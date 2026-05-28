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Hindi Newsदेशनाराज होकर श्रीलंका में ही रुक गया मानसून? धमाकेदार तरीके से नहीं, अब धीरे से 3-4 जून को बॉर्डर पार करेगा

नाराज होकर श्रीलंका में ही रुक गया मानसून? धमाकेदार तरीके से नहीं, अब धीरे से 3-4 जून को बॉर्डर पार करेगा

भारत में (मेनलैंड) मानसून के दस्तक देने की नई तारीख आ गई है. उसके आगे कैसे बढ़ेगा, यह मानसून के मूड पर निर्भर करेगा. फिलहाल, एक्सपर्ट संकेत दे रहे हैं कि एंट्री धमाकेदार नहीं होगी. वैसे साउथ के कई राज्यों में पहले से ही बारिश शुरू हो गई है, लेकिन उत्तर तप रहा है. 

Written By  Anurag Mishra|Last Updated: May 28, 2026, 01:35 PM IST
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28 मई को मौसम विभाग की ओर से जारी मानसून की स्थिति.
28 मई को मौसम विभाग की ओर से जारी मानसून की स्थिति.

26 मई को ही इस बार दस्तक देने वाला मानसून अब तक नहीं आया है. मौसम विभाग ने 4 दिन देरी की भी संभावना जाहिर की थी, लेकिन अब एक्सपर्ट कह रहे हैं कि इसके 30 को भी आने के चांस नहीं हैं. आमतौर पर 1 जून को मानसून केरल तट पर दस्तक देता है. पिछले एक हफ्ते से मानसून श्रीलंका के आसपास ही ठिठका हुआ है. अगर मौसम विभाग (IMD) की ओर से जारी होने वाला डेली बुलेटिन देखें, तो पता चलता है कि अगले दो-तीन दिनों में इसके आगे बढ़ने के लिए परिस्थितियां अनुकूल हैं. हालांकि, रफ्तार बेहद सुस्त दिखाई दे रही है. 28 मई को जारी मैप अलग ही कहानी कह रहा है. ऐसा लगता है जैसे मानसून नाराज हो गया है?

स्काईमेट के प्रेसिडेंट (मेट्रोलॉजी एंड क्लाइमेट चेंज) AVM जीपी शर्मा ने भारत में मानसून के आगमन पर महत्वपूर्ण बात कही है. उन्होंने मैप दिखाते हुए कहा कि अंडमान सागर (16-17 मई) और श्रीलंका में मानसून की शुरुआत होने के बावजूद, भारत की मुख्य भूमि पर इसकी गति धीमी बनी हुई है. वर्तमान में इसको लेकर भ्रम और असमंजस की स्थिति बनी हुई है. 

जून के पहले हफ्ते में आता है मानसून

हाल के वर्षों का डेटा देखें, तो केरल में मानसून का आगमन अक्सर जून के पहले सप्ताह में होता है. वैसे, मानसून एक वैश्विक और बेहद जटिल घटना है, इसे केवल स्थानीय कारकों से जोड़ना मुश्किल है. देश में चल रही भीषण गर्मी (हीटवेव) से लो-प्रेशर एरिया तो बनते हैं, जो मानसून के लिए अनुकूल हो सकते हैं, लेकिन मानसून के आने के लिए केवल गर्मी ही काफी नहीं है. इसके लिए दूसरे मौसमी सिस्टम्स का सक्रिय होना भी जरूरी है. 

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अब कब आ रहा मानसून?

अब एक्सपर्ट मान रहे हैं कि मानसून का आगमन 3 से 4 जून के आसपास हो सकता है. और यह शुरुआत कोई 'धमाकेदार' नहीं होगी, बल्कि 'सॉफ्ट लैंडिंग' या धीमी गति से हो सकती है. शुरुआती दौर में भी मानसून के कमजोर रहने की संभावना है. इससे दक्षिण भारत के कुछ क्षेत्रों (जैसे- तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक) में इसके विस्तार में देरी हो सकती है. 

अल-नीनो की स्थिति भी आगे बन रही है, जो मानसून के आगमन में देरी का कारण बन सकती है. हालांकि, अल-नीनो का पूरे सीजन की कुल वर्षा के साथ हमेशा सीधा संबंध नहीं होता है. 

वैसे, मानसून में 2-4 दिन की देरी से चिंतित होने की जरूरत नहीं है. मौसम एक्सपर्ट पहले ही कह चुके हैं कि इस साल सामान्य से बारिश कम हो सकती है. इसकी एक वजह अल-नीनो का प्रभाव हो सकता है, जिससे समंदर ज्यादा गर्म हो जाता है.  इसका भारत में मानसूनी बारिश पर असर पड़ता है. 

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About the Author
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Anurag Mishra

अनुराग मिश्र ज़ी न्यूज डिजिटल में एसोसिएट न्यूज एडिटर हैं. वह दिसंबर 2023 में ज़ी न्यूज से जुड़े. देश और दुनिया की राजनीतिक खबरों पर अच्छी पकड़ रखते हैं. इससे पहले नवभारत टाइम्स डिजिटल में शाम की श...और पढ़ें

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