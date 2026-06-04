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Hindi Newsदेशमानसूनी बादलों को भारत की तरफ उड़ने से कौन रोक रहा? श्रीलंका के आसमान में लगे हैं तंबू

मानसूनी बादलों को भारत की तरफ उड़ने से कौन रोक रहा? श्रीलंका के आसमान में लगे हैं 'तंबू'

सब कुछ सही रहा, तो अगले 24 घंटे में मानसून केरलम में दस्तक दे सकता है. श्रीलंका के आसमान में बादलों का डेरा कई दिन से है, लेकिन बादल इधर आ ही नहीं रहे हैं. अल नीनो अलग टेंशन दे रहा है. 

Written By  Anurag Mishra|Last Updated: Jun 04, 2026, 10:53 AM IST
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मानसूनी बादलों को भारत की तरफ उड़ने से कौन रोक रहा? श्रीलंका के आसमान में लगे हैं 'तंबू'

4 जून हो गई, लेकिन मानसून अब भी भारत से दूर है. उम्मीद है कि अगले 24 घंटे में हमारी तरफ बढ़े. अगर आप भारतीय मौसम विभाग की ओर से रोज जारी होने वाला मैप देख रहे होंगे, तो कई दिन से मानसूनी बादलों की लाइन अरब सागर, श्रीलंका से होते हुए बंगाल की खाड़ी तक जाती हुई दिखाई दे रही है. ऐसे में सवाल यह है कि मानसूनी बादलों को भारत आने से कौन रोक रहा है?

इसे समझने से पहले हमें यह जानना होगा कि भारत में मानसूनी बादल कैसे पहुंचते हैं. असल में इन बादलों का रूट अरब सागर से शुरू होकर केरलम, पूर्वोत्तर के इलाकों से मुड़कर यूपी, बिहार और दिल्ली तक का होता है. सामान्य वर्षों में 1 जून को केरलम में अच्छी बारिश शुरू हो जाती है. इस बार भारत में मानसून के अब तक ना आने का मुख्य कारण अरब सागर के ऊपर हवा की कम रफ्तार और हिंद महासागर के ऊपर लगातार कम दबाव वाले सिस्टम का न बनना है, जिससे बारिश वाले बादल बनने में रुकावट आती है. 

इसके अलावा, अल नीनो अलग जन्म ले रहा है. यह एक ऐसा जलवायु पैटर्न है, जो प्रशांत महासागर की सतह को गर्म कर रहा है. इसके चलते हवा के बहने की दिशा बदल सकती है. संयुक्त राष्ट्र की मौसम एजेंसी ने आगाह किया है कि दुनिया के कई देशों में सामान्य से कम बारिश (सूखा) और कुछ देशों में भारी बारिश देखने को मिल सकती है. 

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मानसून कैसे आता है?

दक्षिण-पश्चिम मानसून असल में हवा की दिशा में होने वाला एक बहुत बड़ा मौसमी बदलाव है, जो जमीन और समुद्र के बीच तापमान के अंतर के कारण होता है. मानसूनी बादल, समुद्र के गर्म होने, हवाओं के दबाव और तापमान के अंतर के कारण बनते हैं.

गर्मियों में धरती जल्दी गर्म हो जाती है जिससे कम दबाव का क्षेत्र बनता है. इससे उलट समुद्र अपेक्षाकृत ठंडा होता है. हवा हमेशा उच्च दबाव से कम दबाव की ओर चलती है. इसी दबाव के कारण समुद्र से नमी (भाप) से भरी हवाएं तेजी से भारतीय उपमहाद्वीप की ओर बढ़ती हैं. लक्षद्वीप के आस-पास एक स्थानीय कम दबाव वाला सिस्टम बनने के कारण, मानसून की हवाओं की अरब सागर वाली शाखा धीमी पड़ गई और रुक गई. इसी वजह से केरलम में मानसून के आधिकारिक आगमन में देरी हो गई. कई बड़े वायुमंडलीय कारक मिलकर मानसून में देरी या उसे कमजोर करने का कारण बनते हैं. 

हिंद महासागर में हलचल कम

मानसूनी मौसम के लिए हिंद महासागर एक फैक्ट्री की तरह काम करता है. इस क्षेत्र में (अरब सागर वाले हिस्से में) गर्म पानी से बादल और कम दबाव वाले सिस्टम बनते हैं. हाल में यह हलचल असामान्य रूप से शांत रही है, जिससे उपमहाद्वीप के दक्षिण में बारिश वाले बादलों के बजाय साफ आसमान दिखाई दे रहा है. 

प्रशांत महासागर में उभरती हुई अल नीनो की स्थितियां आमतौर पर भारतीय मानसून को कमजोर कर देती हैं. यह घटना मौसम के पैटर्न को बदल देती है, जिससे हवाएं अपनी वो रफ्तार (बहाव) खो देती हैं जो उन्हें भारत की मुख्य भूमि के अंदर तक पहुंचने के लिए जरूरी होती है. 

मौसम विज्ञान ने कहा है कि कुल मौसमी बारिश सामान्य से थोड़ी कम रहने का अनुमान है. हालांकि, बड़े पैमाने पर सूखे की आशंका नहीं है. 

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Anurag Mishra

अनुराग मिश्र ज़ी न्यूज डिजिटल में एसोसिएट न्यूज एडिटर हैं. वह दिसंबर 2023 में ज़ी न्यूज से जुड़े. देश और दुनिया की राजनीतिक खबरों पर अच्छी पकड़ रखते हैं. इससे पहले नवभारत टाइम्स डिजिटल में शाम की श...और पढ़ें

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