/Viksit Bharat के लिए बड़ी Navy क्यों जरूरी है? समुद्र की ताकत के बिना अधूरी रहेगी 2047 की कहानी

जब 2047 के विकसित भारत की बात होती है, तो चर्चा अक्सर मैन्युफैक्चरिंग, इन्फ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी और डिजिटल इकोनॉमी तक सीमित रहती है. लेकिन भारत की विकास यात्रा का एक बड़ा हिस्सा समुद्र से जुड़ा है. दुनिया के साथ भारत का कारोबार, ऊर्जा की सप्लाई और रणनीतिक पहुंच इन सबके लिए समुद्री रास्ते बेहद अहम हैं.
इतिहास भी यही बताता है. पिछले 500 वर्षों में जिन देशों ने बड़ी आर्थिक और वैश्विक ताकत हासिल की, उनके पास मजबूत नौसेना भी थी. इटली के समुद्री गणराज्यों से लेकर डच और ब्रिटिश साम्राज्य और बाद में अमेरिका तक, आर्थिक ताकत और समुद्री ताकत साथ-साथ बढ़ी. कारोबार ने जहाज बनाए और जहाजों ने कारोबार को सुरक्षित रखा. भारत के सामने भी आज कुछ ऐसा ही मौका है.
भारत दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल हो चुका है. देश का विदेशी व्यापार लगातार बढ़ रहा है और ऊर्जा की बड़ी मात्रा समुद्री रास्ते से आती है. हिंद महासागर क्षेत्र दुनिया के सबसे व्यस्त समुद्री इलाकों में से एक है.
यही वजह है कि भारत के लिए समुद्र सिर्फ सुरक्षा का मुद्दा नहीं है. यह व्यापार, ऊर्जा, सप्लाई चेन और आर्थिक विकास से भी सीधे जुड़ा हुआ है.
अगर भारत 2047 तक बड़ी अर्थव्यवस्था बनना चाहता है, तो उसे यह भी सुनिश्चित करना होगा कि जिन समुद्री रास्तों से उसका कारोबार चलता है, वे सुरक्षित रहें.
भारतीय नौसेना के पास इस समय करीब 130-140 जहाज और पनडुब्बियां हैं. नौसेना की योजना 2035 तक इस संख्या को करीब 175-200 युद्धपोत तक ले जाने की है. यह सामान्य विस्तार नहीं है. अगले करीब एक दशक में बेड़े को काफी बड़ा करना होगा.
खास बात यह है कि इस विस्तार का बड़ा हिस्सा भारत में ही बनने वाले युद्धपोतों के जरिए किया जा रहा है. यानी नौसेना का विस्तार देश के रक्षा उद्योग और शिपबिल्डिंग सेक्टर को भी गति दे रहा है.
इस मामले में चीन भारत से काफी आगे है. चीन की People's Liberation Army Navy के पास 300 से ज्यादा प्रमुख सतही युद्धपोत और पनडुब्बियां हैं और वह हिंद महासागर क्षेत्र में भी अपनी मौजूदगी बढ़ा रहा है. और एक अनुमान के मुताबिक चीन अपने एयरक्राफ्ट कैरियर की संख्या दो अंकों में पहुंचाने के लिए योजना पर तेजी से आगे पर बढ़ रहा है .
हाल के वर्षों में भारतीय नौसेना के जहाजों की कमीशनिंग की रफ्तार भी बढ़ी है. नौसेना के आंकड़ों के मुताबिक, करीब हर 40 दिन में एक नया युद्धपोत या पनडुब्बी शामिल की जा रही है. 2025 में करीब 10 जहाज और एक पनडुब्बी नौसेना में शामिल हुई.
2026 में करीब 19 और 2027 में 13 प्लेटफॉर्म शामिल किए जाने की योजना बताई गई है. इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात है इनमें से ज्यादातर प्लेटफॉर्म भारत में बनाए जा रहे हैं. Mazagon Dock, Garden Reach Shipbuilders & Engineers, Cochin Shipyard और Goa Shipyard जैसे भारतीय शिपयार्ड इस विस्तार में बड़ी भूमिका निभा रहे हैं.
एक युद्धपोत सिर्फ एक शिपयार्ड में तैयार नहीं होता. इसके पीछे स्टील, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंजन, रडार, हथियार प्रणाली, केबल, सॉफ्टवेयर और हजारों कुशल कर्मचारियों की जरूरत होती है. यानी एक जहाज बनाने का फायदा कई दूसरे उद्योगों तक पहुंचता है.
यही वजह है कि नौसेना का विस्तार भारत के लिए रक्षा जरूरत के साथ औद्योगिक नीति भी बन सकता है. देश में युद्धपोत बनाने की क्षमता बढ़ने का फायदा भविष्य में कमर्शियल शिपबिल्डिंग और हेवी इंजीनियरिंग सेक्टर को भी मिल सकता है.
2047 तक भारत को विकसित देश बनाने की चर्चा में फैक्ट्रियां, सेमीकंडक्टर प्लांट, एक्सप्रेसवे और डेटा सेंटर जरूरी हैं. लेकिन इन सबके साथ समुद्री सुरक्षा भी उतनी ही जरूरी है.
भारत की अर्थव्यवस्था जितनी बड़ी होगी, उसका समुद्री व्यापार भी उतना ही महत्वपूर्ण होगा. अगर भारत के जहाजों को समुद्री रास्तों पर सुरक्षित आवाजाही की गारंटी नहीं होगी, तो आर्थिक विकास पर भी इसका असर पड़ेगा.
इसीलिए नौसेना की लंबी अवधि की योजना सिर्फ जहाजों की संख्या बढ़ाने तक सीमित नहीं है. लक्ष्य एक ऐसी समुद्री ताकत तैयार करना है जो हिंद महासागर में लगातार मौजूद रह सके और जरूरत पड़ने पर तेजी से कार्रवाई कर सके.
भारत के विकसित होने की कहानी सिर्फ जमीन पर बन रही फैक्ट्रियों और शहरों की कहानी नहीं होगी. इसका एक बड़ा हिस्सा समुद्र में भी लिखा जाएगा. भारत जितना ज्यादा दुनिया से कारोबार करेगा, उतना ही ज्यादा उसे समुद्री रास्तों पर निर्भर रहना होगा.
इसलिए 2047 का सवाल सिर्फ यह नहीं है कि भारत कितने ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनेगा. सवाल यह भी है कि उस आर्थिक ताकत को सुरक्षित रखने के लिए भारत के पास कितनी समुद्री ताकत होगी.