करोड़ों कमाने के बावजूद वापस भारत क्यों नहीं लौटते NRI? वजह जान चौंक जाएंगे आप

NRI Not Returning To India: भारत से कई लोग अच्छी नौकरी के लिए विदेशों में बस जाते हैं. वे वहां अच्छे पद पर काम करते हैं, करोड़ों की सैलरी पाते हैं, लेकिन अपने देश की याद आने के बावजूद यहां आने से कतराते हैं. सवाल ये है कि आखिर भारत से इतना भावनात्मक जुड़ाव होने के बावजूद विदेशों में रहने वाले भारतीय वापस भारत क्यों नहीं लौटना चाहते? इसको लेकर पर्सनल फाइनेंस एक्सपर्ट और ऑथर स्वपनिल कोमावर ने एक पोस्ट शेयर किया है.

भारत क्यों नहीं लौटना चाह रहे NRI?

स्वपनिल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'X' पर एक पोस्ट शेयर किया है, जिसमें उन्होंने बताया कि उनकी हाल ही में कनाडा रहने वाले एक मित्र से बातचीत हुई. दोस्त ने उन्हें बताया कि वहां 5-6 करोड़ रुपये बचाने के बावजूद बहुत से भारतीय अपने देश लौटना नहीं चाहते हैं. इसका कारण भारत से नफरत नहीं बल्कि विदेशों में आसान जीवन है. स्पनिल के दोस्त के मुताबिक विदेशों में वर्क कल्चर बेहतर है. वहां नौकरी के तय घंटे होते हैं और ओवरटाइम का पेमेंट किया जाता है. वहां सिस्टम और नियम स्पष्ट हैं और किसी भी काम के लिए बेवजह भागदौड़ नहीं करनी पड़ती है.

भारत में तनाव

स्वपनिल के दोस्त ने बताया कि विदेशों में छोटे कामों के लिए रिश्वत या सिफारिश की जरूरत नहीं पड़ती है. इतना ही नहीं डेली लाइफस्टाइल में प्रदूषण, ट्रैफिक और छोटी-छोटी परेशानियां मानसिक तनाव बढ़ा देती हैं. उनके मुताबिक पैसे से अधिक जरूरी मानसिक शांति, काम की इज्जत और सिस्टम का सपोर्ट है.

Yesterday I was talking to my friend who stays in Canada. He told me something very honestly. He said, Even after saving 5–6 crore, many people don’t feel like coming back to India. Not because they hate India.

But because life there is… easier. He said: Work culture is… — Swapnil Kommawar (@KommawarSwapnil) December 15, 2025

स्वपनिल ने लिखा,' उन्हें (दोस्त) आज भी भारत से भावनात्मक लगाव है, लेकिन व्यवहारिक रूप से विदेश में जीवन अधिक स्थिर लगता है. यह कोई आलोचना नहीं है बस अपने विचार साझा कर रहे हैं. लाइफ में सबकी अपनी-अपनी प्राथमिकताएं होती हैं.'

लोगों का रिएक्शन

सोशल मीडिया पर इस पोस्ट को अबतक 2.79 लाख बार देखा जा चुका है. इस पर 3000 से ज्यादा लाइक्स और 200 से अधिक लोग कमेंट कर चुके हैं. पोस्ट पर प्रतिक्रिया देते हुए एक यूजर ने लिखा,' भारत में वर्कर लेवल पर शोषण काफी ज्यादा है, खासतौर पर महिलाओं के साथ. यहां ओवरटाइम मांगने पर मारपीट तक होती है.' अन्य ने लिखा,' अब कई NRI भारत आना भी छोड़ चुके हैं, क्योंकि यहां ठगी-धोखाधड़ी का डर रहता है, यहां तक कि रिश्तेदारों से भी.