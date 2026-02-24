Advertisement
trendingNow13121652
Hindi Newsदेशबंगाल का नाम क्यों बदलना चाहती हैं ममता? बताई अपनी पीड़ा, केरलम को लेकर मोदी सरकार पर फूटा गुस्सा

बंगाल का नाम क्यों बदलना चाहती हैं ममता? बताई अपनी पीड़ा, 'केरलम' को लेकर मोदी सरकार पर फूटा गुस्सा

Mamata Banerjee on West Bengal New Name: केरल की तरह ममता बनर्जी भी पश्चिम बंगाल का नाम भी बदलना चाहती हैं, लेकिन सवाल है कि क्यों. मंगलवार को केंद्रीय कैबिनेट की ओर से 'केरलम' पर फैसला होते ही ममता का गुस्सा भी फूट गया.

 

Written By  Devinder Kumar|Last Updated: Feb 25, 2026, 12:04 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

बंगाल का नाम क्यों बदलना चाहती हैं ममता? बताई अपनी पीड़ा, 'केरलम' को लेकर मोदी सरकार पर फूटा गुस्सा

Mamata Banerjee on Kerala New Name Controversy: केरल का नाम बदलकर 'केरलम' करने की केंद्रीय कैबिनेट की घोषणा पर पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने तंज भरी बधाई दी है. उन्होंने कहा कि वे भी पिछले कई सालों से राज्य का नाम बदलने की कोशिश कर रही हैं. इसके बावजूद केंद्र इसकी अनुमति नहीं दे रहा है. उन्होंने कहा कि इस मुद्दे को उन्होंने हर बार पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के साथ हुई मुलाकात में उठाया है. फिर भी कुछ नहीं हुआ. उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार बंगाल विरोधी है.

'वे एंटी बंगाली हैं क्योंकि...' 

सीएम ममता ने कहा, 'मुझे लगता है कि वे (मोदी सरकार) इसे मंजूरी नहीं दे रहे क्योंकि वे एंटी-बंगाली हैं. वे बंगाल के प्रतीकों और आइकॉन्स का अपमान करते हैं. वे चुनावों के दौरान 'बांग्ला' शब्द का इस्तेमाल केवल वोटों के फायदे के लिए करते हैं. इसी वजह से उन्होंने राज्य का नाम बदलने की मंजूरी नहीं दी.'

'जब आप सत्ता में नहीं रहोगे, तब बदल लेंगे नाम'

मोदी सरकार पर भड़कते हुए ममता ने कहा कि केरल में बीजेपी और राज्य के सत्तारूढ़ सीपीएम के बीच गठबंधन बन रहा है. अब तक यह अघोषित था लेकिन अब यह सबके सामने स्पष्ट हो गया है. उन्होंने सवाल उठाया कि जब केरल का नाम बदला जा सकता है तो फिर बंगाल को वंचित क्यों किया जा रहा है. ममता ने चेतावनी दी कि जिस दिन आप (बीजेपी) सत्ता में नहीं रहोगे, तब हम अपने राज्य का नाम बदलवा लेंगे.

Add Zee News as a Preferred Source

Explainer: आजादी से पहले जब ‘केरल’ का अस्तित्व नहीं था, तो यह क्या कहलाता था? इन 3 क्षेत्रों में बंटा था राज्य 

ममता क्यों बदलना चाहती हैं राज्य का नाम?

राज्य का नाम बदलने की वजह बताते हुए सीएम ममता बनर्जी ने कहा, 'किसी भी राष्ट्रीय बैठक में मुझे बोलने का मौका सबसे आखिर में मिलता है. इसका कारण ये है कि मैं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हैं. जिसका नाम अंग्रेजी अल्फाबेट्स में लगभग आखिर में आता है. इसी के चलते मैं काफी समय से पश्चिम बंगाल का नाम बदलकर बांग्ला करने की कोशिश कर रही हूं. इस संबंध में हम 2 बार असेंबली में प्रस्ताव भी पास कर चुके हैं. फिर भी हमारी सुनवाई नहीं हुई है.' 

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Devinder Kumar

अमर उजाला, नवभारत टाइम्स और जी न्यूज चैनल में काम कर चुके हैं. अब जी न्यूज नेशनल हिंदी वेबसाइट में अहम जिम्मेदारी निभा रहे हैं. राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय और जियो पॉलिटिकल मामलों पर गहरी पकड़ हैं....और पढ़ें

TAGS

Mamata Banerjee

Trending news

बंगाल का नाम क्यों बदलना चाहती हैं ममता? बताई अपनी पीड़ा, 'केरलम' पर फूट गया गुस्सा
Mamata Banerjee
बंगाल का नाम क्यों बदलना चाहती हैं ममता? बताई अपनी पीड़ा, 'केरलम' पर फूट गया गुस्सा
डिफेंस सेक्टर में कितनी बड़ी होगी डील? पीएम मोदी के इजरायल दौरे से पहले जानिए डिटेल
DNA
डिफेंस सेक्टर में कितनी बड़ी होगी डील? पीएम मोदी के इजरायल दौरे से पहले जानिए डिटेल
राजकोट की बस्तियों में बुलडोजर का महाएक्शन, भूकंप की तरह ढहे 1,300 से ज्यादा घर
Illegal settlement
राजकोट की बस्तियों में बुलडोजर का महाएक्शन, भूकंप की तरह ढहे 1,300 से ज्यादा घर
चार्टर्ड फ्लाइट ऑपरेटर्स फौरन पढ़ लें DGCA के नए सुरक्षा नियम, वरना... चेतावनी जारी
DGCA
चार्टर्ड फ्लाइट ऑपरेटर्स फौरन पढ़ लें DGCA के नए सुरक्षा नियम, वरना... चेतावनी जारी
अकाली और कांग्रेस सरकारों ने बच्चों को अनपढ़ रखा, AAP ने बदले हालात; CM मान का दावा
Punjab
अकाली और कांग्रेस सरकारों ने बच्चों को अनपढ़ रखा, AAP ने बदले हालात; CM मान का दावा
श्रीनगर से जम्मू के बीच दौड़ेगी वंदे भारत, जानिए कब से कर पाएंगे सफर; शेड्यूल जारी
Vande Bharat Express
श्रीनगर से जम्मू के बीच दौड़ेगी वंदे भारत, जानिए कब से कर पाएंगे सफर; शेड्यूल जारी
हरियाणा में नशे की बढ़ती मांग पर घिरी सरकार? AAP ने सीएम नायब सिंह से मांगा जवाब
Punjab
हरियाणा में नशे की बढ़ती मांग पर घिरी सरकार? AAP ने सीएम नायब सिंह से मांगा जवाब
PAK-चीन की मिसाइल ताकत के खिलाफ भारत की बड़ी तैयारी, बनाने जा रहा ये अभेद्य ढाल
India Pakistan News in Hindi
PAK-चीन की मिसाइल ताकत के खिलाफ भारत की बड़ी तैयारी, बनाने जा रहा ये अभेद्य ढाल
एक परिवार के 3 लोगों का कमरे में मिला शव, हैदराबाद की सनसनीखेज घटना से पुलिस भी सन्न
Telangana Crime News
एक परिवार के 3 लोगों का कमरे में मिला शव, हैदराबाद की सनसनीखेज घटना से पुलिस भी सन्न
कभी हां कभी न! वक्‍त की कसौटी पर बदलते रहे हैं इन 5 देशों के साथ भारत के रिश्‍ते
india canada relations
कभी हां कभी न! वक्‍त की कसौटी पर बदलते रहे हैं इन 5 देशों के साथ भारत के रिश्‍ते