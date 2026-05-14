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Hindi Newsदेशमच्छरों को भी पसंद है बियर? वैज्ञानिकों ने बताया-ग्लास हाथ में लेते ही आपको क्यों घेर लेते हैं मच्छर

मच्छरों को भी पसंद है 'बियर'? वैज्ञानिकों ने बताया-ग्लास हाथ में लेते ही आपको क्यों घेर लेते हैं मच्छर

Mosquito Bite Reason: वैज्ञानिकों की रिसर्च में खुलासा हुआ है कि मच्छर शरीर से निकलने वाली गंध, कार्बन डाईऑक्साइड और गर्मी की वजह से कुछ लोगों को ज्यादा निशाना बनाते हैं.  शोध के अनुसार, बियर पीने वालों और गर्भवती महिलाओं पर मच्छर ज्यादा आकर्षित होते हैं. शोध के मुताबिक ‘1-ऑक्टेन-3-ऑल’ नामक केमिकल मच्छरों को तेजी से खींचता है, जबकि जलवायु परिवर्तन से मच्छरों का खतरा भी बढ़ रहा है.

 

Written By  Shashank Shekhar Mishra|Last Updated: May 14, 2026, 09:44 AM IST
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Mosquitoes Attract To Beer Drinkers
Mosquitoes Attract To Beer Drinkers

Why Do Mosquitoes Bite: अगर आपको लगता है कि मच्छर हमेशा आपको ही ज्यादा निशाना बनाते हैं, तो यह सिर्फ आपका भ्रम नहीं है. वैज्ञानिकों की नई रिसर्च बताती है कि मच्छर वाकई कुछ लोगों की ओर ज्यादा आकर्षित होते हैं. इसकी सबसे बड़ी वजह शरीर से निकलने वाली खास गंध, केमिकल्स और सांस से निकलने वाली कार्बन डाईऑक्साइड (CO₂) है.

मच्छर कैसे पहचानते हैं अपना शिकार?

वैज्ञानिकों के अनुसार, इंसानों को काटने वाली सिर्फ मादा मच्छर होती है. ये कई मीटर दूर से ही अपने शिकार को पहचान सकती हैं. सबसे पहले मच्छर सांस से निकलने वाली CO₂ की ओर आकर्षित होते हैं. इसके बाद वे शरीर की गंध, त्वचा से निकलने वाले केमिकल्स, शरीर की गर्मी और नमी के आधार पर हमला करती हैं. यही वजह है कि कुछ लोग मच्छरों के आसान निशाने बन जाते हैं, जबकि उनके आसपास बैठे लोग सुरक्षित रहते हैं.

खून का ग्रुप नहीं, शरीर की गंध है असली वजह

लंबे समय से यह माना जाता रहा कि मच्छर खून के ग्रुप, आंखों या बालों के रंग के आधार पर लोगों को चुनते हैं. लेकिन वैज्ञानिकों ने इन धारणाओं को गलत बताया है. फ्रांस के French National Research Institute for Sustainable Development से जुड़े वैज्ञानिक Frederic Simard के मुताबिक, मच्छरों को आकर्षित करने में खून के ग्रुप की कोई अहम भूमिका नहीं होती. असली कारण शरीर से निकलने वाले केमिकल्स हैं.

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रिसर्च में पाया गया कि शरीर से निकलने वाला एक खास केमिकल ‘1-ऑक्टेन-3-ऑल’, जिसे ‘मशरूम अल्कोहल’ भी कहा जाता है, मच्छरों को तेजी से आकर्षित करता है. जिन लोगों के शरीर में इसकी मात्रा ज्यादा होती है, वे ज्यादा मच्छरों का शिकार बनते हैं.

Beer पीने वालों को ज्यादा काटते हैं मच्छर

अध्ययन में यह भी सामने आया कि बियर पीने वाले लोग मच्छरों को ज्यादा आकर्षित करते हैं. शराब पीने के बाद शरीर का तापमान बढ़ जाता है, सांस से ज्यादा CO₂ निकलती है और शरीर की गंध में बदलाव आता है. नीदरलैंड में 465 लोगों पर किए गए एक अध्ययन में पाया गया कि जिन्होंने पिछले 24 घंटे में बियर पी थी, वे मच्छरों को 1.35 गुना ज्यादा आकर्षक लगे. गर्भवती महिलाओं में भी यही प्रभाव देखा गया.

ये भी पढ़ें: अचानक रुक जाती हैं सांसें, फेफड़ों में जम जाता है खून का थक्का.. क्या है कार्डियोरेस्पेरिटी कोलेप्स, जिससे हो गई प्रतीक यादव की मौत

जलवायु परिवर्तन ने बढ़ाया खतरा

वैज्ञानिकों का कहना है कि जलवायु परिवर्तन के कारण मच्छरों का दायरा तेजी से बढ़ रहा है. चिकनगुनिया फैलाने वाला टाइगर मच्छर अब उन ठंडे देशों तक पहुंच चुका है, जहां पहले उसका असर बेहद कम था. विशेषज्ञ अब ऐसे नए मच्छर-रोधी उत्पाद विकसित करने की कोशिश कर रहे हैं, जो शरीर की गंध और केमिकल्स को नियंत्रित कर इंसानों को बेहतर सुरक्षा दे सकें.

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Shashank Shekhar Mishra

शशांक शेखर मिश्रा ज़ी न्यूज में बतौर सब एडिटर काम कर रहे हैं. इन्हें पत्रकारिता में करीब 5 वर्षों का अनुभव है. इन पांच सालों में देश की राजनीति से लेकर देश-दुनिया में बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों एव...और पढ़ें

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