बंगाल का नाम क्यों बदलना चाहती हैं ममता? बताई अपनी पीड़ा, 'केरलम' को लेकर मोदी सरकार पर फूटा गुस्सा

Mamata Banerjee on Kerala New Name Controversy: केरल का नाम बदलकर 'केरलम' करने की केंद्रीय कैबिनेट की घोषणा पर पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने तंज भरी बधाई दी है. उन्होंने कहा कि वे भी पिछले कई सालों से राज्य का नाम बदलने की कोशिश कर रही हैं. इसके बावजूद केंद्र इसकी अनुमति नहीं दे रहा है. उन्होंने कहा कि इस मुद्दे को उन्होंने हर बार पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के साथ हुई मुलाकात में उठाया है. फिर भी कुछ नहीं हुआ. उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार बंगाल विरोधी है.

'वे एंटी बंगाली हैं क्योंकि...'

सीएम ममता ने कहा, 'मुझे लगता है कि वे (मोदी सरकार) इसे मंजूरी नहीं दे रहे क्योंकि वे एंटी-बंगाली हैं. वे बंगाल के प्रतीकों और आइकॉन्स का अपमान करते हैं. वे चुनावों के दौरान 'बांग्ला' शब्द का इस्तेमाल केवल वोटों के फायदे के लिए करते हैं. इसी वजह से उन्होंने राज्य का नाम बदलने की मंजूरी नहीं दी.'

'जब आप सत्ता में नहीं रहोगे, तब बदल लेंगे नाम'

मोदी सरकार पर भड़कते हुए ममता ने कहा कि केरल में बीजेपी और राज्य के सत्तारूढ़ सीपीएम के बीच गठबंधन बन रहा है. अब तक यह अघोषित था लेकिन अब यह सबके सामने स्पष्ट हो गया है. उन्होंने सवाल उठाया कि जब केरल का नाम बदला जा सकता है तो फिर बंगाल को वंचित क्यों किया जा रहा है. ममता ने चेतावनी दी कि जिस दिन आप (बीजेपी) सत्ता में नहीं रहोगे, तब हम अपने राज्य का नाम बदलवा लेंगे.

ममता क्यों बदलना चाहती हैं राज्य का नाम?

राज्य का नाम बदलने की वजह बताते हुए सीएम ममता बनर्जी ने कहा, 'किसी भी राष्ट्रीय बैठक में मुझे बोलने का मौका सबसे आखिर में मिलता है. इसका कारण ये है कि मैं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हैं. जिसका नाम अंग्रेजी अल्फाबेट्स में लगभग आखिर में आता है. इसी के चलते मैं काफी समय से पश्चिम बंगाल का नाम बदलकर बांग्ला करने की कोशिश कर रही हूं. इस संबंध में हम 2 बार असेंबली में प्रस्ताव भी पास कर चुके हैं. फिर भी हमारी सुनवाई नहीं हुई है.'