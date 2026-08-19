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Viksit Bharat के लिए बड़ी Navy क्यों जरूरी है? समुद्र की ताकत के बिना अधूरी रहेगी 2047 की कहानी

समुद्री रास्ते ही दुनिया के साथ भारत के कारोबार, ऊर्जा की सप्लाई और रणनीतिक पहुंच के लिए अहम माने जाते हैं. इतिहास पर नजर डालें, तो पता चलता है कि पिछले 500 वर्षों में जिन देशों ने बड़ी आर्थिक और वैश्विक ताकत हासिल की, उनके पास मजबूत नौसेना भी थी.

Written ByZee News Desk
Published: Aug 19, 2026, 02:04 PM IST|Updated: Aug 19, 2026, 02:24 PM IST
Viksit Bharat के लिए बड़ी Navy क्यों जरूरी है? समुद्र की ताकत के बिना अधूरी रहेगी 2047 की कहानी
Image Credit: बड़ी और मजबूत नेवी से ही विकसित भारत का सपना पूरा होगा. (फोटो- सोशल मीडिया)

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