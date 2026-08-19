/Viksit Bharat के लिए बड़ी Navy क्यों जरूरी है? समुद्र की ताकत के बिना अधूरी रहेगी 2047 की कहानी

इतिहास भी यही बताता है. पिछले 500 वर्षों में जिन देशों ने बड़ी आर्थिक और वैश्विक ताकत हासिल की, उनके पास मजबूत नौसेना भी थी. इटली के समुद्री गणराज्यों से लेकर डच और ब्रिटिश साम्राज्य और बाद में अमेरिका तक, आर्थिक ताकत और समुद्री ताकत साथ-साथ बढ़ी. कारोबार ने जहाज बनाए और जहाजों ने कारोबार को सुरक्षित रखा. भारत के सामने भी आज कुछ ऐसा ही मौका है.