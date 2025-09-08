मनु शर्मा ने क्यों की थी जेसिका लाल की हत्या? पूर्व IPS आमोद कंठ ने इंटरव्यू में किया खुलासा
मनु शर्मा ने क्यों की थी जेसिका लाल की हत्या? पूर्व IPS आमोद कंठ ने इंटरव्यू में किया खुलासा

Why Manu Sharma Killed Jessica Lal: एएनआई की एडिटर इन चीफ स्मिता प्रकाश को दिए गए इंटरव्यू में पूर्व आईपीएस आमोद कंठ ने ये बताया कि आखिर मनु शर्मा ने जेसिका लाल की हत्या क्यों की थी. 

Written By  Ravindra Singh|Last Updated: Sep 08, 2025, 08:44 AM IST
मनु शर्मा ने क्यों की थी जेसिका लाल की हत्या? पूर्व IPS आमोद कंठ ने इंटरव्यू में किया खुलासा

Why Manu Killed Jessica Lal: 30 अप्रैल 1999 की रात नई दिल्ली की एक मॉडल जेसिका लाल की हत्या कर दी जाती है. अब पूर्व आईपीएस आमोद कंठ ने एक इंटरव्यू में इस बात का खुलासा किया है कि आखिर मनु शर्मा ने जेसिका लाल की हत्या क्यों कर दी  थी?  इस हत्याकांड का आरोप तत्कालीन केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा के बेटे मनु शर्मा पर लगता पहले तो मनु शर्मा को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया जाता है और एक साल से भी कम समय में उन्हें रिहा कर दिया जाता है. पूरे देश में इसके खिलाफ अभियान चलता है और 7 साल के बाद मनु शर्मा को दिल्ली हाईकोर्ट की पेशी में ट्रायल कोर्ट के फैसले को पलटकर उम्र कैद की सजा सुनाई जाती है. 

हालांकि अब मनु शर्मा इस केस से बरी हो चुके हैं उनके अच्छे चाल-चलन की वजह से 2 जून 2020 को दिल्ली के एलजी के आदेश पर बरी कर दिया गया. अब इस केस के बारे में पूर्व आईपीएस आमोद कंठ ने एएनआई को दिए गए पॉडकास्ट में एक बड़ा खुलासा किया है. इस पॉडकास्ट में उन्होंने ये बताया कि आखिर मनु शर्मा ने जेसिका लाल की हत्या क्यों की थी. एएनआई की एडिटर इन चीफ स्मिता प्रकाश से बातचीत करते हुए पूर्व आईपीएस ने बताया कि आखिर मनु शर्मा ने जेसिका लाल को क्यों मारा था.

जेसिका लाल को मनु शर्मा ने क्यों मारा?
आमोद कंठ ने अपने पॉडकास्ट में बताया कि जब उन्होंने मनु शर्मा से जांच के दौरान ये सवाल किया तो मनु शर्मा ने जवाब देते बताया, 'ये बिलकुल सही बात है कि मनु शर्मा ने उस समय बहुत ज्यादा शराब पी रखी थी. जब मनु शर्मा ने जेसिका से और शराब मांगी तो उसने शराब देने मना कर दिया था. जेसिका ने बताया था कि शराब खत्म हो चुकी है. इसके बाद मनु शर्मा ने अपनी जेब से पिस्टल निकाली और जेसिका से माथे पर आ रहे बालों को देखा और कहा तुम्हारे बालों में कुछ है. मनु शर्मा ने सोचा पिस्टल से मैं उसके माथे के बालों को डिस्टर्ब करूंगा लेकिन तभी उसने अचानक से जेसिका के माथे पर ही गोली मार दी.' पूर्व आईपीएस ने बताया कि मनु शर्मा ने उन्हें बताया कि वह उसके सिर में गोली नहीं मारना चाहता था वो उसे बालों पर गोली मारना चाहता था. मनु शर्मा ने ये भी बताया कि वो जेसिका की हत्या नहीं करना चाहता था. वो जेसिका लाल के व्यवहार से बहुत नाराज था.

