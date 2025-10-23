Advertisement
Satyapal Malik News: सत्यपाल मलिक की मौत पर भी महाभारत! JK असेंबली में भिड़ गए NC-BJP विधायक

Jammu Kashmir Assembly Satyapal Malik News: कई राज्यों के राज्यपाल रहे सत्यपाल मलिक अब इस दुनिया में नहीं हैं. लेकिन उनके नाम पर नेताओं में बहस अब भी चल रही है. जम्मू कश्मीर असेंबली में गुरुवार को उनके नाम पर नेता आपस में भिड़ गए.

 

Written By  Devinder Kumar|Last Updated: Oct 23, 2025, 06:34 PM IST
Satyapal Malik News: सत्यपाल मलिक की मौत पर भी महाभारत! JK असेंबली में भिड़ गए NC-BJP विधायक

Politics heated over Satyapal Malik in JK Assembly: जम्मू-कश्मीर विधानसभा का शरद सत्र सोमवार को दिवंगत नेताओं को श्रद्धांजलि के साथ शुरू हुआ. लेकिन कुछ ही मिनटों में माहौल गंभीर से राजनीतिक हो गया. मंच पर उन नेताओं को श्रद्धांजलि दी जा रही थी, जिन्होंने हाल ही में दुनिया छोड़ी थी, लेकिन जैसे ही पूर्व राज्यपाल सतपाल मलिक का नाम आया तो सदन का माहौल एकाएक गरमा गया.

मंच पर उनके योगदान का उल्लेख होते ही नेशनल कॉन्फ्रेंस (NC) और भाजपा (BJP) के विधायकों के बीच तीखी बहस शुरू हो गई. NC के विधायक बशीर वीरी ने मलिक के कार्यकाल को विवादित बताया, जिसका भाजपा के श्यामलाल शर्मा ने कड़ा विरोध किया और इसे रिकॉर्ड से हटाने की मांग की. सदन के अध्यक्ष अब्दुल रहीम राथर ने कहा कि यह मांग स्वीकार नहीं की जा सकती, लेकिन दिवंगतों का सम्मान बनाए रखना जरूरी है, और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का भी ध्यान रखा जाना चाहिए.

'मलिक के कई फैसलों पर जनता आज भी सवाल पूछती है'

वीरी ने कहा, 'इतिहास में दर्ज रहेगा कि सतपाल मलिक ने कुछ ऐसे फैसले लिए, जिन्हें लेकर आज भी जनता सवाल उठाती है.' उनका स्पष्ट इशारा 2019 में अनुच्छेद 370 के निरस्तीकरण की ओर था, जब मलिक जम्मू-कश्मीर के राज्यपाल थे. भाजपा के विधायकों ने इस टिप्पणी पर आपत्ति जताई और कहा कि यह श्रद्धांजलि का समय है, राजनीतिक आरोपों का नहीं. अध्यक्ष ने सदन को शांत रहने और गरिमा बनाए रखने की अपील की.

मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने बहस को संतुलित करने की कोशिश की. उन्होंने कहा कि सतपाल मलिक ने शायद वही किया, जो उन्होंने राज्य के लिए सही समझा. 'हममें से कोई भी परिपूर्ण नहीं है. हम सबने कभी न कभी गलती की है.' उमर ने यह भी जोर दिया कि श्रद्धांजलि के मौके को सियासत का मंच नहीं बनाना चाहिए और इसे केवल सेवा और योगदान के सम्मान के रूप में देखा जाना चाहिए.

'जो नहीं रहे, उनके अच्छे कार्यों को याद करें'

कांग्रेस के नेता जी.ए. मीर ने मलिक को 'खुलकर बोलने वाला' और 'लोकप्रिय' नेता बताया. उन्होंने कहा कि मलिक ने अनुच्छेद 370 पर भूमिका निभाई, लेकिन बाद में भी सच बोलने का साहस दिखाया और अपने अंतिम दिनों में किसानों और आम लोगों के हितों के लिए आवाज उठाई.

पीडीपी के विधायक रफीक़ नाइक ने भी कहा कि मतभेद अपनी जगह हैं, लेकिन मृत्यु के बाद किसी के लिए नकारात्मक टिप्पणी नहीं होनी चाहिए. 'अब जब वे नहीं रहे, हमें उनके अच्छे कामों को याद करना चाहिए.' उन्होंने सदन को याद दिलाया.

श्रद्धांजलि का अर्थ आलोचना से रोकना नहीं- CPI(M)

CPI(M) के एम.वाई. तारिगामी ने कहा कि श्रद्धांजलि का अर्थ यह नहीं कि किसी की आलोचना न की जाए. उन्होंने समझाया कि सम्मान और मूल्यांकन दोनों साथ होना चाहिए. 'इतिहास सिर्फ तारीफों से नहीं लिखा जाता, बल्कि तथ्यों से लिखा जाता है. आलोचना भी शालीनता के दायरे में रहकर की जा सकती है.'

