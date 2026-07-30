भजन वाली Gen-Z से क्यों परेशान हुआ 'कुंठा क्लब'? नए ट्रेंड के विरोध में क्यों फूटा इन लोगों का गुस्सा

सनातन विरोधी कुंठा क्लब देश से विदेशों तक फैला है. फ्रांस-24 इसका इंटरनेशनल ब्रांच है. वैसे सनातन विरोधी कुंठा क्लब की संकीर्णता का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि इन्हें सिर्फ भगवा रंग से ही परेशानी नहीं है, इन्हें भजन से भी दिक्कत है.
जो भगवा का विरोध कर रहे हैं वही भजन का भी विरोध कर रहे हैं. इन्हें किसके भजन से तकलीफ है, उस जेन जी के भजन से जो इनके लिए रोल मॉडल बनी हुई है. जिन लोगों को जंतर-मंतर पर जेन जी की गालियां मधुरवाणी लगती है, जो जेन जी की गाली वाली रील को लाइक और शेयर करते हैं, वे लोग भजन गाते हुए जेन जी को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं.
सनातन विरोधी क्लब ने RTI के जरिए एक जानकारी हासिल की है. इस जानकारी के आधार पर दिल्ली सरकार पर कथित तौर पर 1 करोड़ 83 लाख रुपये की फिजूलखर्ची का आरोप लगाया है. सबसे पहले समझते हैं कि ये पैसा कहां खर्च हुआ और सनातन विरोधी क्लब इसे फिजूलखर्ची क्यों कह रहा है.
RTI में मिली जानकारी के हवाले से दावा किया गया है कि दिल्ली सरकार के टूरिज्म डिपार्टमेंट ने इसी साल फरवरी महीने में दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेजों में 'भजन क्लबिंग' के इवेंट्स पर 1 करोड़ 83 लाख रुपये खर्च किए. सनातन विरोधी क्लब को आपत्ति इसी बात की है कि सरकार ने आखिर भजन क्लबिंग पर 1 करोड़ 83 लाख रुपये खर्च क्यों कर दिए. इस विरोध को समझने के लिए सबसे पहले समझते हैं कि भजन क्लबिंग होती क्या है और दिल्ली के किन-किन कॉलेजों में भजन क्लबिंग का कार्यक्रम हुआ.
#DNAमित्रों | 'भजन क्लबिंग' के खिलाफ सोशल मीडिया पर 'झुंड'!..युवा गाली दें तो स्वागत.. भजन गाएं तो महाभारत?..'भजन वाली जेन-जी' से कुंठा क्लब परेशान क्यों?#DNA #DNAWithRahulSinha #BhajanClubbing #Youth #Bhajan #SocialMedia@RahulSinhaTV pic.twitter.com/RTYZ0xtRXt
— Zee News (@ZeeNews) July 30, 2026
भजन क्लबिंग जेन जी के बीच तेजी से लोकप्रिय हो रहा सांस्कृतिक ट्रेंड है. इसमें पारंपरिक भक्ति भजन और मंत्रों को आधुनिक तेज संगीत बीट्स के साथ गाया जाता है. इसमें पूरा माहौल नाइटक्लब या म्यूजिक कॉन्सर्ट जैसे होता है. यह विशेष रूप से युवा पीढ़ी यानी जेन जी के बीच काफी पसंद किया जा रहा है. भजन क्लबिंग युवाओं में इसलिए भी पॉप्युलर है क्योंकि यहां वे बिना किसी सख्त धर्मिक नियमों के अपनी आध्यात्मिक जड़ों से जुड़ते हैं.
इसी भजन क्लबिंग को लेकर दिल्ली सरकार पर फिजूलखर्ची का आरोप लगा है.
RTI में दावा किया है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेजों में इस साल 10 फरवरी से 19 फरवरी के बीच भजन क्लबिंग के 8 कार्यक्रम हुए.
पहला इवेंट 10 फरवरी को रामजस कॉलेज में हुआ.
11 फरवरी को दीन दयाल उपाध्याय कॉलेज.
12 फरवरी को आत्मा राम सनातन धर्म कॉलेज और शहीद सुखदेव कॉलेज.
13 फरवरी को श्याम लाल कॉलेज और PGDAV कॉलेज.
16 फरवरी यूनिवर्सिटी स्टेडियम.
19 फऱवरी को शिवाजी कॉलेज में हुआ.
