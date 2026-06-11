/जो कल तक ममता के सबसे भरोसेमंद थे, आज वही बागी क्यों हो रहे; क्या लोकसभा के बाद अब राज्यसभा में भी TMC टूटेगी?

Will Mamata Banerjee TMC Split: वसीम बरेलवी का एक मशहूर शेर है - 'उसी को जीने का हक़ है इस ज़माने में, जो इधर का लगता रहे और उधर का हो जाए'. ममता बनर्जी की पार्टी में आजकल यही चरितार्थ हो रहा है. सांसद, विधायक, पार्षद सब यही कर रहे हैं. गुरुवार को पार्टी के 2 राज्यसभा सांसदों ने इस्तीफा दे दिया. एक लोकसभा सांसद ने अभिषेक बनर्जी के नाम पर बगावत कर दी. एक और सांसद ने बागी होने के संकेत दे दिए. दस दिन पहले तक जो सांसद और विधायक दीदी-दीदी करते फिर रहे थे, उन्हीं को आज ममता बनर्जी की नीति और नीयत में खोट नजर आने लगी है. यह हृदय परिवर्तन ऐसे ही नहीं हुआ है. उनकी महत्वाकांक्षा ने जिस तरह उनकी अंतरात्मा को झकझोरा है, यह उसी का असर है.
ममता बनर्जी को गुरुवार को एक साथ तीन झटके लगे. पहला झटका यह है कि कलकत्ता हाईकोर्ट ने बंगाल विधानसभा के स्पीकर के उस फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया, जिसमें उन्होंने ऋतब्रत बनर्जी को नेता प्रतिपक्ष घोषित किया था. ममता बनर्जी गुट की ओर से कोर्ट में बहस करते हुए वरिष्ठ वकील और पार्टी के सांसद कल्याण बनर्जी ने स्पीकर के इस फैसले को पूरी तरह असंवैधानिक बताया. इस मामले में अगली सुनवाई 16 जून को होगी.
हाईकोर्ट में ममता बनर्जी के पक्ष में बहस कर रहे कल्याण बनर्जी जैसे ही अदालत के बाहर आए, उन्होंने खुद दीदी को दूसरा झटका दे दिया. लोकसभा सांसद कल्याण बनर्जी ने अभिषेक बनर्जी को निशाना बनाते हुए पार्टी के खिलाफ बगावती तेवर अपना लिए. उन्होंने अभिषेक बनर्जी को 'अहंकारी' बताते हुए कहा कि उनके घमंड और एयर-कंडीशन्ड कमरों की राजनीति की वजह से ही आज पार्टी को नुकसान हुआ है और हार का सामना करना पड़ा है. उन्होंने यहां तक कह दिया कि ममता बनर्जी को यह तय करना होगा कि वे उनके साथ हैं या अभिषेक बनर्जी के साथ.
कल्याण बनर्जी 12 साल से अभिषेक बनर्जी और कल्याण बनर्जी मिलकर टीएमसी के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन गुरुवार को कल्याण बनर्जी को ब्रह्मज्ञान हुआ है कि अभिषेक पार्टी को बर्बाद कर रहे हैं. 2021 में अभिषेक के हाथ में चुनाव की पूरी कमान थी और टीएमसी जीत गई, तब सब ठीक था. 2024 के चुनाव में कल्याण बनर्जी समेत 29 सांसद जीतकर पहुंचे, तब भी टीएमसी में अभिषेक ही सबसे प्रभावशाली नेता थे. तब भी कल्याण बनर्जी को कोई दिक्कत नहीं हुई. लेकिन 2026 में सत्ता जाने के बाद कल्याण बनर्जी को अभिषेक की रग-रग में कमियां नजर आने लगी हैं.
कल्याण बनर्जी बड़े वकील हैं. वे हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में वकालत करते हैं. अब तक अभिषेक बनर्जी के खिलाफ जब भी कोई राजनीतिक या कानूनी संकट आया, सुप्रीम कोर्ट और कलकत्ता हाईकोर्ट में कल्याण बनर्जी उनकी ढाल बनकर खड़े रहे. वे उनका बचाव करते रहे. लेकिन अब, जब ममता बनर्जी सियासी तौर पर कमजोर पड़ गई हैं, तो कल्याण बनर्जी को लग रहा है कि पार्टी की बर्बादी की वजह अभिषेक हैं.
