/DNA: जंतर-मंतर पर NEET पेपर को लेकर राजनीति, लेकिन रांची में छात्रों की खामोशी क्यों?

2 जुलाई को जब JPSC का परीणाम आया, जो छात्र पिछले साल के कटऑफ के आधार पर अपने सेलेक्शन को लेकर निश्चिंत थे. उनका चयन नहीं हुआ. ऐसे कई मामले जब एक साथ आने शुरू हुए. तो रांची में छात्रों का जमावड़ा बढ़ा धीरे धीरे छात्र संगठित होना शुरू हुए. 25 जुलाई को रांची के बापू वाटिका में छोटा प्रदर्शन हुआ. 29 जुलाई को एक महा आंदोलन और संविधान मार्च का आयोजन किया गया. लगभग 5,000 छात्र-छात्राएं अलग अलग जिलों से रांची पहुंचे. संविधान की प्रतियां और तिरंगा लेकर शांतिपूर्ण मार्च निकाला गया. इसके बाद छात्र रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में शांतिपूर्ण आंदोलन पर बैठ गए. आइशा खातून एक दर्जी की बीवी हैं. समझ सकते हैं इनका संघर्ष. पीयूष की स्थिति ये है कि उन्होंने घर जाना छोड़ दिया है. घर वाले इतने नाउम्मीद हो गए हैं. परिवार को लगता है कि पेपर कब क्लियर होगा. बेटे की नौकरी कब लगेगी, लेकिन बेटा पढ़ भी रहा है. मेहनत भी कर रहा है और सुधार के लिए सिस्टम से लड़ भी रहा है.