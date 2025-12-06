Advertisement
जब बन चुकी हैं चकाचक सड़कें फिर टैंक-तोप को ट्रेन से क्यों भेजती है आर्मी? पता चल गई वजह

Why Army Choose Train: ट्रक ट्रांसपोर्ट के मुकाबले ट्रेन की फ्यूल एफिशिएंसी चार गुना बेहतर है. ट्रेनें स्टील ट्रैक पर ग्रेविटी और रोलिंग रेजिस्टेंस का इस्तेमाल करके फिजिक्स का इस्तेमाल करती हैं. ट्रक सड़कों पर लगातार फ्रिक्शन और हवा के रेजिस्टेंस से लड़ते हैं. फिजिक्स का यह अंतर मिलिट्री ऑपरेशन के लिए फ्यूल की भारी बचत करता है.

Ravindra Singh|Last Updated: Dec 06, 2025, 08:22 PM IST
इंडियन ऑर्मी मिलिट्री के बड़े बेड़ों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए सबसे ज्यादा ट्रेन रूट को ही पसंद करती है. आधुनिक सेनाएं इस काम के लिए ट्रेनों को क्यों पसंद करती हैं क्योंकि वे लंबी सड़कों पर धीमी चाल की बजाए तेजी से सस्ते और सुरक्षित तरीके से ट्रेनों से पहुंचाई जाती हैं.  एक ट्रेन दर्जनों ट्रकों की जगह ले सकती है और ऑर्मी का भारी से भारी टैंक ले जा सकती है. ट्रेनों के उपयोग से यात्रा का समय कम लगता है और फ्यूल की भी बचत होती है जिससे लड़ाई के दौरान सेनाओं को तेज़ी से तैनाती में बड़ी बढ़त मिल जाती है.

एक मिलिट्री ट्रेन से 140 टन कैपेसिटी का सामान ले जाया जा सकता है. यह सड़क पर लगभग 50 भारी ट्रकों के बराबर है. 70-टन के M1 अब्राम टैंक को ले जाते समय दो M2 ब्रैडली फाइटिंग गाड़ियां फिट हो जाती हैं. कैपेसिटी को एक साथ लाने से लॉजिस्टिक्स की मुश्किलें बहुत कम हो जाती हैं. सिर्फ़ दर्जनों रेलवे कारों से सैकड़ों टैंक और गाड़ियां ले जाना आसान हो जाता है.

भारतीय सेना की एक ट्रेन 753 टन वजन की क्षमता
सितंबर 2025 में भारतीय सेना ने उधमपुर-श्रीनगर-बारामूला रेल लिंक पर अपनी पहली एक्सक्लूसिव मालगाड़ी चलाई. इस एक ट्रेन में 753 मीट्रिक टन एडवांस विंटर स्टॉक का सामान ले जाया गया. इस सामान में कश्मीर में तैनाती के लिए हथियार, गोला-बारूद और उपकरण शामिल थे. पहले, इतनी मात्रा के लिए सड़क मार्ग से कई काफिलों की ज़रूरत पड़ती थी. एक ट्रेन ने वह काम कर दिखाया जिसके लिए 30 से 40 ट्रकों की ज़रूरत पड़ती.

कॉस्ट-इफेक्टिवनेस एनालिसिस
भारत में रेल ट्रांसपोर्ट का खर्च लगभग 1.96 रुपये प्रति टन-किलोमीटर आता है. इससे भारी सामान के लिए रेल ट्रांसपोर्ट, सड़क ट्रांसपोर्ट से काफी सस्ता हो जाता है. रेल फ्रेट की बाहरी लागत ट्रकों के लिए 1.11 सेंट प्रति टन-मील की तुलना में केवल 0.24 से 0.25 सेंट प्रति टन-मील है. 753 टन सामान रेल से ले जाने में 40 ट्रकों का इस्तेमाल करने से काफी कम खर्च आता है. बजट का ध्यान रखने वाली सेनाएं तब रेल से सामान भेजती हैं जब स्पीड से स्ट्रेटेजिक मूवमेंट संभव हो.

भारी सामान का ट्रांसपोर्ट
भारी टैंक और बड़े आकार के आर्टिलरी सड़क से आसानी से नहीं चल सकते. 70 टन का M1 अब्राम टैंक सड़क की सतह को नुकसान पहुंचाता है और इसके लिए खास परमिट की ज़रूरत होती है. 140 टन कैपेसिटी वाले रेल इन हथियारों को आसानी से ले जा सकते हैं. मिलिट्री में सुरक्षित इक्विपमेंट लॉकिंग के लिए 32 से 36 चेन असेंबली होती हैं. चेन ट्रांसपोर्ट के दौरान मूवमेंट को रोकती हैं. भारी हथियार बिना इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचाए डिप्लॉयमेंट एरिया तक सुरक्षित रूप से पहुंचते हैं.

स्ट्रेटेजिक मोबिलिटी नेटवर्क
उधमपुर-श्रीनगर-बारामूला रेल लिंक, जम्मू से कश्मीर तक सड़क परिवहन की तुलना में यात्रा के समय को पांच से छह घंटे कम कर देता है. इस समय की बचत का मतलब है कि सेना आगे की जगहों पर तेज़ी से पहुंचती है. लड़ाई के दौरान, जल्दी तैनाती से सेना की सफलता तय होती है. रेल लिंक स्ट्रेटेजिक मोबिलिटी देता है जिसका मुकाबला सड़कें नहीं कर सकतीं. भारतीय सेना खास मिलिट्री ट्रेनों का इस्तेमाल करके कश्मीर की सीमाओं को तेज़ी से मज़बूत कर सकती है.

भविष्य की मिलिट्री स्ट्रैटेजी
दुनिया भर की सेनाएं रेल को मॉडर्न लड़ाई के लिए ज़रूरी इंफ्रास्ट्रक्चर मानती हैं. भविष्य की लड़ाइयां तेज़ी से फोर्स मूवमेंट के लिए रेलवे नेटवर्क को कंट्रोल करने पर निर्भर करेंगी. आने वाले दशकों में सेनाएं लड़ाई की तैयारी के लिए सड़कों और हाईवे के बराबर ट्रेन इंफ्रास्ट्रक्चर को प्राथमिकता देंगी.

About the Author
author img
Ravindra Singh

देश-विदेश की खबरों के साथ क्राइम की खबरों पर पैनी नजर, एक दशक से भी ज्यादा समय से डिजिटल मीडिया में सक्रिय.

...और पढ़ें

