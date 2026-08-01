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DNA: जंतर-मंतर पर NEET पेपर को लेकर राजनीति, लेकिन रांची में छात्रों की खामोशी क्यों?

Jharkhand Paper Leak Protest: दिल्ली के जंतर मंतर में बीते दिनों NEET पेपर लीक को लेकर बड़ा विरोध प्रदर्शन हुआ. इस दौरान वहां कई नेता-अभिनेता पहुंचे. ऐसा ही एक प्रदर्शन झारखंड में JPSC के परिणाम में धांधली को लेकर हो रहा है, लेकिन यहां छात्रों की आवाज सुनने वाला कोई नहीं है.

Written ByShruti Kaul
Published: Aug 01, 2026, 11:23 PM IST|Updated: Aug 01, 2026, 11:23 PM IST
DNA: जंतर-मंतर पर NEET पेपर को लेकर राजनीति, लेकिन रांची में छात्रों की खामोशी क्यों?

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Shruti Kaul

Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी, राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति को नई जगहों पर घूमना, संगीत सुनना, फिल्में देखना और फूड एक्सप्लोर करने का बेहद शौक है. 

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