भजन क्लबिंग इंवेट हुए. इन इंवेंट्स में अलग-अलग बैंड्स ने परफॉर्म किया. इस परफॉर्मेंस के लिए 1 करोड़ 83 लाख 5 हजार 200 रुपए का भुगतान किया गया. RTI के मुतबिक दिल्ली टूरिज्म एंड ट्रांसपोर्टेशन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ने भजन क्लबिंग के लिए भुगतान किया. दिल्ली में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ''दिल्ली एज़ ए डेस्टिनेशन" प्रोग्राम के तहत भजन क्लबिंग को फंड किया गया. टूरिज्म विभाग ने भजन क्लबिंग को सांस्कृतिक पुनर्जागरण बताते हुए इसे कैंपस में बदलाव का प्रतीक बताया.
जेन जी भक्ति के रंग से सराबोर है. सनातन विरोधी क्लब को यही बात चुभ रही है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के छात्र पश्चिमी संगीत छोड़ कर भजन क्लबिंग क्यों कर रहे थे. कॉलेजों के सालाना फेस्टिवल में फिल्मी संगीत की नहीं भजन की धूम क्यों थी. जेन जी अपने अंदाज में सनातन संगीत से अपने लगाव का प्रदर्शन क्यों कर रही थी. ये कैसे लोग हैं जो छात्रों को धर्म के सदगुण और संस्कृति से जोड़नेवाले सात्विक कार्य का विरोध कर रहे हैं.
भजन क्लबिंग युवाओं के युवाओं के आचरण को शुद्ध और दोषरहित बनाने का प्रयास है. ये युवाओं को अश्लीलता और अशुद्ध आचरण से दूर रखने का रास्ता है. ये उन्हें भजन गायन के उस वैदिक परंपरा से जोड़ने का पुल है जो करीब 3 हजार साल पुरानी है. इतिहासकार ईसा पूर्व 300 से आसपास भरत में भजन गायन प्रथा की शुरुआत मानते हैं. मध्यकाल में भक्ति आंदोलन के दौरान तुलसीदास, कबीर, मीराबाई, सूरदास और नामदेव जैसे संतों ने भजन को जन-जन तक पहुंचाया.
इन्हीं भक्त कवियों ने भजन को सनातन संस्कृति का अभिन्न हिस्सा बनाया. लेकिन बाद में शास्त्रीय विधि-विधान के कारण युवा इससे दूर होने लगे. भजन क्लबिंग युवाओं को फिर से सनातन संस्कृति से जोड़ रही है. कॉलेज कैंपस में भजन क्लबिंग को स्पॉन्सर करने वाली संस्था, दिल्ली टूरिज्म एंड ट्रांसपोर्टेशन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ने भी यही कहा है कि ये इवेंट्स DU के छात्रों को भारतीय संस्कृति से परिचित कराने के लिए किए गए.
लेकिन सनातन विरोधी क्लब को आपत्ति है कि इन कार्यक्रमों में सिर्फ शिक्षक और छात्र ही शामिल हुए. दूसरे लोगों को इन कार्यक्रमों में एंट्री नहीं थी. फिर टूरिज्म का प्रचार कैसे हुआ? मित्रो, ये कुतर्क करने वालों को बहुत ध्यान से समझना चाहिए कि युवा देश का ब्रांड एंबेसडर है. अगर युवा जागरूक हुआ, अपनी संस्कृति से परिचित हुआ, तो वो खुद पूरी पीढ़ी को अपने अनुभव और ज्ञान से सिंचित करेगा. इसलिए बीजेपी नेता कह रहे हैं, ये फिजूलखर्ची नहीं, भविष्य में निवेश है, जिसका रिटर्न आने वाले वक्त में मिलेगा.
सनातन विरोधी क्लब युवाओं के चरित्र को नष्ट करना चाहता है. वो चाहता है कि देश का युवा सिर्फ धरना-प्रदर्शन-आंदोलन जैसे नकारात्मक कार्यों में ही उलझा रहे. युवाओं को इन नकारात्मक कार्यों में उलझाए रखने के लिए जंतर-मंतर जैसे आंदोलनों को ग्लैमराइज किया जाता है. सुरक्षाबलों को निशाना बनाने वालों का गुणगान किया जाता है. रास्ता भटके इन युवाओं के लिए करोड़ों का फंड जुटाया जाता है. लेकिन जब यही युवा भजन से जुड़ता है, भजन क्लबिंग में अपनी रचनात्मकता का प्रदर्शन करता है, तो सनातन विरोधी गैंग फंडिंग पर सवाल उठाता है.