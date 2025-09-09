रुकिए, रुकिए... शशि थरूर को रोककर पीछे क्यों लौटीं प्रियंका चतुर्वेदी? उपराष्ट्रपति चुनाव का दिलचस्प वीडियो
Advertisement
trendingNow12915107
Hindi Newsदेश

रुकिए, रुकिए... शशि थरूर को रोककर पीछे क्यों लौटीं प्रियंका चतुर्वेदी? उपराष्ट्रपति चुनाव का दिलचस्प वीडियो

पिछले दिनों आपने सोशल मीडिया पर चर्चा सुनी होगी जब प्रियंका चतुर्वेदी को 'साड़ी में शशि थरूर' कहा गया. उपराष्ट्रपति चुनाव में वोटिंग के समय दोनों एक फ्रेम में दिखे तो माहौल खुशनुमा बन गया. कुछ ऐसा हुआ कि प्रियंका ने थरूर को वोट डालने से रोक दिया. देखिए वीडियो. 

Written By  Anurag Mishra|Last Updated: Sep 09, 2025, 05:14 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

रुकिए, रुकिए... शशि थरूर को रोककर पीछे क्यों लौटीं प्रियंका चतुर्वेदी? उपराष्ट्रपति चुनाव का दिलचस्प वीडियो

Vice President Election Tharoor Video: उपराष्ट्रपति चुनाव में वोटिंग के दौरान कई दिलचस्प नजारे देखने को मिले. कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे वोट डालने आए तो गेट पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी मिल गए. खरगे ने उनका एक हाथ पकड़ लिया और फिर साथ चलते गए. गडकरी रास्तेभर मुस्कुरा रहे थे. आमतौर पर भाजपा के नेता कांग्रेसियों के करीब जाने से बचते हैं. (सबसे नीचे वीडियो देखिए) दूसरी तस्वीर उस समय की है जब शशि थरूर वोट डालने पहुंचे थे. उपराष्ट्रपति का चुनाव बैलट पेपर से हो रहा है और थरूर अपना वोट बैलट बॉक्स में डालने ही वाले थे कि शिवसेना (यूबीटी) की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने उन्हें रोक दिया. शायद उन्होंने कहा होगा- रुकिए, रुकिए शशि जी प्लीज. 

दरअसल, शशि से ठीक आगे प्रियंका चतुर्वेदी ने अपना वोट डाला था. शायद वह झट से वोट डालकर आगे बढ़ गईं और सामने तस्वीरें ले रहे कैमरामैन फोटो नहीं ले पाए. प्रियंका आगे बढ़ गईं तो फोटोग्राफरों ने अनुरोध किया कि तस्वीर नहीं हो पाई. यह सुनकर प्रियंका मुस्कुराते हुए वापस बैलट बॉक्स के पास पहुंच गईं. तब तक शशि थरूर अपना वोट डालने के लिए आगे आ चुके थे. 

प्रियंका की बात समझते हुए थरूर एक कदम पीछे हट गए और शिवसेना (यूबीटी) सांसद ने मुस्कुराते हुए फोटोग्राफरों को पोज दिए. इशारे से पूछा भी कि डन. थैंक्यू कहा फिर पलटकर शशि थरूर का भी शुक्रिया अदा किया. थरूर ने हाथ उठाकर अभिवादन स्वीकार किया. अब वोट डालने की बारी थरूर की थी. वो समझ चुके थे कि फोटोग्राफरों के लिए थोड़ा रुकना है तो वह वोट डालते हुए बैलट बॉक्स के सामने कुछ सेकेंड के लिए खड़े रहे. बीच में कोई आ गया तो उसके हटने का इंतजार किया. आराम से जब फोटो क्लिक हो गई तब वोट डाला और मुस्कुराते हुए आगे बढ़ गए. 

