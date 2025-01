Indian Navy: पीएम मोदी ने 15 जनवरी को इंडियन नैवी के लिए क्यों बताया खास दिन? एक्स पर किया पोस्ट और कहा..

Indian Navy: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 जनवरी को भारतीय नौसेना के लिए ऐतिहासिक दिन बताया. उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि इस दिन भारतीय नौसेना में तीन प्रमुख युद्धपोत.. आईएनएस सूरत, आईएनएस नीलगिरि और आईएनएस वाघशीर को शामिल किया जाएगा. यह कदम भारत की आत्मनिर्भरता और रक्षा क्षेत्र में अग्रणी बनने की दिशा में एक बड़ा कदम है. 15 जनवरी भारतीय नौसेना के लिए एक ऐसा दिन होगा जो इतिहास में दर्ज होगा. यह भारत की समुद्री ताकत, तकनीकी प्रगति और आत्मनिर्भरता के सपने को साकार करने की दिशा में एक बड़ा कदम है.

तीन युद्धपोतों की कमीशनिंग का ऐतिहासिक अवसर

प्रधानमंत्री ने भारतीय नौसेना के प्रवक्ता के पोस्ट को रीपोस्ट करते हुए लिखा कि यह दिन हमारी नौसेना क्षमताओं के लिए विशेष होगा. प्रवक्ता के अनुसार, "15 जनवरी 2025 को मुंबई के नौसेना डॉकयार्ड में एक ऐतिहासिक समारोह होगा, जहां इन तीन युद्धपोतों को कमीशन किया जाएगा." इस अवसर पर प्रधानमंत्री स्वयं इस कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे.

Tomorrow, 15th January, is going to be a special day as far as our naval capacities are concerned. The commissioning of three frontline naval combatants will strengthen our efforts towards being a global leader in defence and augment our quest towards self-reliance. https://t.co/zhrVjbgA2T

