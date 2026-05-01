Advertisement
trendingNow13199646
Hindi Newsदेशनेता बार-बार झूठ क्यों बोलते हैं? क्या जनता को भ्रम में रखने के लिए रचा जाता है खेल, कैसे नहीं जान पाती पब्लिक

नेता बार-बार झूठ क्यों बोलते हैं? क्या जनता को भ्रम में रखने के लिए रचा जाता है खेल, कैसे नहीं जान पाती पब्लिक

Why do Leaders Lie: नेता बार-बार झूठ क्यों बोलते हैं? क्या यह खेल जनता को भ्रम में रखने के लिए रचा जाता है खेल है. अगर ऐसा है तो जनता इस झूठ को कभी पकड़ क्यों नहीं पाती है. 

 

Edited By:  Devinder Kumar|Last Updated: May 01, 2026, 03:24 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

नेता बार-बार झूठ क्यों बोलते हैं? क्या जनता को भ्रम में रखने के लिए रचा जाता है खेल, कैसे नहीं जान पाती पब्लिक

Reasons Why Leaders Lie: अक्सर हम सोचते हैं कि नेता इतने बड़े-बड़े और बेतुके झूठ कैसे बोलते हैं? क्या उन्हें लगता है कि जनता कुछ नहीं समझती है? दरअसल, मित्रों, यह नेताओं की ज्यादा बोलने की आदत नहीं है बल्कि एक बहुत ही गहरी मनोवैज्ञानिक चाल है. शुरुआत अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के एक दिलचस्प वाकये से करते हैं. कैंपस का माहौल था और मंच पर एक अफ्रीकी छात्र, अय्यूबा भाषण देने आए. अय्यूबा ने वो वादा कर दिया जो शायद ही कोई स्थानीय नेता कर पाता. उन्होंने सबसे पहले कहा मैं झूठे वादे नहीं करूंगा. अगर मैं सेक्रेटरी चुना गया, तो यूनिवर्सिटी में मेट्रो शुरू करवा दूंगा. आजकल बहुत गर्मी है, इसलिए सबको एसी दूंगा और स्विमिंग पूल भी बनेगा. कुल मिलाकर उन्होंने वादों की ऐसी झड़ी लगा दी. जिसे वो कभी पूरा ही नहीं कर सकते.

अब आप सोच रहे होंगे कि मेट्रो और स्विमिंग पूल की बात तो सरासर झूठ थी. फिर भी छात्रों ने इन दावों पर तालियां क्यों बजाईं?असल में ये अफ्रीकी छात्र अय्यूबा का वर्तमान व्यवस्था पर तंज था. विज्ञान कहता है कि नेता यूं ही बार-बार झूठ नहीं बोलते. मानना है कि जब किसी दावे को आत्मविश्वास के साथ बार-बार दोहराया जाता है. तो हमारा दिमाग उसे सच्चाई के तौर पर प्रोसेस करने लगता है.

बार बार बोला गया झूठ सच क्यों लगता है?

जॉर्जिया स्टेट यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर सारा बारबर की रिसर्च कहती है कि जब हम किसी बात को दूसरी बार सुनते हैं. तो उस पर यकीन करने की संभावना सबसे ज्यादा बढ़ जाती है. चाहे आप खुद को कितना भी समझदार या तर्कशील समझें. जितनी बार दोहराव होगा, झूठ उतना ही सच्चा लगने लगेगा. वेंडरबिल्ट यूनिवर्सिटी की लिसा फाजियो का अध्ययन कहता है कि यह असर सब पर होता है. चाहे वो कोई काल्पनिक दुश्मन हो या कोई झूठी उपलब्धि, जब वो आपके सोशल मीडिया, टीवी और अखबारों में हर तरफ गूंजती है, तो असली मुद्दे उस शोर में दब जाते हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

लेकिन क्या दुनिया के दूसरे देशों के लोग भी भ्रामक सूचनाओं पर आसानी से यकीन कर लेते हैं? क्या वो भी अपने नेताओं की कही बातों पर आंख मूंदकर विश्वास कर लेते हैं? यहां जो डेटा हम आपको दिखाने वाले हैं वो चौंकाने वाला है.

28 से ज्यादा देशों में किया गया सर्वे

दुनिया की मशहूर रिसर्च एजेंसी एडलमैन की साल 2025 की रिपोर्ट एडलमैन ट्रस्ट बैरोमीटर में दुनिया के 28 से ज्यादा देशों में सर्वे किया गया है. ये रिपोर्ट बताती है कि किस देश की जनता को अपनी सरकार और नेताओं पर कितना यकीन है. भारत में नेताओं पर भरोसा दुनिया के कई देशों के मुकाबले काफी ज्यादा है. हम भावुक हैं और नेताओं के नैरेटिव पर जल्दी यकीन करते हैं. यानि भारत के 82 प्रतिशत तक लोग इल्युसरी ट्रुथ इफेक्ट का शिकार हो जाते हैं.

