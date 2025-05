Operation Sindoor: आधी रात भारत की स्ट्राइक से थर्राया पाकिस्तान, सेना ने 'ऑपरेशन सिंदूर' नाम क्यों दिया?

Operation Sindoor: आधी रात के बाद 2 बजने में 9 मिनट बाकी थे. भारतीय सेना ने खुलेआम ऐलान किया कि पहलगाम का इंसाफ हो चुका है. पहलगाम आतंकी हमले के बाद जिस पल का पूरे भारत को इंतजार था, यह उसका औपचारिक ऐलान था. इंडियन आर्मी के आधिकारिक एक्स हैंडल पर लिखा गया, 'जस्टिस इज सर्व्ड. जय हिंद'. सेना ने एक तस्वीर भी शेयर की जिस पर लिखा था - Operation Sindoor. इसमें एक कटोरी में सिंदूर देखा जा सकता है. दरअसल, भारतीय सेना ने पाकिस्तान और पाक अधिकृत कश्मीर (POK) में 9 स्थानों पर एयर स्ट्राइक की है. इसमें आतंकी लॉन्च पैड को निशाना बनाया गया है. भारतीय रक्षा मंत्रालय की ओर से बताया गया है कि पाकिस्तानी सेना के किसी भी ठिकाने को निशाना नहीं बनाया गया है. आपके मन में सवाल होगा कि ऑपरेशन सिंदूर नाम ही क्यों रखा गया?

आतंकियों ने सुहाग उजाड़ा था...

यह पाकिस्तान में सक्रिय आतंकी ठिकाने पर भारत की एकसाथ की गई एयर स्ट्राइक थी. जैसे ही भारतीयों को एयर स्ट्राइक की खबर मिली लोग जश्न मनाने लगे. पहलगाम आतंकी हमले में आतंकियों ने धर्म पूछकर 25 भारतीयों और एक नेपाली नागरिक का मर्डर किया था. निर्दोष पर्यटकों को उनके बच्चों और पत्नी के सामने गोली मारी गई थी. पूरे देश में आक्रोश था. आतंकियों ने महिलाओं का सुहाग उजाड़ा था. ऐसे में भारतीय सेना ने पाकिस्तानी आतंकियों और उनके आकाओं को सबक सिखाने के लिए ऑपरेशन का नाम 'सिंदूर' रखा. इस तरह से सिंदूर का बदला लिया गया है.

अब तस्वीर को गौर से देखिए जो सेना ने शेयर किया है. उसमें सिंदूर बिखरा हुआ दिखता है. यह भारतीय सेना का संदेश है. आज हर उस पत्नी के सुहाग का बदला भारतीय फौज ने लिया है जिसने पहलगाम में अपने पति को खोया है. आज कानपुर के शुभम द्विवेदी के परिवार को सच मायने में इंसाफ मिला है. आज मनीष रंजन, समीर गुहा, विनय नरवाल, आदिल हुसैन शाह, रामचंद्रन, दिनेश अग्रवाल, प्रशांत कुमार, सुमित परमार, भारत भूषण, जे. एस. चंद्रमौली, शैलेश, यतीश, टी. हेलयांग, मंजूनाथ राव, संजय लक्ष्मण समेत उन सभी के परिवारों को आज इंसाफ मिला है. खास बात यह है कि बहावलपुर में आतंकी मसूद अजहर से जुड़े एक अड्डे को भी निशाना बनाया गया है.

First video of Indian missiles striking Pakistan.

भारतीय सेना के मैसेज से भी साफ हो गया है कि यह पहलगाम आतंकी हमले का बदला है. शुुरुआती रिपोर्टों में 12 आतंकियों के मरने की खबरें आ रही हैं. 55 से ज्यादा आतंकी घायल हुए हैं. ज़ी न्यूज संवाददाता ने खबर दी है कि बहावलपुर मसूद अजहर का इलाका है. ऐसे में हो सकता है कि भारत के एयर स्ट्राइक में बहावलपुर में आतंकी मसूद अजहर भी मारा गया हो. उसने अपना आतंकी अड्डा यहीं पर बना रखा था. पीएम नरेंद्र मोदी ने आतंकी हमले के बाद ही कह दिया था कि जिन लोगों ने निर्दोष भारतीयों का खून बहाया है उन्हें ऐसी सजा मिलेगी जो उन्होंने सपने में भी नहीं सोची होगी.

