंशन में क्यों नहीं हैं? वजह एक तस्वीर के अंदर छिपी है

एग्जिट पोल देखकर भी ममता बनर्जी टेंशन में क्यों नहीं हैं? वजह एक तस्वीर के अंदर छिपी है

बंगाल में चुनाव प्रचार की आखिरी रैली में पीएम मोदी का यह कहना कि अब मैं सीधे शपथ ग्रहण में आऊंगा, उनका कॉन्फिडेंस दिखा रहा था. अब ममता बनर्जी ने एग्जिट पोल्स के अनुमान से बेपरवाह होकर विक्ट्री साइन दिखाते हुए दो-तिहाई बहुमत मिलने का दावा किया है. यह दीदी का कॉन्फिडेंस बोल रहा है. 

Written By  Anurag Mishra|Last Updated: Apr 30, 2026, 08:21 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

वोटिंग के बाद विक्ट्री साइन दिखातीं ममता बनर्जी.
वोटिंग के बाद विक्ट्री साइन दिखातीं ममता बनर्जी.

पश्चिम बंगाल में दूसरे चरण की वोटिंग के बाद अब सबको 4 मई का इंतजार है. एग्जिट पोल्स बंगाल में बदलाव का इशारा कर रहे हैं. हालांकि, ममता बनर्जी कॉन्फिडेंट हैं. वोटिंग के बाद उन्होंने मीडिया को विक्ट्री साइन दिखाते हुए कहा, '... लेकिन वो हार रहा है, टू-थर्ड मेजॉरिटी मेरी.' हां, ममता ने एलान कर दिया है कि हम (टीएमसी) दो तिहाई बहुमत से जीत रहे हैं. भाजपा खेमे में एग्जिट पोल पर लोग अंदर ही अंदर खुश हो रहे हैं. प्रवक्ताओं के चेहरे खिले हैं लेकिन अति-उत्साह से बचा जा रहा है. इसकी एक खास वजह है. 

लंबे समय तक सेफोलॉजिस्ट के तौर पर मशहूर योगेंद्र यादव ने सोशल मीडिया पर लिखा है कि मैं अब चुनाव विश्लेषण का काम नहीं करता, इसलिए अब तक चुप रहा. हालांकि, पश्चिम बंगाल के एग्जिट पोल देखने के बाद मुझे यह तो कहना ही पड़ेगा: इस बार किसी भी हाल में, अगर चुनाव निष्पक्ष हुए, तो TMC बहुमत से पीछे नहीं रहेगी. ऐसे में कारण समझना जरूरी हो जाता है.  fallback

बात उस तस्वीर की, जो वायरल है

योगेंद्र यादव ही नहीं, ममता के तमाम सपोर्टर, कुछ पत्रकार भी 2021 और 2024 के पश्चिम बंगाल विधानसभा और लोकसभा चुनावों के एग्जिट पोल्स की एक तस्वीर शेयर कर रहे हैं. इसमें तमाम पोलिंग एजेंसियों का डेटा दिखाई देता है. 2021 में सारे एग्जिट पोल फेल हो गए थे. पीपुल्स पल्स ने तो भाजपा की सरकार बनने का अनुमान लगा दिया था. लगभग सभी ने भाजपा के 120 से 192 सीटें जीतने का दावा किया था, लेकिन नतीजे ममता को प्रचंड जीत दिला गए. 

Add Zee News as a Preferred Source

इसी तरह 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा को 31 सीटें जीतने तक का अनुमान लगाया गया. अंतिम नतीजे आए तो भगवा दल को 12 और टीएमसी को 29 सीटें मिलीं. 

बंगाल में पिछले एग्जिट पोल गलत होने की वजह

वैसे तो, एग्जिट पोल अनुमान ही होते है, नतीजे नहीं, फिर भी पश्चिम बंगाल में पोल के गलत होने के कुछ खास कारण हैं. इसकी तुलना आप किसी दूसरे राज्य के वोटरों से नहीं कर सकते हैं. सबसे पहली बात, बंगाल के मतदाता खुलकर नहीं बोलते हैं. वे थोड़े शर्मीले होते हैं. वे नहीं बताते कि किसे वोट दे रहे हैं. इधर-उधर का माहौल देखकर कुछ बोल देते हैं और वोट किसी और को दे आते हैं. ऐसे में उनके मन को पढ़ना मुश्किल होता है. 

दूसरी वजह, प्रेशर पॉलिटिक्स की है. राजनीतिक ध्रुवीकरण और दबाव के चलते वोटर ग्राउंड पर खामोश रहने की रणनीति अपनाते हैं क्योंकि बंगाल में काफी तीखी और जमीन पर एक्टिव राजनीति चलती है. स्थानीय प्रभाव और डर के कारण (अपनी पसंद खुलने का डर) लोग साफ नहीं बताते. गोल-मोल जवाब देते हैं. 

