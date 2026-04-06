आप लोग डरना मत, ये बस... अयोध्या में रुके CRPF काफिले का जिक्र कर ममता बनर्जी ने ये क्या कह दिया?

पश्चिम बंगाल चुनाव में एकसाथ दो एंगल चर्चा में उछले हैं. पहला है अयोध्या का जिक्र और दूसरा पाकिस्तान की एंट्री. राजनाथ सिंह की चेतावनी के जवाब में पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ने कोलकाता का नाम लिया, तो ममता बनर्जी पीएम नरेंद्र मोदी पर बरस पड़ीं. नदिया में रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि पीएम ने कोलकाता तक हमले की बात पर क्यों कुछ नहीं कहा? आगे उन्होंने अयोध्या से 200 गाड़ियों में सीआरपीएफ जवानों के बंगाल पहुंचने का दावा किया.

दरअसल, एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें सीआरपीएफ की 20-25 गाड़ियां लाइन में खड़ी दिखाई दे रही हैं. बताया गया है कि इन जवानों की बंगाल और असम चुनाव में ड्यूटी लगी है और ये भगवान राम का आशीर्वाद लेने के लिए अयोध्या में रुके थे. तस्वीर टेढ़ी बाजार ओवर ब्रिज की बताई जा रही है. इसी के हवाले से, ममता ने दावा किया कि आज ही मुझे पता चला कि 200 गाड़ियां लेकर अयोध्या से CRPF के जवान आ रहे हैं. ममता ने आरोप लगाया, 'आप लोगों के ऊपर हमला करने के लिए. आप लोग मत डरना. ये केवल 15 दिन का खेल है. 25 दिन का खेल है.' अब अयोध्या से वायरल हो रहा वीडियो देखिए.

पश्चिम बंगाल की धरती पर चुनाव से पहले बड़ा संकेत अयोध्या के राम मंदिर में CRPF जवानों ने माथा टेका Add Zee News as a Preferred Source 2.4 लाख जवान मैदान में निष्पक्ष चुनाव का संकल्प अब बदलेगा बंगाल…अब लिखेगा नया इतिहास रामराज की आहट साफ सुनाई दे रही है pic.twitter.com/YNbpB93wre — Rakesh 2.0 (@Bahubali_IND2) April 6, 2026

'घुसपैठिए आ रहे, तो आप इस्तीफा दीजिए'

केंद्र की भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए ममता ने कहा कि BSF मतलब बॉर्डर आपके हाथ में है , CISF आपके हाथ में है, प्लेन आपके हाथ में हैं, ट्रेन आपके हाथ में हैं और उसके बाद भी कोई घुसपैठिया आता है, तो जिम्मेदारी आपकी है, आप पहले इस्तीफा दीजिए.

Bethuadahari, West Bengal: Chief Minister Mamata Banerjee says, "Today I heard that 200 vehicles were brought from UP with CRPF. They are coming to attack you, but don't be afraid. This is a 15–25 day game. After that, they will understand the real game..." (Video Source: Mamata… pic.twitter.com/om6qfO8GdR — IANS (@ians_india) April 6, 2026

ममता ने कहा कि बांग्ला में बात करते ही घुसपैठिया और रोहिंग्या कहने लगते हो और आपको वोट चाहिए...राजस्थान में अत्याचार करते हैं, दिल्ली में बांग्ला में बात करने पर होटल नहीं देते, यूपी में भी अत्याचार, आदिवासियों के ऊपर अत्याचार, एससी के ऊपर अत्याचार होता है.

पाकिस्तान की गीदड़भभकी, ममता ने मोदी को घेरा

बंगाल की सीएम ने कहा कि पाकिस्तान ने कल कोलकाता तक हमले की बात कही, उस पर पीएम मोदी ने बंगाल में आकर क्यों नहीं बोला कि हम कड़ी कार्रवाई करेंगे. वह चुप रहे. उसकी वजह क्या एक और पहलगाम अटैक है, वो भी चुनाव से पहले? ममता ने कहा कि वे बस दिखावा करते हैं. दरअसल, पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कोलकाता तक हमला करने की धमकी दी है. इससे पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा था कि अगर आतंकी हमले दोबारा होते हैं, तो भारत अभूतपूर्व कार्रवाई करेगा. चुनाव से पहले ममता ने इस मुद्दे पर भाजपा को घेरा है.

ममता ने ललकारते हुए कहा कि बंगाल के लोगों को अगर टारगेट करोगे, तो बंगाल दिल्ली को टारगेट करेगा. क्यों आपने पाकिस्तान के खिलाफ स्टेप नहीं लिया? उन्होंने सवाल किया कि चुनाव से पहले रक्षा मंत्री से किसने ये बात कहलवाई? बेथुआडहरी में रैली को संबोधित करते हुए ममता बनर्जी ने कहा, 'हम पूरी दुनिया के साथ अच्छे संबंध बनाए रखना चाहते हैं. बंगाल सबका सम्मान करता है, लेकिन जब पाकिस्तान के रक्षा मंत्री कहते हैं कि वह कोलकाता को निशाना बनाएंगे, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जवाब क्यों नहीं दिया?'