Advertisement
trendingNow12990966
Hindi Newsदेश

'एवरेस्ट जीता, कैलाश हारा...', पवित्र बैन की अनसुलझी कहानी, इस माउंटेन पर क्यों नहीं चढ़ पाए पर्वतारोही?

Kailash Parvat: आपने माउंट एवरेस्ट को फतह करते हुए कई पर्वतारोहियों को सुना होगा. हालांकि बहुत कम लोगों को पता होगा कि कैलाश पर्वत की ऊंचाई माउंट एवरेस्ट से कम है इसके बावजूद भी आज तक यहां पर कोई नहीं चढ़ पाया है. जानिए इसके पीछे की क्या वजह है. 

Written By  Abhinaw Tripathi |Last Updated: Nov 06, 2025, 01:47 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

'एवरेस्ट जीता, कैलाश हारा...', पवित्र बैन की अनसुलझी कहानी, इस माउंटेन पर क्यों नहीं चढ़ पाए पर्वतारोही?

Kailash Parvat: दुनियाभर में ऐसी कई पहाड़ियां हैं जिसे फतह करने की लोग कोशिश करते हैं. इसी में से एक है माउंट एवरेस्ट, माउंट पर चढ़कर बहुत सारे पर्वतारोही इतिहास बनाते हैं, उनका नाम स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज किया जाता है. हालांकि बहुत कम लोगों को पता होगा कि कैलाश पर्वत की ऊंचाई माउंट एवरेस्ट से कम है, इसके बावजूद भी आजतक कोई कैलाश पर्वत पर नहीं चढ़ पाया है. कैलाश पर्वत दुनिया की सबसे रहस्यमयी और पवित्र चोटियों में से एक है. 

कितनी है ऊंचाई
यह भारत, चीन और नेपाल की सीमाओं से लगा हुआ है. मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक कैलाश पर्वत की ऊंचाई 6,638 मीटर है. हालांकि हैरानी की बात ये है कि कोई भी इंसान आज तक यहां पर नहीं पहुंच पाया है. कैलाश पर्वत की आकृति हमेशा से रहस्य का विषय रही है, ये पिरामिड के आकार की है. इस पर्वत को धरती का केंद्र भी कहा जाता है. यहां से पूरी सृष्टि की ऊर्जा फैलती है. 

बदलता है मौसम
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक कैलाश पर्वत का मौसम पल-पल में बदलता रहता है. यहां पलभर में बर्फीले तूफान आ जाते हैं, ऐसे में पर्वतारोहियों का सफर जानलेवा साबित हो सकता है. जिसकी वजह से लोग इसकी चढ़ाई करने से बचते हैं. 

Add Zee News as a Preferred Source

धार्मिक वजह
कैलाश पर्वत को हिंदू धर्म में काफी पवित्र माना गया है. कहा जाता है कि यहां पर भगवान शिव ध्यान और समाधि में लीन रहते हैं. ऐसे में कैलाश पर्वत पर चढ़ना धार्मिक मर्यादा का उल्लंघन माना जाता है. जिसकी वजह से श्रद्धालु इस पर्वत की केवल परिक्रमा करते हैं और चढ़ाई करने से बचते हैं. 

आने लगता है चक्कर
इसे लेकर कुछ पर्वतारोहियों का दावा है कि यहां पर चढ़ते ही अलग ऊर्जा का एहसास होता है. इसकी वजह से सिर घूमने लगता है और शरीर थका हुआ महसूस होने लगता है. साथ ही साथ यहां समय की गति तेज है और इसकी वजह से लोगों के बाल और नाखून दोनों बढ़ने लगते हैं. 

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Abhinaw Tripathi

जी न्यूज में न्यूज डेस्क पर बतौर सब एडिटर कार्यरत. देश- विदेश की खबरों को सरल भाषा में लिखते हैं. साहित्य और राजनीति में विशेष दिलचस्पी. यूपी के सुल्तानपुर जिले से ग्रेजुएशन, महात्मा गांधी काशी विद...और पढ़ें

TAGS

Kailash Parvat

Trending news

'जन गण मन' अंग्रेजों के स्वागत के लिए लिखा गया... बीजेपी सांसद के बयान पर बवाल
Jana Gana Mana
'जन गण मन' अंग्रेजों के स्वागत के लिए लिखा गया... बीजेपी सांसद के बयान पर बवाल
'जंगल की रानी, आजादी की शेरनी...', 13 साल की 'लड़की' ने हिला दी थी ब्रिटिश हुकूमत
Rani Gaidinliu
'जंगल की रानी, आजादी की शेरनी...', 13 साल की 'लड़की' ने हिला दी थी ब्रिटिश हुकूमत
राहुल गांधी ने जिस ब्राजील मॉडल किया था जिक्र, उसने वीडियो डालकर बताई सारी सच्चाई
#Rahul Gandhi
राहुल गांधी ने जिस ब्राजील मॉडल किया था जिक्र, उसने वीडियो डालकर बताई सारी सच्चाई
सिर्फ दो जजों के लिए एक लिफ्ट... चीफ जस्टिस ने क्यों कहा, ये सामंती लॉर्ड नहीं रहे
Chief Justice of India
सिर्फ दो जजों के लिए एक लिफ्ट... चीफ जस्टिस ने क्यों कहा, ये सामंती लॉर्ड नहीं रहे
बिहार में का बा! RJD की राह में 'भांजी' मारने की तैयारी, BJP ने चला तुरुप का इक्का
Bihar Vidhan Sabha Chunav 2025
बिहार में का बा! RJD की राह में 'भांजी' मारने की तैयारी, BJP ने चला तुरुप का इक्का
फेमस ट्रैवल इन्फ्लुएंसर अनुनय सूद का निधन, परिवार ने इंस्टाग्राम पोस्ट पर दी सूचना
anunay sood
फेमस ट्रैवल इन्फ्लुएंसर अनुनय सूद का निधन, परिवार ने इंस्टाग्राम पोस्ट पर दी सूचना
बर्फ से ढकी कश्मीर घाटी, गुलमर्ग में जमी कई इंच बर्फ; IMD ने जारी किया अलर्ट
Kashmir First Snowfall
बर्फ से ढकी कश्मीर घाटी, गुलमर्ग में जमी कई इंच बर्फ; IMD ने जारी किया अलर्ट
चीन-PAK के साथ महाभारत हुई तो अब जंग में 'विष्णु' और 'अभिमन्यु' भी उतरेंगे
DNA
चीन-PAK के साथ महाभारत हुई तो अब जंग में 'विष्णु' और 'अभिमन्यु' भी उतरेंगे
गोवा के बीच पर पाकिस्तान जिंदाबाद! क्या अब यहां भी पहुंच गया PAK प्रेमी गैंग
DNA
गोवा के बीच पर पाकिस्तान जिंदाबाद! क्या अब यहां भी पहुंच गया PAK प्रेमी गैंग
ऑपरेशन सिंदूर के 6 महीने बाद कश्मीर में फिर 'साजिश' का साया; ISI ने बनाया प्लान
India Pakistan News in Hindi
ऑपरेशन सिंदूर के 6 महीने बाद कश्मीर में फिर 'साजिश' का साया; ISI ने बनाया प्लान