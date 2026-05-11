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Hindi Newsदेश75 साल पहले आज ही के दिन सोमनाथ मंदिर के उद्घाटन में क्‍यों नहीं गए थे पंडित नेहरू?

75 साल पहले आज ही के दिन सोमनाथ मंदिर के उद्घाटन में क्‍यों नहीं गए थे पंडित नेहरू?

Narendra Modi Somnath Yatra: पीएम मोदी आज सोमनाथ मंदिर जा रहे हैं. सोमनाथ मंदिर के लिहाज से सन 2026 दो वजहों से बेहद अहम है. पहला, एक हजार साल पहले सन 1026 में महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर हमला किया था. इसके दोबारा बनने के बाद आजाद भारत में 11 मई, 1951 को मंदिर में प्राण प्रतिष्‍ठा कार्यक्रम हुआ. 

Written By  Atul Chaturvedi|Last Updated: May 11, 2026, 09:53 AM IST
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Somnath Amrit Parv: पीएम मोदी आज सोमनाथ मंदिर जा रहे हैं. सोमनाथ मंदिर के लिहाज से सन 2026 दो वजहों से बेहद अहम है. पहला, एक हजार साल पहले सन 1026 में महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर हमला किया था. सोमनाथ मंदिर पर सात बार हमले हुए. सात बार पुनर्निमाण हुआ. इसके दोबारा बनने के बाद आजाद भारत में 11 मई, 1951 को मंदिर में प्राण प्रतिष्‍ठा कार्यक्रम हुआ. उस अवसर के आज 75 साल पूरे होने के सोमनाथ अमृत पर्व मनाया जा रहा है. इस अवसर पर पीएम मोदी 11 तीर्थों के जल से भगवान का अभिषेक करेंगे फिर कलश और ध्‍वज पूजा में हिस्‍सा लेंगे. 

आजादी के बाद जब देसी रियासतों का एकीकरण हुआ तो गुजरात की जूनागढ़ रियासत का 9 नवंबर, 1947 को भारत में विलय हुआ. इस रियासत के भीतर ही सोमनाथ मंदिर आता था. उसके तुरंत बाद तत्‍कालीन गृह मंत्री सरदार पटेल ने वहां का दौरा किया और जर्जर मंदिर के भीतर खड़े होकर समुद्र का पानी हाथ में लेकर इसके पुनर्निमाण करने का ऐलान किया. 

इस ऐलान से प्रधानमंत्री पंडित नेहरू काफी असहज हो गए. उनको लगा कि विदेश में इससे भारत की सेक्‍युलर छवि को धक्‍का लगेगा. पंडित नेहरू के मंत्रिमंडल में शामिल तत्‍कालीन केंद्रीय मंत्री एन वी गाडगिल ने अपनी किताब 'गवर्नमेंट फ्रॉम इनसाइड' में इस बात का जिक्र किया है. 

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महात्‍मा गांधी थे सहमत

महात्‍मा गांधी, सरदार पटेल के विचार से सहमत थे. उनका बस ये आग्रह था कि इसके निर्माण में सरकारी धन का इस्‍तेमाल न हो. लोगों के दान से इसका निर्माण होना चाहिए. ऐसा ही हुआ. गांधी जी की 1948 में हत्‍या हो गई और 1950 में सरदार पटेल के निधन के बाद इस बनवाने की जिम्‍मेदारी केएम मुंशी के कंधों पर आ गई. वह उस वक्‍त ट्रस्‍ट के मुखिया और केंद्रीय मंत्री थे. 

नेहरू का विरोध

केएम मुंशी ने अपनी किताब 'पिलग्रिमेज टू फ्रीडम' में लिखा है कि 1951 में एक दिन पंडित नेहरू ने उनको बुलाया और कहा कि सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण कार्यक्रम से वो सहमत नहीं हैं क्‍योंकि ये एक तरह से हिंदू पुनरुत्‍थानवाद है. उनकी असहमति इस बात से भी समझी जा सकती है कि प्राण प्रतिष्‍ठा कार्यक्रम के उद्घाटन के लिए जब उनको आमंत्रित किया गया तो उन्‍होंने वहां जाने से इनकार कर दिया. उन्‍होंने राष्‍ट्रपति डॉ राजेंद्र प्रसाद से भी ऐसा करने का आग्रह किया लेकिन राजेंद्र बाबू नहीं माने और वो 11 मई, 1951 को उद्घाटन कार्यक्रम में पहुंचे.

दरअसल नेहरू की सोच थी कि आधुनिक भारत को भुखमरी, गरीबी मिटाने की दिशा में काम करना चाहिए. नए बांध, नए उद्योग-फैक्‍टरियां लगानी चाहिए. किसी तरह के धार्मिक प्रोजेक्‍ट में नहीं फंसना चाहिए. इससे अंतरराष्‍ट्रीय जगत में भारत की छवि को धक्‍का लगेगा. उन्‍होंने बाकायदा अनेक देशों के राजदूतों को पत्र लिखकर स्‍पष्‍ट भी किया कि मंदिर के निर्माण में सरकार का कोई हाथ नहीं है. ये लोगों के दान से बन रहा है. 

उनकी सोच थी कि पाकिस्‍तान इसका लाभ उठाकर भारत पर हिंदूवादी हितों की पूर्ति करने का आरोप लगा सकता है. इससे भारत के अल्‍पसंख्‍यक खासकर मुस्लिम असुरक्षित फील कर सकते हैं. कुल मिलाकर वो भारत की सेक्‍युलर यानी पंथनिरपेक्ष छवि को बनाए रखने के पक्ष में थे. वो इस इमेज को प्रभावित नहीं होने देना चाहते थे.

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Atul Chaturvedi

बुंदेलखंड के पठार से गंगा-जमुना के दोआब तक विगत तकरीबन दो दशकों का पत्रकारीय अनुभव. प्रयागराज में कल्‍चर बीट से पत्रकारिता की शुरुआत. दिल्‍ली में एनडीटीवी, दैनिक जागरण में काम का लंबा अनुभव. माखनला...और पढ़ें

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