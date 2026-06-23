Reasons for Rapid Expansion of RSS in West Bengal: बंगाल में नई सरकार बनने के बाद स्कूलों में सात्विक भोजन परोसने की तैयारी की गई है. वहीं दूसरी तरफ़ बंगाल के अलग-अलग ज़िलों में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ने वाले लोगों की संख्या तेज़ी से बढ़ रही है. अगर ये कहें कि संघ की शाखा में शामिल होने के लिए बंगाल में लाइन लगी हुई है, तो ग़लत नहीं होगा. बंगाल में ये बदलाव क्यों हो रहा है. बड़ी संख्या में लोग संघ से जुड़ने के लिए आवेदन क्यों कर रहे हैं. ये बताने से पहले आपके साथ कुछ नई जानकारियां साझा करते हैं.
संघ के सूत्रों के मुताबिक, पिछले एक महीने में केवल बंगाल से ही 1 लाख ऑनलाइन आवेदन प्राप्त हुए हैं. ये पहले की तुलना में क़रीब 5 गुना ज़्यादा है. यानी पहले जहां 1 महीने में 20 हज़ार ऑनलाइन आवेदन मिलते थे, वहीं अब ये संख्या 1 लाख हो गई है.
ये आंकड़ा सिर्फ़ ऑनलाइन आवेदन का है. लेकिन ज़्यादातर लोग ऑफलाइन तरीक़े का इस्तेमाल करते हैं. यानी सीधे संघ के कार्यालय या शाखा में जाकर सदस्यता लेते हैं. इसका कोई आधिकारिक आंकड़ा नहीं है. लेकिन ऑफलाइन सदस्यता ज़्यादा होने का अनुमान है. इसका मतलब ये हुआ कि बंगाल में RSS से जुड़ने वाले लोगों की लाइन बहुत लंबी होती जा रही है.
सरकार बदलने के बाद बंगाल में RSS से जुड़ने वालों की संख्या क्यों बढ़ रही है..आज ज़ी न्यूज़ ने ग्राउंड पर जाकर ये पता लगाने की कोशिश की. असल में आम लोगों को पहले की सरकारों के दौरान संघ की शाखा में जाने पर डराया जाता था. जो बंगाल भारतीय राष्ट्रवाद की जन्मभूमि माना जाता है, वहां कम्युनिस्ट और TMC सरकार के 49 साल में संघ से जुड़ने पर लोगों को आतंकित किया जाता था. लेकिन जैसे ही वहां सरकार बदली, वैसे ही लोग अब सदस्यता लेने के लिए लाइन में लग गए हैं.
वैसे सरकार बदलने के बाद ये असर राष्ट्रीय स्तर पर भी दिखा है. पिछले 12 वर्षों के दौरान पूरे देश में संघ का विस्तार तेज़ी से हुआ है.
वर्ष 2013 में राष्ट्रीय स्तर पर संघ की 42,981 शाखाएं लगती थीं. लेकिन मार्च 2026 तक आते-आते ये संख्या बढ़कर 88,949 हो गई. यानी इस दौरान संघ की शाखाओं की संख्या में 107% की बढ़ोतरी हुई है. औसत के हिसाब से देखें तो इस दौरान हर दिन 10 नई शाखाएं खुलती रही हैं.
सिर्फ पिछले एक साल के दौरान संघ की 5,820 नई शाखाएं खुलीं और 3,943 नए स्थानों तक संघ की पहुंच हुई है. संघ के सदस्यों का कोई आधिकारिक आंकड़ा नहीं है. लेकिन इसमें भी शाखाओं के अनुपात में बढ़ोतरी हुई होगी. इसी वजह से RSS को दुनिया का सबसे बड़ा स्वयंसेवी संगठन कहा जाता है. अब बंगाल में शाखाओं की संख्या में बढ़ोतरी के बाद इसमें और तेजी आएगी.