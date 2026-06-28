/मनुस्मृति का नाम सुनते ही क्यों हो रहा विरोध? NCERT की किताब में महिलाओं के सम्मान वाला श्लोक क्यों खटक रहा

Why There Controversy over Manusmriti Verses in NCERT Books? स्वामी विवेकानंद का मानना था कि किसी भी पुस्तक का न्याय उसके एक पृष्ठ से नहीं, बल्कि उसके समग्र अध्ययन से होना चाहिए. लेकिन विडंबना देखिए, पूर्वाग्रह से ग्रस्त कुछ लोगों ने हमेशा मनुस्मृति के केवल एक पक्ष को देखकर बौद्धिक बेईमानी की.
मनुस्मृति के कुछ श्लोकों और उनके अर्थों को आधार बनाकर उसका विरोध किया गया. उसे जलाया गया और जातिगत विभेद का आधार बताया गया. लेकिन इस बार NCERT ने उसके दूसरे पक्ष को भी अपनी पुस्तकों में स्थान दिया है. पहली बार NCERT की किताब में मनुस्मृति का उल्लेख किया जाएगा.
नौवीं कक्षा के छात्र अब मनुस्मृति के सकारात्मक पक्ष के बारे में भी पढ़ेंगे. उन्हें महिलाओं के सम्मान से जुड़े मनुस्मृति के श्लोकों के माध्यम से यह समझाया जाएगा. अब सरकार के इस फैसले पर भी पूर्वाग्रह से ग्रस्त कुछ लोग प्रश्नचिह्न लगा रहे हैं.
एनसीईआरटी ने अपने नए संशोधित पाठ्यक्रम के तहत कक्षा 9वीं की सामाजिक विज्ञान की पुस्तक में मनुस्मृति को जगह दी है. इसे इतिहास के अध्याय 'State and Society up to 1000 CE यानी 1000 ईस्वी तक राज्य और समाज में जोड़ा गया है.
किताब में महिलाओं के सम्मान को दर्शाने के लिए मनुस्मृति के अध्याय 3 के 56वें श्लोक का जिक्र है. जिसमें कहा गया है कि जहां महिलाओं का आदर होता है, वहां देवता निवास करते हैं.
#DNAमित्रों | मनुस्मृति का श्लोक पढ़ाया जाएगा.. दिक्कत क्या?..NCERT में 'मनुस्मृति' की पढ़ाई का सच क्या है?#DNA #DNAWithRahulSinha #Manusmriti #NCERT@rahulsinhatv pic.twitter.com/udmjsGWCGi
— Zee News (@ZeeNews) June 27, 2026
किताब में बताया गया है कि, वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति बहुत उच्च और सम्मानित थी, जहां वे पुरुषों के साथ सार्वजनिक सभाओं और धार्मिक अनुष्ठानों में भाग लेती थीं. वे शिक्षा प्राप्त करती थीं, धार्मिक अनुष्ठानों में भाग लेती थीं और कई मामलों में अपनी पसंद से जीवनसाथी भी चुन सकती थीं.
NCERT ने उसी किताब में आगे महिलाओं को लेकर दूसरा पक्ष भी बताया है. किताब में लिखा है कि समय और राजनीतिक परिस्थितियां बदलने के साथ बाद के काल में महिलाओं की स्थिति में उतार-चढ़ाव आया और गिरावट भी दर्ज की गई. इस अध्याय में केवल महिलाओं की स्थिति ही नहीं, बल्कि 'वर्ण' और 'जाति' व्यवस्था पर भी चर्चा की गई है, जिसमें बताया गया है कि शुरुआती वैदिक समाज में सामाजिक पहचान केवल जन्म से तय नहीं होती थी.
NCERT की किताब में मनुस्मृति के सिर्फ एक श्लोक का जिक्र है. वो भी जिसमें, महिलाओं के सम्मान के बारे में व्याख्या की गई है. फिर भी कुछ संगठन और कुछ लोग इसका विरोध कर रहे हैं. मनुस्मृति दहन के ऐतिहासिक संदर्भों का जिक्र कर NCERT की किताब में मनुस्मृति को जोड़ने पर सवाल उठा रहे हैं.
ये सही है कि डॉक्टर आंबेडकर ने 1927 में मनुस्मृति जलाई थी. लेकिन ये भी सच है कि मनुस्मृति कोई कानून लागू करने वाली किताब भी नहीं थी. ये भी सच है कि मनुस्मृति में कुछ बातें ऐसी लिखी है जो आज के हिसाब से आपत्तिजनक है लेकिन ये भी सच है कि NCERT की किताब में सिर्फ और सिर्फ एक श्लोक का जिक्र है.
आचार्य चाणक्य ने कहा है कि 'विष में से भी अगर अमृत मिले तो उसे निकाल लेना चाहिए और गंदगी में भी अगर सोना गिरा हो तो उसे उठा लेना चाहिए'. यही काम NCERT ने किया है. लेकिन दुर्भाग्यवश पूर्वाग्रह से पीड़ित कुछ नकारात्मक सोच के लोग इस अमृत को सहर्ष स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हैं.