4 फरवरी को लोकसभा में क्या हुआ था? किरन रिजिजू ने जारी किया वीडियो, क्या हमले की तैयारी थी!

Why pm modi skipped lok sabha session: लोकसभा में पीएम मोदी 4 फरवरी के सत्र में विपक्षी महिला सांसदों के नजदीक होने के कारण शामिल नहीं हुए, वीडियो केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने साझा किया है. इस विवाद में बीजेपी और कांग्रेस एक-दूसरे पर आरोप लगा रही हैं.
Why pm modi skipped lok sabha session: लोकसभा में पीएम मोदी क्यों नहीं पहुंचे, इसका वीडियो सामने आया है. केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने 4 फरवरी के लोकसभा सत्र का वीडियो साझा किया है. इस वीडियो में देखा गया कि कांग्रेस की महिला सांसद पीएम मोदी की सीट के पास इकट्ठा हो गई थीं. इसी दिन सत्र अचानक स्थगित कर दिया गया था.
स्थिती हो सकती थी और भी खराब
लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने पहले बताया था कि उन्होंने पीएम मोदी को सत्र छोड़ने की सलाह दी थी. उनका कहना था कि विपक्षी सांसद पीएम के सामने हमला करने की योजना बना रहे थे. रिजिजू ने वीडियो के साथ ट्वीट किया कि अगर भाजपा सांसदों को रोका नहीं जाता और महिला सांसदों को कांग्रेस सांसदों से टकराने दिया जाता, तो स्थिति बहुत खराब हो सकती थी. उन्होंने संसद की गरिमा और सम्मान बनाए रखने की जरूरत बताई.
वीडियो में महिला सांसद अपने स्थान पर स्थिर नजर आईं. उनके पास एक बड़ा बैनर भी था जिस पर लिखा था, 'जो उचित समझो, वहीं करो.' रिजिजू और गिरीराज सिंह ने उन्हें हाथ जोड़कर हटने के लिए कहा, लेकिन उन्होंने नहीं हिली. यह बैनर एक मैगज़ीन आर्टिकल और जनरल (रिटायर्ड) एमएम नरवाने की पुस्तक 'फोर स्टार्स ऑफ डेस्टिनी' से जुड़ा कथन दर्शाता है. हाल ही में राहुल गांधी ने संसद में इसका जिक्र किया था, जिसने विवाद को और बढ़ा दिया.
विपक्षी सांसदों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग
बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने कहा कि कई विपक्षी महिला सांसद सदन के बीच में आईं और पीएम की कुर्सी की ओर बढ़ीं, इससे स्थिति इतनी बढ़ गई कि मोदी वहां प्रवेश नहीं कर पाए. भाजपा महिला सांसदों ने लोकसभा अध्यक्ष को पत्र लिखा और विपक्षी सांसदों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है. उन्होंने कहा कि विपक्ष ने संसद में भयंकर काम किए और लोकतांत्रिक संस्थाओं की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाई है.
वहीं कांग्रेस ने इसका विरोध किया. सांसद मणिकम टैगोर ने कहा कि वीडियो में सिर्फ महिला सांसद कुछ अन्य मंत्रियों के पास खड़ी नजर आती हैं. उन्होंने रिजिजू और ओम बिरला पर सवाल उठाया और कहा कि पीएम कहां हैं, यह वीडियो साबित नहीं करता कि महिला सांसद हमला करने वाली थीं. उन्होंने इसे राजनीतिक मुद्दा बताते हुए भाजपा की आलोचना की है.
