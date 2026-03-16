युद्ध पश्चिम एशिया में तो नेहरू का 74 साल पुराना भाषण क्यों चर्चा में आया? पीएम मोदी बोले, पंडित जी ने कहा था...

27 मई 1964 की दोपहर 74 साल की उम्र में पंडित नेहरू का निधन हो गया था. हालांकि हाल के वर्षों में वह सबसे ज्यादा चर्चा में रहने वाले पूर्व प्रधानमंत्री रहे हैं. जब भी कोई बड़ा मुद्दा आता है तो विपक्ष ही नहीं, सत्तापक्ष भी नेहरू के भाषण खंगालता है. ऐसे समय में जब कांग्रेस और दूसरे विपक्षी दल पश्चिम एशिया में छिड़ी लड़ाई का एलपीजी और तेल पर असर की बातें करने लगे, राहुल गांधी आरोप लगाने लगे तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो कहा, आपको जानना चाहिए. पीएम ने कहा कि आज युद्ध से बने संकटों के बीच भी कांग्रेस अफवाहें फैलाने में जुटी है. उन्होंने आगे 74 साल पहले लालकिले से पंडित नेहरू के भाषण से कुछ बातें याद दिलाईं, जिसे भाजपा के नेताओं ने खूब शेयर किया. सवाल यह है कि पंडित नेहरू ने ऐसा क्या कहा था, जो युद्ध के समय बार-बार उसका जिक्र होता है.

हां, पीएम ने कहा कि कांग्रेस के साथियों से कहना चाहता हूं. एक काम कीजिए. लालकिले से 15 अगस्त का पंडित नेहरू जी का भाषण सुनिए. उन्होंने कहा कि उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया कहां हैं और यहां (अपने देश में) महंगाई बढ़ने की बात नेहरू जी कह रहे थे. वैश्विक संकटों का प्रभाव क्या होता है, दुनिया देख रही है.

नेहरू ने क्या कहा था

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यह भाषण आजादी के ठीक चार साल बाद 1951 का है. इस संबोधन का ऑडियो ही उपलब्ध है. इसमें नेहरू कहते सुने जाते हैं, '...हम नहीं लड़ना चाहते थे लेकिन बदकिस्मती से हम फंस गए. किस-किस मुसीबत में. किस-किस परेशानी में. और उधर आगे न बढ़ सके. उसमें भी बड़े रंज की बात हुई. आजादी आई लेकिन आजादी का जो फायदा कौम को मिलना चाहिए था, कुछ मिला जरूर इसमें कोई शक नहीं लेकिन पूरी तौर से नहीं मिला. और काफी परेशानियां आपकी और हिंदुस्तान में रहने वालों की रहीं.

आप जानते हैं. मैं आपको क्या बताऊं. किस तरह चीजों के दाम बढ़े. उसका असर सारी कौम पर... चाहे आप तनख्वाह लेते हैं या कुछ और खरीदते हैं. दाम बढ़ते जाते हैं. खाने का सवाल, खाने की कमी, राशनिंग (खाद्यान्न और ईंधन वितरण की नियंत्रित प्रक्रिया) और क्या-क्या बातें आईं. आप परेशान हुए. आपने शिकायत की और जायज शिकायत थी. क्योंकि परेशानी की शिकायत करनी चाहिए. हालांकि हम जकड़ गए. उसमें कुछ दुनिया के वाकयात... अगर वहां कोरिया में लड़ाई हो तो उसका असर यहां पड़ जाता है चीजों के भाव पर, हमारे काबू के बाहर... अगर अमेरिका में कोई बात हो तो उसका असर यहां चीजों के भाव पर पड़ जाएगा.

लेकिन यह भी बात है, और ये हमारे काबू की बात है. हमारे मुल्क में कुछ लोगों ने अपनी लालच में ऐसी बातें कीं कि खुद फायदा हो चाहे कौम को नुकसान हो...'

आज युद्ध से बने संकटों के बीच भी कांग्रेस सिर्फ अफवाहें फैलाने और अप्रचार करने में जुटी है। मैं कांग्रेस के साथियों से कहना चाहता हूं कि एक काम करिए लाल किले पर से 15 अगस्त को पंडित नेहरू ने जो भाषण दिए हैं वे भाषण सुनिए। पंडित जी ने लाल किले से एक बार कहा कि उत्तर कोरिया और… pic.twitter.com/7YMY8IFHbN — Sambit Patra (@sambitswaraj) March 13, 2026

वैसे, यह पहली बार नहीं है जब युद्ध के समय पंडित नेहरू याद आए हों. फरवरी 2022 में भी नेहरू का यही बयान चर्चा में रहा था. पीएम मोदी ने नेहरू का भाषण आगे कर विपक्ष को सुनाया था तो एक महीने बाद वित्त मंत्री ने यूक्रेन वॉर की चर्चा करते हुए यही भाषण फिर से दोहराया. उस समय भी विपक्ष भाजपा सरकार से सवाल पूछ रहा था.