किसानों की आवाज बने सत्यपाल मलिक- अवामी इत्तेहाद पार्टी
अवामी इत्तेहाद पार्टी के शेख खुर्शीद ने कहा कि सतपाल मलिक विवादों में रहे, लेकिन बाद में किसानों के मुद्दों को उठाना उनकी सच्चाई और ईमानदारी दिखाता है. उन्होंने कहा, 'वे ऐसे नेता थे जिन्होंने सत्ता में रहते हुए और उसके बाद भी सच बोलने की कोशिश की. रचनात्मक आलोचना लोकतंत्र का हिस्सा है.'

5 अगस्त देश के लिए ऐतिहासिक दिन- BJP

भाजपा के विक्रम रंधावा ने कहा कि 5 अगस्त 2019 का दिन जम्मू-कश्मीर के लिए ऐतिहासिक था. उन्होंने मलिक को साधारण व्यक्ति नहीं बताया और कहा कि भाजपा ने उनकी योग्यता देखकर उन्हें पांच राज्यों का राज्यपाल बनाया. रंधावा ने यह भी कहा कि मलिक का निधन भी संयोग से 5 अगस्त को हुआ, जिससे यह दिन और भी ऐतिहासिक बन गया.

रंधावा के इस बयान पर एनसी नजीर गुरेजी ने आपत्ति जताई. उन्होंने कहा कि मलिक ने कुछ असंवैधानिक कदम उठाए. इसके जवाब में भाजपा के नरेंद्र सिंह ने कहा कि ‘वन नेशन, वन कॉन्स्टिट्यूशन’ के लक्ष्य को हासिल करने में मलिक का योगदान महत्वपूर्ण था.

दिवंगतों के लिए गरिमा रखना जरूरी- डिप्टी सीएम 

उपमुख्यमंत्री सुरिंदर चौधरी ने सुझाव दिया कि बाहर से आए अधिकारी और राज्यपाल अपने अनुभवों को रिटायरमेंट के बाद आत्मकथा में लिखते हैं, लेकिन बेहतर होता कि वे इसे कार्यकाल के दौरान ही साझा करते. विपक्ष के नेता सुनील शर्मा ने सदस्यों को याद दिलाया कि एक दिन हम सभी के बारे में भी यही कहा जाएगा. 'जब हमारे बारे में कोई बोलेगा, तब हमारे परिवार क्या महसूस करेगा? इसलिए दिवंगतों के लिए गरिमा बनाए रखना जरूरी है.'

मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने इस बात को दोहराया कि सभी इंसान हैं और गलती करना स्वाभाविक है, लेकिन अच्छे कामों को याद किया जाना चाहिए.

सामूहिक श्रद्धांजलि से बचेगा समय- सीएम उमर अब्दुल्ला

सदन के अध्यक्ष अब्दुल रहीम राथर ने कुछ अधिकारियों पर नाराज़गी जताई, जिन्होंने दिवंगत पूर्व विधायकों की जानकारी सही समय पर नहीं दी. इसी बीच मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने सुझाव दिया कि आगे से श्रद्धांजलि संदेश केवल अध्यक्ष द्वारा सामूहिक रूप से पढ़े जाएं, जिससे समय की बचत हो और सदन की कार्यवाही सरल बने. अध्यक्ष ने इस प्रस्ताव को विचार योग्य बताते हुए आश्वासन दिया कि इस पर निर्णय लिया जाएगा.

सदन ने दो मिनट का मौन रखकर सभी दिवंगत नेताओं को श्रद्धांजलि दी, जिसमें पूर्व मंत्री गुलचैन सिंह चरक, पूर्व विधायक दीननाथ भगत और पूर्व एमएलसी रमेश अरोड़ा शामिल थे. अध्यक्ष अब्दुल रहीम राथर ने कहा, 'सत्ता और मतभेद अस्थायी हैं, लेकिन सेवा और सम्मान स्थायी हैं.' सत्र को 27 अक्टूबर 2025 तक स्थगित कर दिया गया.

उपचुनावों में कांग्रेस ने दिया समर्थन- फारूक अब्दुल्ला 

उधर नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने आगामी जम्मू-कश्मीर राज्यसभा चुनावों में नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवारों को कांग्रेस पार्टी के समर्थन की पुष्टि की. उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस का समर्थन कर रही है. फारूक ने कहा, 'कांग्रेस हमारे साथ है और वे (राज्यसभा चुनावों में) हमारा समर्थन कर रहे हैं.' 

अब्दुल्ला ने बताया कि स्थानीय कांग्रेस इकाई को रणनीति बैठक में अपनी उपस्थिति के लिए अपने आलाकमान से अनुमति लेनी होगी. उन्होंने केंद्र सरकार से सभी धर्मों की रक्षा करने का आह्वान किया और चेतावनी दी कि भारत की विविधता को संरक्षित किया जाना चाहिए.

(खालिद हुसैन के इनपुट के साथ)

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर.

Devinder Kumar

अमर उजाला, नवभारत टाइम्स और जी न्यूज चैनल में काम कर चुके हैं. अब जी न्यूज नेशनल हिंदी वेबसाइट में अहम जिम्मेदारी निभा रहे हैं. राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय और जियो पॉलिटिकल मामलों पर गहरी पकड़ हैं.