पढ़ें: उपराष्ट्रपति चुनाव का रिजल्ट सबको पता है, भाजपा को सिर्फ एक बात की टेंशन होगी

प्रियंका चतुर्वेदी ने यह वीडियो सोशल मीडिया पर देखा तो मुस्कुराते हुए लिखा कि शशि थरूर के साथ 'साड़ी में शशि थरूर'. दरअसल, पिछले महीने एक पॉडकास्ट में प्रियंका को साड़ी में शशि थरूर कहकर संबोधित किया गया था. इसकी वजह यह थी कि शशि थरूर की तरह उन्हें भी पीएम नरेंद्र मोदी के साथ तस्वीर पोस्ट कर लोगों को तंग करने में मजा आता है. कुछ ऐसा ही थरूर के साथ है. वह भाजपा के कई नेताओं और मंत्रियों के साथ मुस्कुराते हुए तस्वीर में दिखते हैं तो कांग्रेस में कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगता है. 

अब गडकरी और खरगे वाला वीडियो देखिए. 

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Anurag Mishra

अनुराग मिश्र ज़ी न्यूज डिजिटल में एसोसिएट न्यूज एडिटर हैं. वह दिसंबर 2023 में ज़ी न्यूज से जुड़े. देश और दुनिया की राजनीतिक खबरों पर अच्छी पकड़ रखते हैं. 18 साल से पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर ...और पढ़ें

TAGS

Vice President Chunav 2025

Trending news

रुकिए, रुकिए... थरूर को वोट डालने से रोकते हुए पीछे क्यों लौटीं प्रियंका चतुर्वेदी?
Vice President Chunav 2025
रुकिए, रुकिए... थरूर को वोट डालने से रोकते हुए पीछे क्यों लौटीं प्रियंका चतुर्वेदी?
मी लॉर्ड! 'मुझे जहर दे दिया जाए, मैं...', एक्टर दर्शन ने अदालत क्यों लगाई ये गुहार?
darshan
मी लॉर्ड! 'मुझे जहर दे दिया जाए, मैं...', एक्टर दर्शन ने अदालत क्यों लगाई ये गुहार?
उपराष्ट्रपति चुनाव का रिजल्ट सबको पता है, भाजपा को बस एक बात की टेंशन होगी
Vice President Chunav 2025
उपराष्ट्रपति चुनाव का रिजल्ट सबको पता है, भाजपा को बस एक बात की टेंशन होगी
Maharashtra: एकनाथ शिंदे गुट का दावा- उद्धव ठाकरे के 2 MLA को छोड़कर सभी संपर्क में
Maharashtra
Maharashtra: एकनाथ शिंदे गुट का दावा- उद्धव ठाकरे के 2 MLA को छोड़कर सभी संपर्क में
जगदीप धनखड़ साहब कहां हैं? पिछले 50 दिनों से गायब, सब हैरान, कांग्रेस ने उठाए सवाल
Jagdeep Dhankhar
जगदीप धनखड़ साहब कहां हैं? पिछले 50 दिनों से गायब, सब हैरान, कांग्रेस ने उठाए सवाल
उपराष्ट्रपति चुनाव के बीच विपक्ष के उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी ने भरी जीत की हुंकार
B Sudershan Reddy
उपराष्ट्रपति चुनाव के बीच विपक्ष के उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी ने भरी जीत की हुंकार
Kulgam Anti Terror Operation Day 2: कुलगाम में 24 घंटे बाद भी आतंकियों की तलाश जारी
Jammu Kashmir
Kulgam Anti Terror Operation Day 2: कुलगाम में 24 घंटे बाद भी आतंकियों की तलाश जारी
Nepal Protest: सोशल मीडिया बैन पर मचे घमासान को लेकर मनीषा कोइराला ने तोड़ी चुप्पी
Manisha Koirala
Nepal Protest: सोशल मीडिया बैन पर मचे घमासान को लेकर मनीषा कोइराला ने तोड़ी चुप्पी
Vice President Election 2025 Live Updates: उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए संसद में वोटिंग जारी, दोनों पक्ष कर रहे जीत के दावे
vice president election
Vice President Election 2025 Live Updates: उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए संसद में वोटिंग जारी, दोनों पक्ष कर रहे जीत के दावे
आंधी-तूफान, बारिश... यहां जमकर बरसेंगे इंद्र देव, IMD की चेतावनी, हो जाएं अलर्ट
Weather
आंधी-तूफान, बारिश... यहां जमकर बरसेंगे इंद्र देव, IMD की चेतावनी, हो जाएं अलर्ट
;