मेरे अरुणाचल जाने के बाद केस पूरी तरह से गलत हाथों में चला गयाः आमोद कंठ
पॉडकास्ट में पूर्व आईपीएएस ने आगे बताया कि अरुणाचल प्रदेश में डीजी बनकर जाने के बाद जेसिका लाल हत्याकांड का केस पूरी तरह से गलत हाथों में चला गया. दिल्ली पुलिस कमिश्नर के हाथों में ये केस गया. बाद में वो ज्वाइंट पुलिस ऑफ कमिश्नर बना दिए गए. जब ये केस दोबारा खोला गया तो उन्होंने मेरे ऊपर तो नहीं लेकिन इस केस की जांच कर रहे अधिकारियों पर सवाल खड़े करने शुरू कर दिए और एक बड़ा मसला खड़ा कर दिया. उसी समय भाग्यवश गोपाल सुब्रमण्यम जो कि उस समय एएसजी थे जिन्हें मैं पर्सनली जानता हूं.

ऐसे मिला था जेसिका को न्याय
आमोद कंठ ने आगे बताया कि मैंने गोपाल सुब्रमण्यम से मुलाकात की और पूरे केस के बारे में उन्हें विस्तारपूर्वक बताया. गोपाल ने जेसिका लाल हत्याकांड की जांच करने वाली टीम को कहा कि ये लोग गुंडे हैं ये इस केस में ऐसा कुछ नहीं बता रहे हैं जो कि आपने बताया. चूंकि मैं इस केस का हिस्सा नहीं था और मैं अरुणांचल प्रदेश का डीजी था. मैंने वहां से छुट्टी ली और इस केस ट्रायल के अंतिम क्षणों में मैंने गोपाल को पूरी उसी टीम के साथ गाइड किया जिस टीम ने पहले इस केस को हैंडल किया था. हालांकि अब वो पूरी टीम इस केस से हटा दी गई थी. इसके बाद हमने केस को मजबूत सबूतों के साथ दिल्ली हाईकोर्ट में रखा और हम जीते इस जीत के लिए गोपाल सुब्रमण्यम को बहुत-बहुत बधाई दी.

क्या हुआ था 30 अप्रैल 1999 की उस रात?
दिल्ली के एक हाईप्रोफाइल क्लब में वो रात बाकी रातों से अलग थी. लाइट, म्यूज़िक, और सैकड़ों लोगों की भीड़ के बीच अचानक एक गोली चली. जेसिका लाल जमीन पर गिर चुकी थी. अफरा-तफरी मच गई. कई लोगों ने गोली चलने की आवाज़ सुनी, कुछ ने हत्यारे को भागते हुए भी देखा. लेकिन जब ये मामला अदालत में पहुंचा, तो सब बदल गया. 33 चश्मदीद गवाहों में से 33 के 33 पलट गए. किसी को कुछ याद नहीं था, किसी ने कुछ नहीं देखा था. सबका जवाब एक ही था- 'हां, जेसिका मारी गई... लेकिन किसने मारा, नहीं पता.' और अगले दिन अगले दिन अखबार की हेडलाइन थी.
'No One Killed Jessica.' पूरा देश दंग रह गया.

एक दशक की लड़ाई के बाद मिला था जेसिका को न्याय
क्या इतनी आसानी से एक मासूम लड़की की हत्या का इंसाफ यूं ही खत्म हो जाएगा? लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती. जेसिका की बहन सबरीना लाल इस लड़ाई में अकेली नहीं थी. वो डटी रही एक बहन, जो अपनी बहन के लिए न्याय चाहती थी. देश की जनता उसके साथ खड़ी हो गई. मीडिया ने आवाज उठाई, सोशल मूवमेंट शुरू हुए, प्रदर्शन हुए. आखिरकार, लगभग एक दशक की लड़ाई के बाद अदालत ने अपना फैसला बदला और जेसिका को न्याय मिला.