सैंपल एरर और एक रात पहले वाला खेल

अब तक यह भी देखा गया है कि एग्जिट पोल करने वाली एजेंसियां हर वर्ग और इलाके यानी गांव और शहर को बराबर-बराबर कवर नहीं कर पाती हैं, जिससे नतीजे ठीक नहीं मिलते. इसके अलावा एक रात पहले मतदाताओं के मूड बदलने का भी घटनाक्रम देखने को मिलता है. किसी वजह से लोग या पूरा समुदाय पाला बदलने का फैसला कर लेता है. इसे एग्जिट पोल में पकड़ा नहीं जा सकता.

बंगाल चुनाव में अब तक स्थानीय मुद्दे, उम्मीदवार और क्षेत्रीय समीकरण ही हावी रहे हैं. यहां मतदान पहले भी ज्यादा होता रहा है. इस बार तो नया रिकॉर्ड बना. ऐसे में जबर्दस्त वोटिंग प्रतिशत को कम सैंपल में समझ पाना आसान नहीं होता है. 

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Anurag Mishra

अनुराग मिश्र ज़ी न्यूज डिजिटल में एसोसिएट न्यूज एडिटर हैं. वह दिसंबर 2023 में ज़ी न्यूज से जुड़े. देश और दुनिया की राजनीतिक खबरों पर अच्छी पकड़ रखते हैं. इससे पहले नवभारत टाइम्स डिजिटल में शाम की श...और पढ़ें

TAGS

West Bengal Assembly Election 2026Assembly Election 2026

Trending news

दूल्हे की पोशाक में चोर! जनरल स्टोर से सामान उड़ाया, CCTV में कैद हुई करतूत
cctv
दूल्हे की पोशाक में चोर! जनरल स्टोर से सामान उड़ाया, CCTV में कैद हुई करतूत
धक्का देने से बुजुर्ग की मौत, जिंदा वोटर को बताया मृत और TMC कार्यकर्ता का सिर फूटा
West Bengal Election 2026
धक्का देने से बुजुर्ग की मौत, जिंदा वोटर को बताया मृत और TMC कार्यकर्ता का सिर फूटा
एग्जिट पोल देखकर भी ममता टेंशन में क्यों नहीं हैं? वजह एक तस्वीर के अंदर छिपी है
West Bengal Assembly Election 2026
एग्जिट पोल देखकर भी ममता टेंशन में क्यों नहीं हैं? वजह एक तस्वीर के अंदर छिपी है
जिस हिटलर से दुनिया कांपती थी, गांधी जी ने 'प्रिय मित्र' कहकर क्यों आगाह किया था?
Todays history
जिस हिटलर से दुनिया कांपती थी, गांधी जी ने 'प्रिय मित्र' कहकर क्यों आगाह किया था?
बंगाल का 'गढ़' किया फतह तो कौन-से 5 काम सबसे पहले करेगी BJP? बन जाएगी 'अनस्टॉपेबल'!
Assembly Election 2026
बंगाल का 'गढ़' किया फतह तो कौन-से 5 काम सबसे पहले करेगी BJP? बन जाएगी 'अनस्टॉपेबल'!
बंगाल में साफ हो गई कांग्रेस, BJP ने पसारे पांव; 0-77 और अब पहली बार बनाएगी सरकार
Assembly Elections 2026
बंगाल में साफ हो गई कांग्रेस, BJP ने पसारे पांव; 0-77 और अब पहली बार बनाएगी सरकार
लू के थपेड़ों के बीच IMD ने दी गुड न्यूज! अगले 5 दिनों तक बदला रहेगा मौसम
weather update
लू के थपेड़ों के बीच IMD ने दी गुड न्यूज! अगले 5 दिनों तक बदला रहेगा मौसम
एग्जिट पोल्स में क्या है कांग्रेस का हाल? क्या अब विकल्प की लिस्ट से भी हो चुकी बाहर
Assembly Elections 2026
एग्जिट पोल्स में क्या है कांग्रेस का हाल? क्या अब विकल्प की लिस्ट से भी हो चुकी बाहर
सबरीमाला में एंट्री करने वाली महिला ने खुद को कहा शबरी, SC ने पूछा- God को मानती हो?
sabrimala
सबरीमाला में एंट्री करने वाली महिला ने खुद को कहा शबरी, SC ने पूछा- God को मानती हो?
वोटिंग डेटा या साइकोलॉजी का खेल... क्या है एग्जिट पोल? भारत में कब हुई इसकी शुरुआत
DNA
वोटिंग डेटा या साइकोलॉजी का खेल... क्या है एग्जिट पोल? भारत में कब हुई इसकी शुरुआत