/जो कल तक ममता के सबसे भरोसेमंद थे, आज वही बागी क्यों हो रहे; क्या लोकसभा के बाद अब राज्यसभा में भी TMC टूटेगी?

Will Mamata Banerjee TMC Split: वसीम बरेलवी का एक मशहूर शेर है - 'उसी को जीने का हक़ है इस ज़माने में, जो इधर का लगता रहे और उधर का हो जाए'. ममता बनर्जी की पार्टी में आजकल यही चरितार्थ हो रहा है. सांसद, विधायक, पार्षद सब यही कर रहे हैं. गुरुवार को पार्टी के 2 राज्यसभा सांसदों ने इस्तीफा दे दिया. एक लोकसभा सांसद ने अभिषेक बनर्जी के नाम पर बगावत कर दी. एक और सांसद ने बागी होने के संकेत दे दिए. दस दिन पहले तक जो सांसद और विधायक दीदी-दीदी करते फिर रहे थे, उन्हीं को आज ममता बनर्जी की नीति और नीयत में खोट नजर आने लगी है. यह हृदय परिवर्तन ऐसे ही नहीं हुआ है. उनकी महत्वाकांक्षा ने जिस तरह उनकी अंतरात्मा को झकझोरा है, यह उसी का असर है.