कल्याण बनर्जी 2009 से लगातार पश्चिम बंगाल की श्रीरामपुर लोकसभा सीट से टीएमसी के सांसद हैं. नंदीग्राम और सिंगूर आंदोलन के समय से ही कल्याण बनर्जी ममता बनर्जी के साथ रहे हैं. ममता बनर्जी उन पर इस कदर भरोसा करती हैं कि पार्टी पर कोई भी बड़ा कानूनी या नीतिगत संकट आए, तो वे आंख बंद करके उसकी कमान कल्याण बनर्जी को सौंप देती हैं.
वे लंबे समय तक लोकसभा में टीएमसी संसदीय दल के चीफ व्हिप रहे हैं. पिछले महीने भी काकोली घोष दस्तीदार को हटाकर कल्याण बनर्जी को दोबारा लोकसभा में पार्टी का चीफ व्हिप नियुक्त किया गया.
पहले काकोली घोष बागी हुईं और अब कल्याण बनर्जी की भाषा भी विद्रोही हो चुकी है. ममता बनर्जी और कल्याण बनर्जी के बीच रिश्ते गहरे और भावनात्मक रहे हैं. दूसरी तरफ, अभिषेक बनर्जी उनके भतीजे ही नहीं, बल्कि स्वाभाविक राजनीतिक उत्तराधिकारी भी हैं. इसलिए अगर कल्याण बनर्जी, ममता बनर्जी से अलग होते हैं, तो न सिर्फ कानूनी मोर्चे पर ममता कमजोर पड़ेंगी, बल्कि उन्हें भावनात्मक झटका भी लगेगा. हालांकि, टीएमसी के नेताओं को उम्मीद है कि दीदी सब संभाल लेंगी.
कीर्ति आजाद को शत्रुघ्न सिन्हा पर भी भरोसा है कि वे दीदी के साथ रहेंगे. आज शत्रुघ्न सिन्हा ने भी कहा कि संकट की इस घड़ी में वे दीदी के साथ हैं. हालांकि, इससे पहले उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ भी की थी. यह भी कहा जा रहा है कि जिन 19 सांसदों ने स्पीकर को पत्र लिखा था, उनमें शत्रुघ्न सिन्हा और सायनी घोष भी शामिल थीं.
वही सायनी घोष, जो दो दिन पहले तक दीदी के साथ टीएमसी में जीने-मरने की शपथ ले रही थीं. आज वे पूरी तरह चुप हैं. हर मुद्दे पर टीएमसी का पक्ष रखने और खुलकर बोलने वाली सायनी घोष आज मुंह पर मास्क, आंखों पर चश्मा और सिर पर टोपी लगाए कैमरों से कतराते हुए एयरपोर्ट से निकल गईं. उनकी यह चुप्पी एक बड़ा सियासी संदेश दे रही है.
ममता बनर्जी को आज दो और राज्यसभा सांसदों ने झटका दिया. कोयल मल्लिक ने भी राज्यसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है. कोयल मल्लिक बंगाली फिल्म इंडस्ट्री का एक बड़ा और प्रतिष्ठित चेहरा हैं. इसी साल मार्च में वे राज्यसभा के लिए चुनी गई थीं और अप्रैल में उन्होंने शपथ ली थी. लेकिन आज उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया.
इससे पहले टीएमसी के राज्यसभा सांसद प्रकाश चिक बड़ाईक ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था. प्रकाश चिक बड़ाईक मुख्य रूप से अनुसूचित जाति समुदाय से आते हैं. उनका पार्टी छोड़ना टीएमसी के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है. सुखेंदु शेखर रॉय और सुष्मिता देव पहले ही इस्तीफा दे चुके थे. अब राज्यसभा में टीएमसी के सांसदों की संख्या घटकर केवल 9 रह गई है.
एक तरफ अभिषेक बनर्जी के करीबी और भरोसेमंद प्रकाश चिक बड़ाईक ने इस्तीफा दे दिया, तो दूसरी तरफ अभिषेक बनर्जी के नाम पर ममता बनर्जी के करीबी नेता ने मोर्चा खोल दिया है. और इस सबके बीच, तृणमूल कांग्रेस के शासनकाल में जो भ्रष्टाचार हुआ था, वह अब जमीन फाड़कर बाहर निकल रहा है.
दक्षिण 24 परगना जिले के फालटा में जमीन के नीचे भारी मात्रा में दवाइयां और चिकित्सा उपकरण गाड़ दिए गए थे. आज जब खुदाई की गई, तो वहां से दवाइयों के साथ-साथ अन्य मेडिकल उपकरण भी बरामद हुए. ये दवाइयां आम लोगों को मुफ्त बांटने के लिए दी गई थीं, लेकिन उन्हें वितरित करने के बजाय कथित तौर पर जानबूझकर नष्ट करने के इरादे से जमीन में गाड़ दिया गया. अब इस पूरे मामले की जांच की मांग उठ रही है.