ऑपरेशन सिंदूर के बाद झट से पाकिस्तान ने सऊदी अरब से डील क्यों की? इंदिरा गांधी के दांव को कॉपी किया

Pakistan Saudi Arabia Defence Deal: सऊदी अरब से डील साइन कर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ काफी गदगद हैं. उन्हें लग रहा है कि अब भविष्य में भारत की मिसाइलों से उन्हें सऊदी अरब बचा लेगा. क्या सच में ऐसा होगा? इस तरह की डील पर 1971 में इंदिरा गांधी का भी एक दांव याद आता है. 

Written By  Anurag Mishra|Last Updated: Oct 02, 2025, 03:02 PM IST
खबरों में एक खबर यह भी आपने पढ़ी होगी कि पाकिस्तान ने हाल ही में सऊदी अरब से एक बड़ी डिफेंस डील की है. इसे NATO स्टाइल जैसा समझौता बताया जा रहा है. इसके तहत दोनों में से किसी भी देश पर हमला होता है तो दूसरा देश उसके सपोर्ट में आएगा यानी हमला दोनों देशों पर माना जाएगा. अब आप इस डील की टाइमिंग समझिए. ऑपरेशन सिंदूर मई के पहले पखवाड़े में हुआ था और इतनी जल्दी पाकिस्तान ने सऊदी से ये सेटिंग कर ली. एक्सपर्ट की मानें तो भारत के मिसाइल हमलों से घबराए पाकिस्तान ने यह आगे के लिए तैयारी की है. यही वजह है कि उत्साहित पीएम शहबाज शरीफ अमेरिका जाकर ट्रंप को नोबेल देने की वकालत भी कर आए. ऐसे में सवाल यह है कि क्या अगली बार भारत ने पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए मिसाइल दागी तो उसे बचाने सऊदी आगे आएगा? कुछ ऐसा ही 1971 में इंदिरा गांधी ने किया था. वो कौन सी डील थी?

एक टीवी शो में पाकिस्तान में यूके के पूर्व राजनयिक रहे टिम विलेसी-विल्सी ने कहा कि 11 पाकिस्तानी एयरबेसों पर मिसाइलें दागना एक बड़ी घटना थी. भारत ने ऐसा किया. इस कारण पाकिस्तान मजबूर हुआ और उसने फौरन अपनी डिफेंस रणनीति को मजबूत करने की सोची. 

किंग्स कॉलेज लंदन में विजिटिंग प्रोफेसर विल्सी ने कहा कि 10 मई को भारत के मिसाइल अटैक के बाद हालात काफी तेजी से बदले. पिछले 10 साल में जैसे भारत और पाकिस्तान के रिश्ते चल रहे थे, उसमें यह एक बड़ा घटनाक्रम था. ऐसे में पाकिस्तान के लिए इस तरह के समझौते की अनिवार्यता महसूस की जाने लगी थी. सऊदी-पाकिस्तान समझौता इसी की देन है. इस पैक्ट से इस्लामाबाद को बढ़े हुए तनाव की स्थिति में थोड़ा सांस लेने का मौका मिला है. पाकिस्तान कुछ हद तक आश्वस्त हो जाना चाहेगा कि अगर भारत ने भविष्य में इस तरह का एक्शन लिया तो सऊदी भी सीन में होगा. 

पढ़ें: इतिहास और भूगोल दोनों बदल देंगे... हथियारों की पूजा कर राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान को दे दी चेतावनी

हालांकि कई एक्सपर्ट कह रहे हैं कि पाकिस्तान और सऊदी के समझौते से भारत-सऊदी संबंधों पर कोई असर नहीं पड़ेगा या बहुत कम असर पड़ेगा. वैसे, डील के पीछे पाकिस्तान का मकसद संदेह जरूर पैदा करता है. टीवी शो में जब भारत-सऊदी संबंधों को लेकर सवाल किया गया तो विल्सी ने कहा कि सऊदी बेहद सतर्क है और वह नहीं चाहेगा कि भारत के साथ संबंध खराब हों. भारत के साथ सऊदी के संबंध काफी अच्छे हैं. भारत एक उभरता हुआ सुपरपावर है और सऊदी उससे दूर नहीं होना चाहेगा. 

1971 में इंदिरा गांधी ने कौन सी डील की थी?

हां, सऊदी और पाकिस्तान डील के अंदर की कहानी जानकर कुछ लोगों को इंदिरा गांधी के समय की एक डील याद आ रही होगी. 1969 से ही भारत और तत्कालीन सोवियत संघ के बीच डील के मसौदे पर बातचीत चल रही थी. 1971 आते-आते पूर्वी पाकिस्तान में चीजें तेजी से बदलने लगी थीं. तब अमेरिका पाकिस्तान के ज्यादा करीबी था. पूर्वी पाकिस्तान में टेंशन देख, अंदरूनी हालात को संभालते हुए इंदिरा गांधी आगे बढ़ रही थीं. तभी अमेरिकी विदेश मंत्री हेनरी किसिंजर का सीक्रेट चीन दौरा होता है. वह पाकिस्तान से होकर चीन पहुंचते हैं. वो महीना जुलाई 1971 था. किसिंजर ने बातों-बातों में भारत को बैलेंस करने के लिए अमेरिका में राजदूत एलके झा से 17 जुलाई को कह दिया कि अगर भारत और पाकिस्तान के बीच जंग होती है और चीन शामिल होता है तो अमेरिका उससे दूर रहेगा.

साफ था कि पाकिस्तान और चीन एकसाथ बड़ी चुनौती बन सकते थे. दिल्ली में सरकार अलर्ट हो गई. फौरन तत्कालीन पीएम इंदिरा गांधी ने बड़ा दांव चलते हुए सोवियत संघ के साथ 9 अगस्त को डील पक्की कर ली. तब तक किसिंजर के बीजिंग दौरे को ठीक एक महीने हुए थे. इस संधि का फौरन फायदा बांग्लादेश के उदय के साथ सामने आया. भारत ने पाकिस्तान को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया और अमेरिका या चीन किसी की भी दखल देने की हिम्मत नहीं हुई क्योंकि रूस भारत के साथ खड़ा था. रूस के लिए भारत के साथ तब डील करने की वजह चीन था. हालांकि बाद के वर्षों में वर्ल्ड ऑर्डर फिर बदल गया. 

पढ़ें: आसिम मुनीर एक 'जिहादी जनरल', PAK परमाणु बस से लैस 'बनान गणराज्य' - पूर्व रॉ चीफ

Anurag Mishra

अनुराग मिश्र ज़ी न्यूज डिजिटल में एसोसिएट न्यूज एडिटर हैं. वह दिसंबर 2023 में ज़ी न्यूज से जुड़े. देश और दुनिया की राजनीतिक खबरों पर अच्छी पकड़ रखते हैं. 18 साल से पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर ...और पढ़ें

india pakistan news