जबकि इसके मुकाबले ब्रिटेन या अर्जेंटीना जैसे देशों में आधे से ज्यादा आबादी अपने नेताओं की बातों को पहली नजर में ही शक के दायरे में रखती है. मतलब, इस झूठ वाले इस तिलस्म का सबसे ज्यादा असर भारतीय जनमानस पर ही देखने को मिलता है.

ज्यादा राग अलापने वालों से रहें सावधान

दरअसल, भारत में ज्यादातर नेताओं की रणनीति भी यही है कि एक काल्पनिक शोर पैदा करो ताकि बुनियादी ज़रूरतें जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य और रोज़गार पीछे छूट जाएं. यूनिवर्सिटी ऑफ अलबामा की शोधकर्ता शौना बोवेस कहती हैं कि सिर्फ यह जान लेना कि ये झूठ है, काफी नहीं है. असली सुरक्षा हमारे सूचना तंत्र को फिल्टर करने में है. यानि जो सूचना आप तक पहुंच रही है उस पर पहली नजर में ही यकीन मत कर लीजिए, उसे तर्क की कसौटी पर जरूर परखिए.

तो अगली बार जब कोई नेता एक ही राग बार बार अलापे. तो समझ जाइए कि वो आपके तर्क से नहीं. बल्कि आपके दिमाग से खेल रहा है. इसलिए सावधान रहिए क्योंकि आपकी जागरूकता ही लोकतंत्र की सबसे बड़ी ढाल है.

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Devinder Kumar

अमर उजाला, नवभारत टाइम्स और जी न्यूज चैनल में काम कर चुके हैं. अब जी न्यूज नेशनल हिंदी वेबसाइट में अहम जिम्मेदारी निभा रहे हैं. राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय और जियो पॉलिटिकल मामलों पर गहरी पकड़ हैं....और पढ़ें

TAGS

DNADNA Analysis

Trending news

नेता बार-बार झूठ क्यों बोलते हैं? क्या जनता को भ्रम में रखने के लिए रचा जाता है खेल
DNA
नेता बार-बार झूठ क्यों बोलते हैं? क्या जनता को भ्रम में रखने के लिए रचा जाता है खेल
लोग अब 'गोल्ड ज्वेलरी' कम क्यों खरीद रहे? वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की रिपोर्ट में खुलासा
Gold
लोग अब 'गोल्ड ज्वेलरी' कम क्यों खरीद रहे? वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की रिपोर्ट में खुलासा
भवानीपुर में बवाल, स्ट्रॉन्ग रूम में पहुंचीं ममता तो भड़क गई BJP; जमकर हुई नारेबाजी
Assembly Election 2026
भवानीपुर में बवाल, स्ट्रॉन्ग रूम में पहुंचीं ममता तो भड़क गई BJP; जमकर हुई नारेबाजी
लगती हैं लाइनें, दूर-दूर से खाने आते हैं लोग; कौन सा शहर कहलाता है आइसक्रीम कैपिटल?
ice cream
लगती हैं लाइनें, दूर-दूर से खाने आते हैं लोग; कौन सा शहर कहलाता है आइसक्रीम कैपिटल?
'धर्मग्रंथ' पर 'अतिक्रमण' की साजिश का पर्दाफाश, जानिए क्या है पूरा मामला?
DNA
'धर्मग्रंथ' पर 'अतिक्रमण' की साजिश का पर्दाफाश, जानिए क्या है पूरा मामला?
1 मई को बदलेगा मौसम का मिजाज, 11 राज्यों में भारी बारिश और तूफान का अलर्ट
weather updates
1 मई को बदलेगा मौसम का मिजाज, 11 राज्यों में भारी बारिश और तूफान का अलर्ट
काउंटिंग से पहले कोलकाता में कोहराम, 'ईवीएम से छेड़छाड़' के आरोपों पर बरसी TMC
Assembly Election 2026
काउंटिंग से पहले कोलकाता में कोहराम, 'ईवीएम से छेड़छाड़' के आरोपों पर बरसी TMC
नेपाल के रोल्पा में जीप खाई में गिरी, 17 लोगों की मौत की खबर; मचा कोहराम
Nepal
नेपाल के रोल्पा में जीप खाई में गिरी, 17 लोगों की मौत की खबर; मचा कोहराम
'देश के विकास का रोल मॉडल बना राज्य...,' गुजरात स्थापना दिवस पर CM का जनता को संदेश
Gujarat Day
'देश के विकास का रोल मॉडल बना राज्य...,' गुजरात स्थापना दिवस पर CM का जनता को संदेश
जम्मू से श्रीनगर अब 4.5 घंटे में, वंदे भारत में झूमे सैलानी; यहां जानिए सारी डिटेल
vande bharat
जम्मू से श्रीनगर अब 4.5 घंटे में, वंदे भारत में झूमे सैलानी; यहां जानिए सारी डिटेल