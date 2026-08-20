दो छंद ही क्यों पूरा गीत किसलिए नहीं? 'वंदे मातरम्' को लेकर अमित शाह का कांग्रेस पर हमला

केंद्रीय गृह मंत्री ने वंदे मातरम् के शुरुआती दो छंद ही गाने का फैसला किया तो सीधे गृह मंत्री अमित शाह ने इसे देश के लाखों शहीदों का अपमान बताते हुए कांग्रेस पर तीखा हमला बोला है. अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस ने वोट बैंक के खातिर राष्ट्रीय गीत के दो टुकड़े कर दिए हैं. कांग्रेस के फैसले को राष्ट्रीय एकता को नुकसान पहुंचाने वाला बताते हुए, शाह ने देश की जनता से कांग्रेस के इस कृत्य के खिलाफ एकजुट होने की अपील की है. अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस ने संसद के पास कानून को नकार कर ठीक नहीं किया है.
शाह ने कहा कि आज जमाना बदल गया है, देश में राष्ट्रवाद की लहर है, पूरा देश एकजुट है. आज कांग्रेस की 1937 वाली रणनीति और जिद नहीं चलेगी. कांग्रेस ने 2026 में भी तुष्टिकरण के लिए देशविरोधी फैसला लिया है. शाह ने कहा कि कांग्रेस ने केवल शुरुआती दो पद स्वीकारने की बात करते हुए बंकिम चंद्र चटर्जी का अपमान किया है. पहले भी उन्होंने विभाजन की नींव रखी और आज भी वैसा ही बर्ताव कर रहे हैं.
शाह ने ये भी कहा कि कांग्रेस ने वोट बैंक के लिए वंदे मातरम के दो टुकड़े कर दिए हैं. इसलिए कांग्रेस का फैसला देशविरोधी है. इसलिए जनता को कांग्रेस के खिलाफ आवाज उठाते हुए ऐसा करने की वजह पूछनी चाहिए.
शाह ने खड़गे से लेकर पूरी कांग्रेस को लपटते हुए कहा कि कांग्रेस का इतिहास तुष्टिकरण से भरा हुआ है. ये लोग संसद में पास कानून को नकार नहीं सकते हैं. सार्वजनिक मंच पर केवल दो छंद गाकर कांग्रेस ने अपनी तुष्टिकरण पॉलिसी पर मुहर लगाते हुए उसकी पुष्टि कर दी है. शाह ने ये भी कहा कि राष्ट्रीय एकता के लिए इस गीत का पूरा गाया जनाना जरूरी है. कांग्रेस के पास संसद से पास हुए फैसलों को काटने का अधिकार नहीं है.
कश्मीर से लेकर केरल तक के कांग्रेसी नेताओं के वंदे मातरम् को लेकर दिए जा रहे बयानों पर गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि बड़ी मुश्किल से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐतिहासिक गलती सुधारी थी, लेकिन कांग्रेस ने हर बार की तरह इस बार भी बता दिया कि उसकी सोंच कैसी है. शाह ने कहा कि कांग्रेस के लिए पहले भी देश मायने नहीं था और आज भी उनके नेताओं की सोंच में बदलाव नहीं आया है, जबकि भाजपा के लिए दल से बड़ा देश है. इसलिए प्रधानमंत्री ने कांग्रेस की भूल को सुधारने का काम किया.