N Biren Singh: मणिपुर में जातीय संघर्ष पर अफसोस जाहिर करते हुए सीएम एन बीरेन सिंह ने राज्‍य के लोगों से माफी मांगी है. इस पर कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने बीजेपी से सवाल करते हुए कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी मणिपुर क्‍यों नहीं जाते और वहां के हालात पर कुछ क्‍यों नहीं बोलते? उन्‍होंने ये भी कहा कि वह चार मई, 2023 के बाद से जानबूझकर वहां नहीं जा रहे हैं जबकि पूरे देश-दुनिया में घूम रहे हैं. मणिपुर के लोग इस उपेक्षा का कारण समझ नहीं पा रहे? मणिपुर में तीन मई, 2023 से जातीय संघर्ष शुरू हुआ था.

इसका जवाब मणिपुर के सीएम एन बीरेन सिंह ने एक्‍स पर एक लंबी पोस्‍ट के जरिये दिया. उन्‍होंने मणिपुर के मौजूदा हालात के लिए कांग्रेस को जिम्‍मेदार ठहराया. उन्‍होंने जयराम रमेश से कहा कि हर कोई ये जानता है कि अतीत में कांग्रेस ने जो गलतियां की हैं उसके कारण आज मणिपुर सुलग रहा है. मसलन बर्मा शरणार्थियों का मणिपुर में बारंबार सेटेलमेंट और 2008 में म्‍यांमार में बसे उग्रवादियों के साथ सस्‍पेंशन ऑफ ऑपरेशंस एग्रीमेंट. ये एग्रीमेंट केंद्र, मणिपुर सरकार और 25 कूकी सशस्‍त्र उग्रवादी समूहों के साथ हुआ था. उस वक्‍त पी चिदंबरम देश के गृह मंत्री थे. उसके बाद से हर साल इस एग्रीमेंट को बढ़ाया जा रहा है.

Everyone, including yourself, is aware that Manipur is in turmoil today because of the past sins committed by the Congress, such as the repeated settlement of Burmese refugees in Manipur and the signing of the SoO Agreement with Myanmar-based militants in the state, spearheaded… https://t.co/A0X9urZ7M6

