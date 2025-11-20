DNA: यूपी की मीट फैक्ट्रियों में सिर्फ कश्मीरी गार्ड्स ही क्यों रखे जा रहे हैं? यह इत्तेफाक है या कोई बड़ी साजिश

DNA Analysis on Meat Factories of UP: दिल्ली में सफेदपोश डॉक्टर आतंकी पैदा कर रही अल-फलाह यूनिवर्सिटी की जांच अभी चल रही है कि यूपी की मीट फैक्ट्रियों में एक नए ट्रेंड से सुरक्षा एजेंसियों के कान खड़े हो गए हैं.
Why only Kashmiri Guards Employed in Meat Factories of UP: दिल्ली की अल-फलाह यूनिवर्सिटी का मामला सबके सामने है, जहां पर देश को दहलाने की साजिश चल रही थी. वहां पर 40 प्रतिशत डॉक्टर कश्मीर से लाए गए थे. एक यूनिवर्सिटी में एक खास जगह यानी कश्मीर के इतने छात्रों का एडमिशन सामान्य बात नहीं है. एक ही यूनिवर्सिटी से अलग अलग आतंकी घटनाओं का कनेक्शन बिल्कुल सामान्य नहीं है और एक यूनिवर्सिटी के अंदर और आसपास एक आतंकी घटना के इतने सारे सबूत मिलना ये तो कतई सामान्य नहीं है. ये सब आपके हमारे बीच हो रहा था लेकिन किसी ने गौर नहीं किया.अब जरूरत है कि अगर कुछ भी UNUSUAL यानी असामान्य दिखे तो उसपर गौर करें. हर बार धमाके का इंतजार न करें.
अब यूपी में एक ऐसी ही असामान्य बात सामने आई है. खबर है कि यूपी एटीएस बड़ी मीट फैक्ट्रियों की जांच कर रही है.वजह है यहां ज्यादातर कश्मीरी युवकों को सुरक्षा गार्ड की नौकरी पर रखा गया है.आपकी सोसाइटी.. आपके दफ्तर में भी कई गार्ड्स होंगे.कोई बिहार का होगा.कोई बंगाल का.कोई उत्तराखंड का तो कोई मध्यप्रदेश का.लेकिन यूपी के मीट कारोबारी सिर्फ कश्मीरी गार्ड्स को ही नौकरी पर क्यों रख रहे हैं.क्या इसके पीछे कोई खास वजह है. आज हम इसी वजह को डीकोड करेंगे. साथ ही इस कहानी में 1200 करोड़ और पाकिस्तान का क्या कनेक्शन है. ये भी हम विस्तार से बताएंगे.
यूपी की मीट फैक्ट्रियों में सिर्फ कश्मीरी गार्ड्स क्यों?
खबर है कि यूपी में मीट प्रोसेसिंग और एक्सपोर्ट कंपनियां, खासकर संभल, बरेली, मेरठ, आगरा और उन्नाव के ब्रांच में पिछले करीब तीन सालों से कश्मीर मूल की निजी सुरक्षा एजेंसियों को अपनी फैक्ट्रियों और घरों की सुरक्षा के लिए हायर कर रही हैं. अब दिल्ली बम धमाकों के बाद ये सभी मीट फैक्ट्रियां और यहां तैनात कश्मीरी सुरक्षा गार्ड एजेंसियों के रडार पर आ गए हैं.
यूपी ATS ने दो मीट प्रोसेसिंग कंपनियां मारिया फ्रोजन और रहबर फूड इंडस्ट्री की जांच की तो पाया की दोनों कंपनियों में 27 कश्मीरी सुरक्षा गार्ड तैनात हैं. जांच में पाया गया की इनमें से ज्यादातर गार्ड्स का पुलिस वेरिफिकेशन तक नहीं करवाया गया है. जांच में ये भी खुलासा हुआ है कि जिस एजेंसी के जरिये इनकी तैनाती हुई है उसका मालिक कबीर भी कश्मीरी है. कबीर ने एक साल पहले ही अपनी कंपनी को बरेली में पंजिकृत करवाया था.
