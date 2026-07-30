Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • हिंदी न्यूज़
  • /देश
  • /भजन वाली Gen-Z से क्यों परेशान हुआ कुंठा क्लब? नए ट्रेंड के विरोध में क्यों फूटा इन लोगों का गुस्सा

भजन वाली Gen-Z से क्यों परेशान हुआ 'कुंठा क्लब'? नए ट्रेंड के विरोध में क्यों फूटा इन लोगों का गुस्सा

भारत में भजन क्लबिंग का ट्रेंड काफी तेजी से बढ़ रहा है. हालांकि, इससे कुछ लोगों को अब दिक्कत होने लगी है और वह भजन गाते हुए जेन जी को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं.

Written Byabhinav tripathi
Published: Jul 30, 2026, 11:20 PM IST|Updated: Jul 30, 2026, 11:20 PM IST
भजन वाली Gen-Z से क्यों परेशान हुआ 'कुंठा क्लब'? नए ट्रेंड के विरोध में क्यों फूटा इन लोगों का गुस्सा

About the Author

abhinav tripathi

abhinav tripathi

अभिनव त्रिपाठी जी न्यूज हिंदी में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं।  पत्रकारिता के क्षेत्र में 3 साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं। डेस्क पर रियल टाइम की देश-विदेश की खबरों को कवर करते हैं। राष्ट्रीय राजनीति और अंतरराष्ट्रीय खबरों को लिखना पसंद है। वैश्विक घटनाक्रम के किसी भी जटिल मुद्दे को आसान भाषा में समझाना अच्छी तरीके से आता है। इससे पहले जागरण डॉट कॉम के साथ सब एडिटर के तौर पर काम कर चुके हैं।  करियर की शुरुआत एक सैटेलाइट चैनल से की थी। पत्रकारिता की पढ़ाई काशी विद्यापीठ वाराणसी से की है। 

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
अबूझमाड़ में बाढ़ का कहर, पानी में डूबा बालेबेड़ा BSF कैंप, छत-पेड़ों पर बैठे जवान
narayanpur news22 min ago
2
World News24 min ago
3
badminton26 min ago
4
DA hike33 min ago
5
Rat Steals Jewelry34 min ago