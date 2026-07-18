DNA: आदत, लापरवाही या बीमारी... क्या थूकना बन गया है भारत का 'राष्ट्रीय शौक'? सार्वजनिक जगहों को पीकदान क्यों समझते हैं लोग

Spitting On Public Places: सड़क हो, रेलवे स्टेशन हो, सरकारी दफ्तर हो या अस्पताल ऐसी शायद ही कोई जगह बची हो जहां किसी ने अपनी पीक की पहचान न छोड़ी हो. सवाल ये है कि आखिर हम सार्वजनिक जगहों को अपनी निजी पीकदान क्यों समझ लेते हैं? और ये कितनी शर्मनाक बात है कि बॉम्बे हाईकोर्ट को कहना पड़ गया कि थूकना हमारे देश का राष्ट्रीय शौक बन गया है.
शौक बड़ी चीज है, लेकिन सबसे हैरानी की बात सिर्फ यह नहीं कि लोग सड़क पर थूकते हैं बल्कि यह है कि उन्हें इसमें कोई झिझक भी नहीं होती. थूकने से पहले कई लोग पूरे इत्मीनान से गला साफ करते हैं, जैसे किसी रस्म की तैयारी चल रही हो.
समाजशास्त्री और स्तंभकार संतोष देसाई का मानना है कि भारत में कई पुरुष सार्वजनिक जगह पर थूकने को बिल्कुल सामान्य व्यवहार मानते हैं. कुछ लोग तो इसे अपनी दबंगई या मर्दानगी दिखाने का तरीका भी समझते हैं. यही वजह है कि सड़क, फुटपाथ, दीवार या सीढ़ियां. कहीं भी थूक देना उन्हें गलत नहीं लगता और सबसे शर्मिंदगी वाली बात ये है कि जहां बोर्ड लगा होता है. यहां थूकना मना है, अक्सर सबसे ज्यादा लाल निशान वहीं मिलते हैं. जैसे चेतावनी नहीं, चैलेंज लिखा हो.
अब इसी आदत पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने बेहद सख्त टिप्पणी की है. कोर्ट ने कहा कि सार्वजनिक जगहों पर थूकना अब 'राष्ट्रीय शौक' बन गया है. कोर्ट ने बीएमसी से पूछा कि आखिर 250 रुपये का जुर्माना किस बात का डर पैदा करेगा? इसीलिए अदालत ने सुझाव दिया कि जुर्माना बढ़ाकर 2500 रुपये किया जाए और सिर्फ जनता ही नहीं, बल्कि वार्ड अधिकारियों की भी जवाबदेही तय की जाए. यानी अब सवाल सिर्फ थूकने वाले का नहीं. सफाई की जिम्मेदारी निभाने वाले सिस्टम का भी होगा.
'जी मीडिया' की टीम ने सड़क पर थूकते और कुल्ला करते लोगों को कैमरे पर रोका. उनसे पूछा कि आखिर सार्वजनिक जगह को गंदा क्यों कर रहे हैं. इसमें आखिर कैसा आनंद मिलता है? किसी ने इसे आदत बताया, किसी ने मजबूरी और किसी ने इसे कोई बड़ी बात ही नहीं माना. वो गलती कर रहे हैं .इसका एहसास सभी को है. सड़क पर थूका गया एक बलगम सिर्फ गंदगी नहीं फैलाता. कई बार वह बीमारी भी फैलाता है. विश्व स्वास्थ्य संगठन और कई मेडिकल रिसर्च लगातार चेतावनी देती रही हैं कि थूक और बलगम के जरिए टीबी, फ्लू, कोविड जैसे कई संक्रमण फैल सकते हैं. अगर संक्रमित व्यक्ति सार्वजनिक जगह पर थूक दे, तो वहां मौजूद बैक्टीरिया और वायरस कुछ समय तक जीवित रह सकते हैं. यानी सड़क पर छोड़ी गई एक पीक कई लोगों के लिए संक्रमण की वजह बन सकती है. बहुत से लोग सोचते हैं कि सड़क पर थूक देना सिर्फ गंदगी फैलाना है, लेकिन बात इससे कहीं बड़ी है.
विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO के मुताबिक, फेफड़ों की टीबी से संक्रमित व्यक्ति जब थूकता है, तो उसके साथ टीबी के बैक्टीरिया भी हवा में फैल सकते हैं. WHO का अनुमान है कि 2024 में दुनिया में 1 करोड़ 7 लाख लोग टीबी से बीमार पड़े और 12 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हुई. यही वजह है कि सार्वजनिक जगहों पर थूकना सिर्फ शौक नहीं, बल्कि दूसरों के लिए बड़ी मुसीबत भी बन जाती है.