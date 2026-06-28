/मनुस्मृति का नाम सुनते ही क्यों हो रहा विरोध? NCERT की किताब में महिलाओं के सम्मान वाला श्लोक क्यों खटक रहा

NCERT ने उसी किताब में आगे महिलाओं को लेकर दूसरा पक्ष भी बताया है. किताब में लिखा है कि समय और राजनीतिक परिस्थितियां बदलने के साथ बाद के काल में महिलाओं की स्थिति में उतार-चढ़ाव आया और गिरावट भी दर्ज की गई. इस अध्याय में केवल महिलाओं की स्थिति ही नहीं, बल्कि 'वर्ण' और 'जाति' व्यवस्था पर भी चर्चा की गई है, जिसमें बताया गया है कि शुरुआती वैदिक समाज में सामाजिक पहचान केवल जन्म से तय नहीं होती थी.