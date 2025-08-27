Indian Navy: भारतीय नौसेना में INS उदयगिरी और हिमगिरी शामिल होने पर PAK क्यों परेशान? सता रहा ये बड़ा डर

Indian Navy INS Himgiri and INS Udaygiri: ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय रडार का लोहा पूरी दुनिया ने माना था. यकीन मानिए भविष्य में अगर युद्ध हुआ तो पाकिस्तान को इस बार भी तगड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी. इसकी वजह ये है कि भारतीय शस्त्रागार में मंगवार को दो ऐसे बाहुबली शामिल हुए. जिन्होंने पाकिस्तान के अंदर तक खौफ में भर दिया है. पाकिस्तान और चीन की चाल को पानी-पानी करने वाले प्रहरी मैदान में आ चुके हैं. समंदर में हिंदुस्तान के 2 महाबलियों ने कदम रख दिया है. आत्मनिर्भर भारत की ताकत INS उदयगिरि और INS हिमगिरि नौसेना में शामिल हो चुके हैं.

स्वदेशी वॉरशिप में कौन से हथियार?

नीलगिरि क्लास के स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट आईएनएस उदयगिरि और आईएनएस हिमगिरि को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में एक कार्यक्रम के दौरान नौसेना को सौंपा. ये कितने ताकतवर हैं. इसे ऐसे समझिए कि INS उदयगिरि और INS हिमगिरि पर ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल तैनात है.

सभी तरह के हमलों से निपटने में सक्षम

भारत-इजराइल बराक-8 लंबी दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल सिस्टम से भी लैस हैं. इनमें 76mm नौसैनिक बंदूकें और समुद्री युद्ध में पानी के अंदर चलने वाला टारपीडो विस्फोटक हथियार भी है ताकि ये जमीन से किए जाने वाले हमलों, हवाई हमलों और समुद्र के भीतर से मिलने वाली सभी चुनौतियों से निपट सकें.

देश को हासिल इन 2 उपलब्धियों से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी खुश नजर आए. उन्होंने कहा, भारत अपनी समुद्री सीमाओं की सुरक्षा के लिए पूरी तरह सक्षम है और भारतीय नौसेना किसी भी परिस्थिति में तुरंत प्रतिक्रिया देने के लिए तैयार है. अब हमने तय कर लिया है कि भविष्य में भारतीय नौसेना के लिए कोई भी जहाज विदेश में नहीं बनेगा, सभी जहाज भारत में ही निर्मित होंगे.

स्वदेशी तकनीक से बने दोनों युद्धपोत

रक्षा मंत्रालय के मुताबिक, दोनों ही युद्धपोत स्वदेशी हैं. इनके निर्माण में स्वदेशी तकनीक और उद्योग का बड़ा योगदान रहा. स्वदेशी INS हिमगिरि और INS उदयगिरि में एडवांस स्टेल्थ फीचर्स हैं. जो इसे दुश्मन से बचाने में मददगार हैं.

दुश्मन को चकमा देंगे युद्धपोत!

इन्हें इस तरह डिजाइन किया गया है कि ये दुश्मन के रडार, इंफ्रारेड और ध्वनि सेंसर की पकड़ में नहीं आएंगे. आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़ते कदमों को मजबूत करने वाले ये वॉरशिप प्रशांत महासागर में दुश्मन पर नजर रखेंगे और जरुरत पड़ने पर सबक भी सिखाएंगे. भविष्य में पानी के रास्ते युद्ध के खतरों को देखते हुए भारत के लिए ये एक बड़ी कामयाबी है. जिससे नौसेना की ताकत कई गुना बढ़ गई है.

आंध्र प्रदेश की इस पर्वत सीरीज पर नामकरण

भारत अपने हथियारों और रक्षा उपकरणों पर स्वदेशी की छाप तेजी से लगा रहा है. ये फिर एक बार दिखी है क्योंकि INS हिमगिरि को कोलकाता के गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स ने बनाया है. इसका नाम पुराने INS हिमगिरि से लिया गया है. INS उदयगिरि को मुंबई के मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड ने बनाया है.

इसका नाम आंध्र प्रदेश की उदयगिरि पर्वत सीरीज के नाम पर रखा गया है. ये दोनों युद्धपोत सिर्फ 37 महीनों में बने हैं लेकिन दुश्मन के मंसूबों को नाकाम करने का माद्दा रखते हैं.