1200 करोड़ और पाकिस्तान वाला एक एंगल
कश्मीरी गार्ड्स की तैनाती के इस टाइमलाइन पर आपने गौर किया? कश्मीरी सुरक्षा गार्ड्स की तैनाती बीते तीन सालों में बढ़ी.दिल्ली बम धमाके में ये सामने आ चुका है कि शाहीन, मुजम्मिल और उमर का टेरर मॉड्यूल भी बीते करीब तीन सालों से ही एक्टिव है. इन सुरक्षाकर्मियों को नौकरी देने वाली एजेंसी भी पिछले साल ही बरेली में पंजीकृत हुई. ऐसे में इस बात की जांच की जा रही है कि कहीं इनका कोई इंटर कनेक्शन तो नहीं है.
#DNAWithRahulSinha : योगी के प्रदेश में 'मिशन कश्मीर' पर खुलासा.. यूपी में कश्मीर के कितने 'सिक्योरिटी गार्ड' ? #DNA #UPNews #Kashmiri #MeatFactory | @RahulSinhaTV pic.twitter.com/EiKPLpeQja
— Zee News (@ZeeNews) November 20, 2025
दिल्ली बम धमाके के पीछे जितने भी किरदार हैं. उनका पकड़ा जाना बेहद जरूरी है. यही वजह है कि हर असामान्य घटना को अब शक के दायरे में रखा जा रहा है. मीट फैक्ट्रियों में कश्मीरी सुरक्षा गार्ड्स भी इसी वजह से शक के दायरे में हैं. लेकिन इन पर शक गहराने की वजह सिर्फ यही नहीं है कि वो कश्मीरी हैं.यहां 1200 करोड़ और पाकिस्तान वाला भी एक एंगल है.
क्या इस्लामी कट्टरपंथी संगठनों को हो रही फंडिंग?
असल में 3 साल पहले आधा दर्जन मीट कंपनियों पर इनकम टैक्स के छापे पड़े थे. रहबर फूड, रुस्तम फूड और मारिया फ्रोजन के बरेली उन्नाव और लखनऊ के ठिकानो पर छापे में सामने आया था कि संचालकों द्वारा खातों से निकाले गए 1200 करोड़ का ब्यौरा जांच में नहीं मिला था.
रिपोर्ट में मीट कंपनियों की ओर से देवबंद की एक कट्टरपंथी संस्था को बड़ी रकम दिए जाने आशंका भी जताई गई थी. आयकर विभाग ने अपनी रिपोर्ट में इस बात आशंका जताई थी कि कश्मीरी युवकों के जरिए इस्लामी कट्टरपंथी संगठनों को फंडिंग की जा रही है.
अरब देशों में क्यों ले जाए जाते हैं कश्मीरी ट्रांसलेटर?
इस रिपोर्ट में पाकिस्तान का भी जिक्र था. बताया गया था कि मीट कंपनियों के अधिकारी अपनी मिडिल ईस्ट यात्रा पर जो ट्रांस्लेटर यानी अनुवादक अपने साथ लेकर जाते थे, वो भी कश्मीरी ही होते थे.इन अनुवादकों में से कईयों की लोकेशन कई बार पाकिस्तान में पाई गई थी. ये पाकिस्तान में क्या कर रहे थे. क्या ये 1200 करोड़ हवाला के जरिये पाकिस्तान पहुंच रहा था.
उत्तर प्रदेश की मीट फैक्ट्रियों में क्या चल रहा है. 1200 करोड़ की फंडिंग किसे की गई. मीट कारोबारियों के अनुवादकों की लोकेशन पाकिस्तान में क्यों पाई जा रही है. इन सब में कश्मीरी युवाओं का रोल क्या है. दिल्ली बम धमाके के बाद इन सवालों के जवाब तलाशे जा रहे हैं.
