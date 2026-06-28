Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • हिंदी न्यूज़
  • /देश
  • /मनुस्मृति का नाम सुनते ही क्यों हो रहा विरोध? NCERT की किताब में महिलाओं के सम्मान वाला श्लोक क्यों खटक रहा

मनुस्मृति का नाम सुनते ही क्यों हो रहा विरोध? NCERT की किताब में महिलाओं के सम्मान वाला श्लोक क्यों खटक रहा

Manusmriti Verses in NCERT Books: मनुस्मृति का नाम सुनते ही देश के एक खास तबके ने फिर से विरोध शुरू कर दिया है. उसे NCERT की किताब में महिलाओं के सम्मान वाला एक श्लोक शामिल करने का फैसला खटक रहा है. आखिर इस फैसले में ऐसा क्या है, जो उन्हें रास नहीं आ रहा है.

Edited By:Devinder Kumar
Published: Jun 28, 2026, 02:12 AM IST|Updated: Jun 28, 2026, 02:15 AM IST
मनुस्मृति का नाम सुनते ही क्यों हो रहा विरोध? NCERT की किताब में महिलाओं के सम्मान वाला श्लोक क्यों खटक रहा
Image Credit: AI निर्मित फोटोSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

About the Author

Devinder Kumar

Devinder Kumar

Zee News में देश-दुनिया और ब्रेकिंग पर नजर रखते हैं. पत्रकारिता में 17 वर्ष का अनुभव है. किसी भी बीट और शिफ्ट में काम करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं.

 

 

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
T20 WC 2028: 8 टीमों ने किया क्वालीफाई, भारत को मिली एंट्री, पाकिस्तान को मुफ्त टिकट
cricket1 hr ago
2
cricket2 hrs ago
3
Pakistan2 hrs ago
4
india israel friendship2 hrs ago
5
India-Seychelles News in Hindi2 hrs ago