ना तो ठंड बढ़ी, ना कोहरा... दिसंबर आधा बीत रहा क्या सर्दी भी 'इंडिगो की फ्लाइट' बन गई?

इस बार लगता है सर्दी को भी ठंड लग गई. दिसंबर आधा बीत रहा है लेकिन उत्तर भारत के एक बड़े हिस्से में न ठंडक बढ़ी और न ही कोहरा शुरू हुआ. न्यूनतम तापमान बढ़ा हुआ दर्ज किया जा रहा है. अब लोग मौज ले रहे हैं कि शायद इंडिगो की फ्लाइट के ऊपर ठंड और कोहरा जमा है और उड़ नहीं पा रहा. 

Written By  Anurag Mishra|Last Updated: Dec 11, 2025, 12:24 PM IST
आपको याद होगा दो महीने पहले से ही कहा जा रहा था कि इस बार ठंडी ज्यादा पड़ेगी. दिसंबर आधा बीतने को है लेकिन हरियाणा, पंजाब, दिल्ली और यूपी के एक बड़े हिस्से में मौसम का अलग ही मूड दिख रहा है. न तो ठंड बढ़ी है और ना कोहरा दिख रहा है. इस मौसम में प्रदूषण के साथ कोहरे की आदत बना चुके लोग हैरान हैं. दिल्ली-एनसीआर में लोग रोज सुबह उठकर बालकनी झांकते हैं- आज तो कोहरा नहीं है? लोग बड़ा मिस कर रहे हैं? इंडिगो प्रकरण के बीच लोग मौज भी ले रहे हैं कि क्या इंडिगो फ्लाइट की तरह ठंडी भी ग्राउंडेड हो गई है. 

राजधानी दिल्ली और आसपास के राज्यों में ठंड कम है. कई दिनों तक सामान्य से कम रहने के बाद न्यूनतम तापमान बढ़ गया है. जी हां, मौसम गरम है. कमजोर पश्चिमी विक्षोभ के कारण ठंड को 'सर्दी' लग गई है. यही वजह है कि सामान्य शीत लहर भी नहीं है. प्रदूषण के कारण कई दिनों से जो धुंध छाई थी वह भी एनसीआर से उड़ गई क्योंकि हवा तेज चल रही है. वो अलग बात है कि प्रदूषण अब भी है. यूपी, हरियाणा और दूसरे राज्यों में अब तक घना कोहरा नहीं दिखा है. 

एक्सपर्ट की मानें तो दिसंबर के मध्य तक बारिश की कोई उम्मीद नहीं है. इस दौरान शीत लहर की भी संभावना नहीं है. हालांकि ये ठंड का मौसम है और ओवर-कॉन्फिडेंस में स्वेटर मत रखिएगा. ठंड लगेगी तो तबीयत खराब हो जाएगी. वैसे, ठंड की शुरुआत ठीक थी लेकिन कुछ दिन बाद ही ठंडक लेकर आ रहा प्लेन रनवे से उतर गया. नवंबर के आखिर में ठंड शुरू हो गई थी. महीने का औसत न्यूनतम तापमान 11.4 डिग्री रहा था जबकि सामान्य तापमान 13 डिग्री होता है. 

दिसंबर के पहले हफ्ते में न्यूनतम तापमान सिंगल डिजिट में चला गया. 5 डिग्री के करीब पहुंचा तापमान तो लगा कि दिल्ली-एनसीआर में शीत लहर चलने लगेगी. 

इस बार क्या अलग हुआ?

दरअसल, मैदानी इलाकों में ठंड पश्चिमी विक्षोभ की वजह से बढ़ती है. इससे ही पश्चिमी हिमालय पर भारी बर्फबारी होती है और उत्तर भारतीय मैदानों में बारिश और गरज के साथ बौछारें होती है. ये सब हलचल तापमान के पैटर्न को बदलते हैं और ठंड उड़ चलती है. इस बार पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव नहीं है. स्काईमेट के एक एक्सपर्ट की मानें तो 7 से अगले 10 दिनों तक ठंड ऐसी ही रहने वाली है. मतलब 20 के बाद ही अब सर्दी बढ़ेगी लेकिन अलर्ट रहना होगा. 

Anurag Mishra

अनुराग मिश्र ज़ी न्यूज डिजिटल में एसोसिएट न्यूज एडिटर हैं. वह दिसंबर 2023 में ज़ी न्यूज से जुड़े. देश और दुनिया की राजनीतिक खबरों पर अच्छी पकड़ रखते हैं. इससे पहले नवभारत टाइम्स डिजिटल में शाम की श...और पढ़ें

