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DNA: आदत, लापरवाही या बीमारी... क्या थूकना बन गया है भारत का 'राष्ट्रीय शौक'? सार्वजनिक जगहों को पीकदान क्यों समझते हैं लोग


Spitting On Road: कई लोग सड़क पर चलते-फिरते कहीं भी थूक देते हैं. हैरानी की बात ये है कि वे इसे बेहद सामान्य मानते हैं. इसको लेकर बॉम्बे हाईकोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि थूकना हमारे देश का राष्ट्रीय शौक बन गया है.

Written ByShruti Kaul
Published: Jul 18, 2026, 11:27 PM IST|Updated: Jul 18, 2026, 11:27 PM IST
DNA: आदत, लापरवाही या बीमारी... क्या थूकना बन गया है भारत का 'राष्ट्रीय शौक'? सार्वजनिक जगहों को पीकदान क्यों समझते हैं लोग

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Shruti Kaul

Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी, राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति को नई जगहों पर घूमना, संगीत सुनना, फिल्में देखना और फूड एक्सप्लोर करने का बेहद शौक है. 

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