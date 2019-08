नई दिल्ली: केंद्र सरकार के जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 और 35A हटाए जाने को लेकर देश भर में खुशी की लहर छाई हुई है. एक तरफ जम्मू-कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाए जाने के बाद से जहां एक तरफ मोदी सरकार की जमकर तारीफ हो रही है वहीं सोशल मीडिया पर इसे लेकर कुछ जगहों पर विरोध भी चल रहा है. जम्मू-कश्मीर से आर्टिकल 370 और 35ए को हटाने के बाद पाकिस्तान की बौखलाहट साफ नजर आ रही है. पाकिस्तान ने पीएम मोदी के इस फैसले पर नाराजगी जताई है. जिसके बाद दोनों देशों के बीच आपसी तनाव बढ़ गया है.

वहीं कई न्यूज चैनल और मीडिया संस्थान भी इस मुद्दे पर तरह-तरह की खबरें प्रसारित कर रहे हैं. ऐसे में एक मीडिया हाउस की रिपोर्टिंग को लेकर बॉलीवुड के मशहूर फिल्म निर्देशक शेखर कपूर भड़क गए हैं. शेखर कपूर ने ब्रिटेन के मशहूर न्यूज चैनल बीबीसी पर अपना गुस्सा जाहिर करते हुए बीबीसी की रिपोर्टिंग को लेकर नाराजगी जाहिर की है.

शेखर कपूर ने बीबीसी की रिपोर्टिंग पर सवाल उठाते हुए ट्विटर पर लिखा- 'जितनी बार भी आप कश्मीर को भारत अधिकृत कश्मीर कहते हैं, मैं काफी हैरान होता हूं कि आप उत्तरी आयरलैंड को ब्रिटिश अधिकृत आयरलैंड कहने से क्यों कतराते हैं ?'

दूसरे दूसरे ट्वीट में कपूर ने लिखा- 'मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं कि पाकिस्तान को ऐसा क्यों लगता है कि अनुच्छेद 370 के हटाए जाने से उसकी खुद की सुरक्षा को खतरा है. क्या आप समझ पा रहे हैं?' इसके बाद सोशल मीडिया पर सोशल मीडिया यूजर्स शेखर कपूर के इन दोनों ट्वीट पर कमेंट के जरिए अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं.

And try as hard as I can, and even trying to see it from their point of view, I cannot fathom why Pakistan feels abolition of #Articles370 is a threat to its own security. Can you?

— Shekhar Kapur (@shekharkapur) August 11, 2019