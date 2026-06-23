Reasons for Rapid Expansion of RSS in West Bengal: बंगाल में नई सरकार बनने के बाद स्कूलों में सात्विक भोजन परोसने की तैयारी की गई है. वहीं दूसरी तरफ़ बंगाल के अलग-अलग ज़िलों में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ने वाले लोगों की संख्या तेज़ी से बढ़ रही है. अगर ये कहें कि संघ की शाखा में शामिल होने के लिए बंगाल में लाइन लगी हुई है, तो ग़लत नहीं होगा. बंगाल में ये बदलाव क्यों हो रहा है. बड़ी संख्या में लोग संघ से जुड़ने के लिए आवेदन क्यों कर रहे हैं. ये बताने से पहले आपके साथ कुछ नई जानकारियां साझा करते हैं.