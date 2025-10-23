Advertisement
राष्ट्रपति भगवान के दर्शन करने सिर पर सफेद गठरी लेकर क्यों गईं? उसमें क्या था

आपने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का एक वीडियो पिछले 24 घंटे में जरूर देखा होगा जिसमें वह सिर पर सफेद गठरी रखे सीढ़ियां चढ़ती दिखाई देती हैं. वह केरल के प्रसिद्ध सबरीमाला मंदिर में भगवान अयप्पा के दर्शन करने गई थीं. ऐसा करने वाली वह पहली महिला राष्ट्रपति हैं.सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ.

Written By  Anurag Mishra|Last Updated: Oct 23, 2025, 09:02 AM IST
राष्ट्रपति भगवान के दर्शन करने सिर पर सफेद गठरी लेकर क्यों गईं? उसमें क्या था

आपने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का एक वीडियो पिछले 24 घंटे में जरूर देखा होगा जिसमें वह सिर पर सफेद गठरी रखे सीढ़ियां चढ़ती दिखाई देती हैं. वह केरल के प्रसिद्ध सबरीमाला मंदिर में भगवान अयप्पा के दर्शन करने गई थीं. ऐसा करने वाली वह पहली महिला राष्ट्रपति हैं.सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ. हो सकता है आपके मन में यह सवाल पैदा हुआ हो कि राष्ट्रपति और उनके साथ गए स्टाफ ने भी सिर सफेद गठरी क्यों रखी थी?

दरअसल, ऐसा कर राष्ट्रपति ने पारंपरिक ‘इरुमुडी केट्टू’ अनुष्ठान किया है. इसमें सिर पर सफेद गठरी रखकर 18 पवित्र सीढ़ियों को पार किया जाता है. मंदिर में जाने से पहले उन्होंने पंपा नदी में पैर धोए. भगवान अयप्पा के मंदिर में श्रद्धालु इन्हीं प्रथाओं का पालन करते हैं. ऐसे में भगवान के दरबार में पहुंची तीनों सेनाओं की सुप्रीम कमांडर, राष्ट्रपति ने आम आदमी की तरह मत्था टेका. 

Irumudi Kettu क्या होता है?

जब भी कोई भगवान अयप्पा के दर्शन के लिए सबरीमाला मंदिर पहुंचता है और उसे यह अनुष्ठान करना होता है तो वह अपने सिर पर एक कपड़े का बंडल रखता है. मंदिर में भगवान के दरबार में पहुंचने से ठीक पहले, यात्रा के अंतिम हिस्से में ऐसा करना होता है. यह भगवान अयप्पा के प्रति समर्पण का एक तरह से प्रतीक होता है. 

Anurag Mishra

अनुराग मिश्र ज़ी न्यूज डिजिटल में एसोसिएट न्यूज एडिटर हैं.

