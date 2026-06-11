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जो कल तक ममता के सबसे भरोसेमंद थे, आज वही बागी क्यों हो रहे; क्या लोकसभा के बाद अब राज्यसभा में भी TMC टूटेगी?

Mamata Banerjee TMC Latest News: जो नेता कल तक ममता के सबसे भरोसेमंद थे, आज वही बागी क्यों हो रहे हैं. उनके करीबी नेता एक-एक करके साथ जोड़ते जा रहे हैं. लोकसभा में उनकी पार्टी पहले ही टूट चुकी है. अब राज्यसभा में भी TMC में टूट की आशंका बढ़ रही है.

Written ByDevinder Kumar
Published: Jun 11, 2026, 11:34 PM IST|Updated: Jun 11, 2026, 11:34 PM IST
जो कल तक ममता के सबसे भरोसेमंद थे, आज वही बागी क्यों हो रहे; क्या लोकसभा के बाद अब राज्यसभा में भी TMC टूटेगी?

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Devinder Kumar

Devinder Kumar

Zee News में देश-दुनिया और ब्रेकिंग पर नजर रखते हैं. पत्रकारिता में 17 वर्ष का अनुभव है. किसी भी बीट और शिफ्ट में काम करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं.

 

 

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