देश

Explained: कश्मीर के कुछ मुसलमानों को अशोक चिह्न से क्या दिक्कत है? हजरतबल दरगाह में पत्थर से कुचला गया

Hazratbal Dargah Attack: मुसलमानों के लिए मुकद्दस हजरतबल दरगाह में राष्ट्रीय चिह्न पर अटैक की घटना ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं. कुछ मुसलमानों के देश के राष्ट्रीय प्रतीक से क्या दिक्कत है? यह वही पवित्र दरगाह है जहां पैगंबर मोहम्मद साहब का एक अवशेष रखा है. 

Written By  Anurag Mishra|Last Updated: Sep 05, 2025, 07:53 PM IST
श्रीनगर की प्रसिद्ध हजरतबल दरगाह में आज चौंकाने वाला दृश्य देखने को मिला. वहां महिलाओं को आगे कर उन्मादी भीड़ ने दरगाह में लगे शिलालेख को तोड़ना शुरू कर दिया. देश के प्रतीक, अशोक चिह्न को टारगेट कर पत्थर से हमला किया गया. Zee News के कैमरे में सारा मंजर रिकॉर्ड हुआ. पुलिस ने कुछ हद तक रोकने की कोशिश की लेकिन वह काफी नहीं थी. महिलाएं पत्थर लेकर आई थीं और गुस्से में अपना विरोध दर्ज करा रही थीं. इससे पहले कुछ कट्टरपंथियों ने उद्घाटन पट्टिका में अशोक चिह्न वाले स्थान पर बड़े-बड़े पत्थर मारे. महिलाओं ने एक हाथ से चेहरे को छिपाया था या नकाब लगाया था. कुछ समय तक पुलिस ने उद्घाटन पट्टिका को बचाने की कोशिश की, बाद में वह भी पीछे हट गई. ऐसे में सवाल यह है कि कश्मीर के कुछ मुसलमानों को देश के राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ से क्या आपत्ति है? 

क्यों लगा था यह शिलालेख: दरअसल, इस दरगाह का रेनोवेशन (नवीनीकरण) हुआ है. इसके बाद ही यह पट्टिका लगाई गई. जैसा आमतौर पर होता है इसमें कुछ नाम होते हैं और लोगो या प्रतीक लगाए जाते हैं. आज जुमे के दिन दोपहर बाद अचानक भीड़ ने अटैक कर दिया. वे गुस्से में पत्थर लिए हुए थे और शिलालेख के बाएं कोने में लगे चिन्ह पर पत्थर मारने लगे. 

क्या मुसलमानों को अशोक चिह्न से आपत्ति है?

कुछ कट्टरपंथियों ने माहौल खराब करने की कोशिश की है. शिलालेख पर बने अशोक चिह्न को लेकर कुछ लोगों ने तर्क रखा कि यहां मूर्ति नहीं लगाई जा सकती है. मस्जिद में कोई प्रतिमा नहीं लगाई जाती है. लोगों ने मांग की कि इस पूरे बोर्ड को हटा देना चाहिए. शाम तक अशोक चिह्न तोड़ने को लेकर जम्मू-कश्मीर पुलिस एफआईआर दर्ज कर चुकी थी.

जिसने किया उद्घाटन, उसने आतंकियों से की तुलना

इस पट्टिका का उद्घाटन जम्मू-कश्मीर वक्फ बोर्ड की अध्यक्ष डॉ. दरख्शां अंद्राबी ने किया था. अशोक चिह्न के अपमान पर उन्होंने दुख जताया और इन उपद्रवियों की तुलना आतंकियों से कर दी. दरगाह के नवीनीकरण के बाद संगमरमर की पट्टिका लगी थी जिस पर विवाद हुआ है. जम्मू-कश्मीर वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन दरख्शां अंद्राबी ने हजरतबल दरगाह में राष्ट्रीय प्रतीक तोड़े जाने को दरगाह और मुस्लिम समुदाय की भावनाओं का अपमान बताया. डॉ. अंद्राबी ने कहा कि जिन लोगों ने यह कृत्य किया है, वे आतंकवादी से कम नहीं हैं. मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और कानून प्रवर्तन एजेंसियों से अपील करती हूं कि उन्हें बिना देर किए गिरफ्तार किया जाए. उन्होंने अफसोस और दुख व्यक्त करते हुए कहा कि जब उन्होंने प्रतीक चिह्न को नष्ट होते देखा तो ऐसा लगा जैसे बादल फट पड़ा हो.

पढ़ें: 'ये आतंकवादी हमला है...', दरगाह में अशोक चिन्ह तोड़ने को लेकर बरसीं दरख्शां अंद्राबी

अंद्राबी ने कहा, 'इसके लिए जिम्मेदार सभी लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाएगी. इसमें वह विधायक भी शामिल है, जिसके ट्वीट ने आग में घी डालने का काम किया.' उन्होंने कहा कि एक सियासी पार्टी के गुंडों ने ऐसा किया है. पहले भी इन्हीं गुंडों ने कश्मीर में तबाही मचाई थी. 

देर शाम फारूक अब्दुल्ला हजरतबल दरगाह पहुंचे और गुस्साए लोगों से बात करने की कोशिश की. माना जा रहा है कि मामला शांत हो जाएगा लेकिन हमलावरों पर एक्शन की मांग जोर पकड़ रही है. ये सभी वीडियो में साफ नजर आ रहे हैं. 

पढ़ें: राष्ट्रीय प्रतीकों के अपमान पर क्या कहता है कानून

;