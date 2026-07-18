DNA: आदत, लापरवाही या बीमारी... क्या थूकना बन गया है भारत का 'राष्ट्रीय शौक'? सार्वजनिक जगहों को पीकदान क्यों समझते हैं लोग

'जी मीडिया' की टीम ने सड़क पर थूकते और कुल्ला करते लोगों को कैमरे पर रोका. उनसे पूछा कि आखिर सार्वजनिक जगह को गंदा क्यों कर रहे हैं. इसमें आखिर कैसा आनंद मिलता है? किसी ने इसे आदत बताया, किसी ने मजबूरी और किसी ने इसे कोई बड़ी बात ही नहीं माना. वो गलती कर रहे हैं .इसका एहसास सभी को है. सड़क पर थूका गया एक बलगम सिर्फ गंदगी नहीं फैलाता. कई बार वह बीमारी भी फैलाता है. विश्व स्वास्थ्य संगठन और कई मेडिकल रिसर्च लगातार चेतावनी देती रही हैं कि थूक और बलगम के जरिए टीबी, फ्लू, कोविड जैसे कई संक्रमण फैल सकते हैं. अगर संक्रमित व्यक्ति सार्वजनिक जगह पर थूक दे, तो वहां मौजूद बैक्टीरिया और वायरस कुछ समय तक जीवित रह सकते हैं. यानी सड़क पर छोड़ी गई एक पीक कई लोगों के लिए संक्रमण की वजह बन सकती है. बहुत से लोग सोचते हैं कि सड़क पर थूक देना सिर्फ गंदगी फैलाना है, लेकिन बात इससे कहीं बड़ी है.