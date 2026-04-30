एग्जिट पोल देखकर भी ममता बनर्जी टेंशन में क्यों नहीं हैं? वजह एक तस्वीर के अंदर छिपी है

पश्चिम बंगाल में दूसरे चरण की वोटिंग के बाद अब सबको 4 मई का इंतजार है. एग्जिट पोल्स बंगाल में बदलाव का इशारा कर रहे हैं. हालांकि, ममता बनर्जी कॉन्फिडेंट हैं. वोटिंग के बाद उन्होंने मीडिया को विक्ट्री साइन दिखाते हुए कहा, '... लेकिन वो हार रहा है, टू-थर्ड मेजॉरिटी मेरी.' हां, ममता ने एलान कर दिया है कि हम (टीएमसी) दो तिहाई बहुमत से जीत रहे हैं. भाजपा खेमे में एग्जिट पोल पर लोग अंदर ही अंदर खुश हो रहे हैं. प्रवक्ताओं के चेहरे खिले हैं लेकिन अति-उत्साह से बचा जा रहा है. इसकी एक खास वजह है.

लंबे समय तक सेफोलॉजिस्ट के तौर पर मशहूर योगेंद्र यादव ने सोशल मीडिया पर लिखा है कि मैं अब चुनाव विश्लेषण का काम नहीं करता, इसलिए अब तक चुप रहा. हालांकि, पश्चिम बंगाल के एग्जिट पोल देखने के बाद मुझे यह तो कहना ही पड़ेगा: इस बार किसी भी हाल में, अगर चुनाव निष्पक्ष हुए, तो TMC बहुमत से पीछे नहीं रहेगी. ऐसे में कारण समझना जरूरी हो जाता है.

बात उस तस्वीर की, जो वायरल है

योगेंद्र यादव ही नहीं, ममता के तमाम सपोर्टर, कुछ पत्रकार भी 2021 और 2024 के पश्चिम बंगाल विधानसभा और लोकसभा चुनावों के एग्जिट पोल्स की एक तस्वीर शेयर कर रहे हैं. इसमें तमाम पोलिंग एजेंसियों का डेटा दिखाई देता है. 2021 में सारे एग्जिट पोल फेल हो गए थे. पीपुल्स पल्स ने तो भाजपा की सरकार बनने का अनुमान लगा दिया था. लगभग सभी ने भाजपा के 120 से 192 सीटें जीतने का दावा किया था, लेकिन नतीजे ममता को प्रचंड जीत दिला गए.

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इसी तरह 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा को 31 सीटें जीतने तक का अनुमान लगाया गया. अंतिम नतीजे आए तो भगवा दल को 12 और टीएमसी को 29 सीटें मिलीं.

बंगाल में पिछले एग्जिट पोल गलत होने की वजह

वैसे तो, एग्जिट पोल अनुमान ही होते है, नतीजे नहीं, फिर भी पश्चिम बंगाल में पोल के गलत होने के कुछ खास कारण हैं. इसकी तुलना आप किसी दूसरे राज्य के वोटरों से नहीं कर सकते हैं. सबसे पहली बात, बंगाल के मतदाता खुलकर नहीं बोलते हैं. वे थोड़े शर्मीले होते हैं. वे नहीं बताते कि किसे वोट दे रहे हैं. इधर-उधर का माहौल देखकर कुछ बोल देते हैं और वोट किसी और को दे आते हैं. ऐसे में उनके मन को पढ़ना मुश्किल होता है.

दूसरी वजह, प्रेशर पॉलिटिक्स की है. राजनीतिक ध्रुवीकरण और दबाव के चलते वोटर ग्राउंड पर खामोश रहने की रणनीति अपनाते हैं क्योंकि बंगाल में काफी तीखी और जमीन पर एक्टिव राजनीति चलती है. स्थानीय प्रभाव और डर के कारण (अपनी पसंद खुलने का डर) लोग साफ नहीं बताते. गोल-मोल जवाब देते हैं.

सैंपल एरर और एक रात पहले वाला खेल

अब तक यह भी देखा गया है कि एग्जिट पोल करने वाली एजेंसियां हर वर्ग और इलाके यानी गांव और शहर को बराबर-बराबर कवर नहीं कर पाती हैं, जिससे नतीजे ठीक नहीं मिलते. इसके अलावा एक रात पहले मतदाताओं के मूड बदलने का भी घटनाक्रम देखने को मिलता है. किसी वजह से लोग या पूरा समुदाय पाला बदलने का फैसला कर लेता है. इसे एग्जिट पोल में पकड़ा नहीं जा सकता.

बंगाल चुनाव में अब तक स्थानीय मुद्दे, उम्मीदवार और क्षेत्रीय समीकरण ही हावी रहे हैं. यहां मतदान पहले भी ज्यादा होता रहा है. इस बार तो नया रिकॉर्ड बना. ऐसे में जबर्दस्त वोटिंग प्रतिशत को कम सैंपल में समझ पाना आसान नहीं होता है.