इतने कम बच्चे पैदा क्यों कर रहे भारतीय? प्रधानमंत्री के सलाहकार ने दिखाई डरावनी तस्वीर

देश में जब भी किसी गंभीर समस्या पर बात होती है तो उसके मूल में जनसंख्या को गिनाया जाता है. हालांकि जिस तेजी से देश में बच्चों की जन्मदर में गिरावट दर्ज की जा रही है, एक्सपर्ट उस पर चिंता जता रहे हैं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य संजीव सान्याल ने एक टीवी शो में बताया कि भारत में अभी आबादी बुजुर्ग नहीं है लेकिन यह भविष्य को लेकर विचार करने का वक्त है. इसके साथ ही उन्होंने कह दिया कि जनसंख्या नियंत्रण कार्यक्रमों को बंद करने का समय आ गया है.

जापान सहित दुनिया के कई देशों में बुजुर्ग होती आबादी के बारे में पूछने पर उन्होंने कहा, 'हम अभी वृद्ध नहीं हुए हैं लेकिन हमें इस बारे में सोचने की जरूरत है. हम जनसांख्यिकीय लाभांश के दौर में हैं लेकिन जन्म दर में तेजी से गिरावट के साथ, यह बेहद जरूरी है कि भारत रिप्लेसमेंट रेट (प्रतिस्थापन दर) पर बना रहे. जनसांख्यिकीय लाभांश का मतलब यह है कि देश की जनसंख्या में कामकाजी उम्र के लोगों का अनुपात ज्यादा है और उन पर निर्भर रहने वाले बच्चे और बुजुर्ग कम हैं.

एक मां के दो से कम बच्चे

पीएम के सलाहकार ने कहा कि हमारी कुल प्रजनन दर 1.9 है और यह अब भी घट रही है, जो प्रतिस्थापन दर से कम है. खास बात यह है कि 1.9 केवल इसलिए है क्योंकि उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे कुछ राज्यों में जन्म दर ज्यादा है. हालाकि अब इन राज्यों में भी गिरावट देखी जा रही है.

प्रतिस्थापन दर क्या होती है?

जनसंख्या के मामले में प्रतिस्थापन दर प्रजनन क्षमता का वह स्तर दिखाती है जिसमें एक पीढ़ी (महिलाएं) अपने स्थान पर पर्याप्त लोगों को जन्म दे.आमतौर पर जनसंख्या के लिहाज से 2.1 बच्चों की प्रजनन दर को प्रतिस्थापन स्तर कहा जाता है.

पीएम के सलाहकार ने कहा कि कोई भी देश जहां जन्म दर में बहुत ज्यादा गिरावट आई है, उसे प्रतिस्थापन दर से ऊपर नहीं ला पाया है. अगर हम ऐसा कर पाए तो यह अनोखी बात होगी. लेकिन कम से कम हमें जनसंख्या नियंत्रण कार्यक्रमों को बंद करना होगा जो हमारी नौकरशाही में लटके हुए हैं.

