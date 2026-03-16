राज्य में भाजपा सरकार फिर ऑपरेशन लोटस की चर्चा क्यों? बेंगलुरु में 'छिपे' कांग्रेसी विधायक

2008 में कर्नाटक से ऑपरेशन लोटस कई बार चर्चा में आ चुका है. विपक्षी आरोप लगाते हैं कि भाजपा उनके नेताओं को अपनी तरफ वोट करने या दल बदल करने के लिए प्रभावित करने की रणनीति अपनाती है. हालांकि भाजपा ने कभी स्वीकार नहीं किया. राज्यों में सरकारें जरूर बदली हैं. अब ओडिशा में इसकी चर्चा है जबकि वहां भाजपा सरकार है.
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पिछले एक दशक में कई ऐसे मौके आए जब कांग्रेस ने भाजपा पर 'ऑपरेशन लोटस' का आरोप लगाया. कुछ मौकों पर राज्य सरकार भी गिर गई. हालांकि इस वीकेंड जिस राज्य में ऑपरेशन लोटस का शोर मचा, वहां भाजपा की ही सरकार है. हां, ओडिशा में इस कथित ऑपरेशन के डर से चौंकन्ना हुई ग्रैंड ओल्ड पार्टी ने अपने विधायकों को कांग्रेस शासित राज्य कर्नाटक के एक सेफ हाउस में शिफ्ट कर दिया. स्थानीय पुलिस ने बताया है कि ओडिशा कांग्रेस के विधायकों को कथित तौर पर लुभाने का प्रयास करते हुए रिजॉर्ट के पास से दो (या चार) लोगों को हिरासत में लिया गया है. डीके शिवकुमार ने आरोप लगाया है कि 5-5 करोड़ रुपये के ऑफर दिए गए. समझिए अंदर की कहानी.
दरअसल, यह जद्दोजहद आज (16 मार्च) होने वाले राज्यसभा चुनाव की एक सीट के लिए है. भाजपा शासित ओडिशा में राज्यसभा की चार सीटों के लिए पांच उम्मीदवार मैदान में हैं. भाजपा ने अपने प्रदेश अध्यक्ष मनमोहन सामल को मैदान में उतारा है और निवर्तमान राज्यसभा सांसद सुजीत कुमार को फिर से नामित किया है.
भाजपा के लिए तीसरी सीट का सवाल है
हां, भाजपा तीसरी सीट के लिए निर्दलीय उम्मीदवार दिलीप रे का समर्थन कर रही है. बीजेडी ने संतृप्त मिश्रा को नामित किया है जबकि पार्टी निर्दलीय उम्मीदवार दत्तेश्वर होता का समर्थन भी कर रही है. होता को कांग्रेस और CPM का भी समर्थन मिल रहा है.
|भाजपा
|78
|बीजेडी
|51
|कांग्रेस
|14
|सीपीआई (एम)
|1
|अन्य
|3
|कुल सीटें
|147
ओडिशा राज्यसभा चुनाव का दांवपेच
1. आंकड़ों के लिहाज से स्थिति मजबूत होने के कारण भाजपा के सामल और कुमार के साथ-साथ BJD के मिश्रा का भी आसानी से चुनाव जीतना तय माना जा रहा है.
2. असली मुकाबला चौथी सीट के लिए है. होता और रे के बीच कड़ी टक्कर है.
3. कांग्रेस को क्रॉस-वोटिंग की आशंका है. 'हॉर्स-ट्रेडिंग' (खरीद-फरोख्त) के गंभीर आरोप भी लगे. यही वजह है कि कांग्रेस ने अपने आठ विधायकों को 1500 किमी दूर बेंगलुरु में बैठाए रखा. आज चुनाव से ठीक पहले ये ओडिशा विधानसभा में पहुंचेंगे.
कर्नाटक के डिप्टी सीएम और कांग्रेस अध्यक्ष डीके शिवकुमार ने आरोप लगाया है कि ओडिशा के 8 कांग्रेसी विधायकों को 5-5 करोड़ रुपये का ऑफर दिया जा रहा है. वे होटल में विधायकों को क्रॉस वोटिंग करने के लिए मना रहे थे. एफआईआर के बाद चार लोगों को अरेस्ट किए जाने की खबरें हैं. भाजपा ने कहा है कि कांग्रेस को हार दिख रही है तो वह झूठे दावे कर रही है. हालांकि असली कहानी राज्यसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद पता चलेगी कि सच में कांग्रेस अपने विधायकों को बचा पाई या खेला हो गया.
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