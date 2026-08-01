/DNA: जंतर-मंतर पर NEET पेपर को लेकर राजनीति, लेकिन रांची में छात्रों की खामोशी क्यों?

Jharkhand Paper Leak: झारखंड की राजधानी रांची में करीब पांच हजार छात्र पेपर लीक और परीक्षा में धांधली के विरोध में बेहद सभ्य और शालीन तरीके से आंदोलन कर रहे हैं. इनका आंदोलन पिछले 7 दिनों से लगातार चल रहा है. आंदोलनकारियों की जितनी भीड़ दिल्ली के जंतर-मंतर पर आंदोलन के शुरुआती दिनों में थी, उससे कहीं ज्यादा भीड़ इस आंदोलन में है, लेकिन इस आंदोलन में मुफ्त की बिरयानी नहीं बंट रही. प्रदर्शनकारी छात्रों के बीच बर्गर भी नहीं बांटे जा रहे और ना ही राष्ट्रीय स्तर के नेता इनसे मिलने आ रहे हैं, जबकि ये छात्र किसी की हूटिंग नहीं कर रहे.
झारखंड के शिक्षा मंत्री का इस्तीफा नहीं मांग रहे. अपने राज्य के मुख्यमंत्री को गाली भी नहीं दे रहे हैं और ना ही पुलिसवालों पर पत्थर फेंक रहे हैं. ये सिर्फ इतना कह रहे हैं, झारखंड लोक सेवा आयोग यानी JPSC के परिणाम में जो धांधली हुई है. उसपर सरकार एक्शन ले और फिर से परीक्षा कराए.
रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में हजारों की संख्या में छात्र जमा हैं. राज्य के हर एक कोने से यहां छात्र आए हैं. इन छात्रों के चेहरे पर हताशा और गुस्सा दोनों एक साथ दिख रहा है. सालों से ये छात्र जिस परीक्षा की तैयारी कर रहे थे. उसके परिणाम में ही धांधली हो गई. छात्रों का आरोप है कि झारखंड लोक सेवा आयोग यानी JPSC के परिणाम में धांधली हुई है यानी जो संस्था झारखंड में प्रशासनिक और सिविल सेवा के विभिन्न पदों पर योग्य उम्मीदवारों का चयन करती है. उसी पर आरोप लग रहे हैं. आरोप ये है कि परीक्षा के परिणाम में श्रेणी के हिसाब से कट-ऑफ या अभ्यर्थियों के MARKS को सार्वजनिक नहीं किया गया है यानी छात्रों को पता ही नहीं है कि उन्हें कितने नंबर मिले हैं. उन्हें ये जानकारी ही नहीं है कि कितने नंबर आने पर किसी का चयन हो पाएगा. आरोप ये भी लग रहे हैं कि जिस एजेंसी को परीक्षा करवाने की जिम्मेदारी दी गई थी, वो कई राज्यों में ब्लैकलिस्टेड है.
2 जुलाई को जब JPSC का परीणाम आया, जो छात्र पिछले साल के कटऑफ के आधार पर अपने सेलेक्शन को लेकर निश्चिंत थे. उनका चयन नहीं हुआ. ऐसे कई मामले जब एक साथ आने शुरू हुए. तो रांची में छात्रों का जमावड़ा बढ़ा धीरे धीरे छात्र संगठित होना शुरू हुए. 25 जुलाई को रांची के बापू वाटिका में छोटा प्रदर्शन हुआ. 29 जुलाई को एक महा आंदोलन और संविधान मार्च का आयोजन किया गया. लगभग 5,000 छात्र-छात्राएं अलग अलग जिलों से रांची पहुंचे. संविधान की प्रतियां और तिरंगा लेकर शांतिपूर्ण मार्च निकाला गया. इसके बाद छात्र रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में शांतिपूर्ण आंदोलन पर बैठ गए. आइशा खातून एक दर्जी की बीवी हैं. समझ सकते हैं इनका संघर्ष. पीयूष की स्थिति ये है कि उन्होंने घर जाना छोड़ दिया है. घर वाले इतने नाउम्मीद हो गए हैं. परिवार को लगता है कि पेपर कब क्लियर होगा. बेटे की नौकरी कब लगेगी, लेकिन बेटा पढ़ भी रहा है. मेहनत भी कर रहा है और सुधार के लिए सिस्टम से लड़ भी रहा है.
इस आंदोलन में ऐसी पांच हजार कहानियां हैं. ऐसी हजारों परेशानियां हैं और उसकी वजह एक है. पेपर लीक और परीक्षा प्रणाली में गड़बड़ी, यहां जमा हुए छात्रों की पीड़ा वही है जो जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे NEET के छात्रों की थी. इनका आंदोलन भी उसी मुद्दे पर है, जो दिल्ली में जंतर मंतर पर था, लेकिन आज आपको दिल्ली के जंतर मंतर और रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में चल रहे इन दो आंदोलनों का फर्क भी समझना चाहिए. जंतर मंतर पर चल रहे आंदोलन में मंच पर हर दिन किसी ना किसी पार्टी के नेता पहुंचते थे. बड़े-बड़े नेता, जिन्हें देश जानता था, लेकिन रांची में चल रहे आंदोलन में छात्र अकेले हैं. कोई नेता अभी तक इनसे मिलने नहीं पहुंचा है, फिर वो नेता किसी भी दल का क्यों ना हो. जंतर मंतर पर चल रहे आंदोलन में मंच से अनुच्छेद 370 हटाने के नारे लगाये जाते थे, लेकिन रांची में चल रहे आंदोलन में सिर्फ और सिर्फ छात्र हैं और छात्रों का मुद्दा गूंज रहा है.
जंतर मंतर पर बिरयानी बांटी जा रही थी. पिज्जा और बर्गर की डिलिवरी हो रही थी, लेकिन यहां सात दिनों तक कोई पूछने वाला नहीं है. छात्र चंदा कर के नाश्ते और खाने का इंतजाम कर रहे हैं. जंतर मंतर पर इकट्ठा हुए छात्रों के लिए अभिनेताओं के पोस्ट आते थे. हैशटैग ट्रेंड करवाए जाते थे. एक्टर एक्ट्रेस खुद भी आते थे, लेकिन रांची में इकट्ठा हुए छात्रों के लिए किसी अभिनेता ने अभी तक कुछ नहीं लिखा है. जंतर मंतर और रांची दोनों जगह छात्रों का ही आंदोलन है. दोनों आंदोलनों का मुद्दा एक ऐसे में नेताओ, अभिनेताओं और एक्टिविस्ट का रवैया दोनों आंदोलनों को लेकर अलग अलग क्यों है. सबसे पहले सवाल उन नेताओं से होना चाहिए, जो जंतर मंतर के मंच से भाषण देने के लिए तत्पर रहते थे. रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में बैठे छात्रों ने जंतर मंतर से इन नेताओं के भाषण को सुना था. मंच पर इन्हें मौजूद देखा था आज ये छात्र खुद इन नेताओं से कुछ सवाल पूछ रहे हैं.
इन राजनीतिक पार्टियों और और इन नेताओं को क्या कहा जाए. क्या ये नेता इस मंच पर इसीलिए नहीं आ रहे हैं क्योंकि झारखंड की सत्ताधारी पार्टी JMM से इनका गठबंधन है. क्या ये नेता इसीलिए रांची के छात्रों की आवाज नहीं उठा रहे हैं, क्योंकि इसमें इनका राजनीतिक हित नहीं है. क्या ये नेता छात्र आंदोलन को लेकर भी सेलेक्टिव हैं.