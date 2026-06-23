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जिस बंगाल में संघ से जुड़ने पर लोग डरते थे, वहां अब सदस्यता के लिए लाइनें क्यों लग रही हैं? पांच गुणा ज्यादा बढ़ गई है तादाद

RSS Expansion in West Bengal: जिस पश्चिम बंगाल में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ने पर लोग डरते थे, वहां अब सदस्यता के लिए लाइनें क्यों लग रही हैं? आखिर ऐसा क्या हो गया है कि राज्य में सरकार बदलते ही वहां पर संघ से जुड़ने वालों की तादाद पांच गुणा ज्यादा बढ़ गई हैं.

Written ByDevinder Kumar
Published: Jun 25, 2026, 12:46 AM IST|Updated: Jun 25, 2026, 12:46 AM IST
जिस बंगाल में संघ से जुड़ने पर लोग डरते थे, वहां अब सदस्यता के लिए लाइनें क्यों लग रही हैं? पांच गुणा ज्यादा बढ़ गई है तादाद
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Devinder Kumar

Devinder Kumar

Zee News में देश-दुनिया और ब्रेकिंग पर नजर रखते हैं. पत्रकारिता में 17 वर्ष का अनुभव है. किसी भी बीट और शिफ्ट में काम करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं.

 

 

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