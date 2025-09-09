रुकिए, रुकिए... शशि थरूर को रोककर पीछे क्यों लौटीं प्रियंका चतुर्वेदी? उपराष्ट्रपति चुनाव का दिलचस्प वीडियो

पिछले दिनों आपने सोशल मीडिया पर चर्चा सुनी होगी जब प्रियंका चतुर्वेदी को 'साड़ी में शशि थरूर' कहा गया. उपराष्ट्रपति चुनाव में वोटिंग के समय दोनों एक फ्रेम में दिखे तो माहौल खुशनुमा बन गया. कुछ ऐसा हुआ कि प्रियंका ने थरूर को वोट डालने से रोक दिया. देखिए वीडियो.
Vice President Election Tharoor Video: उपराष्ट्रपति चुनाव में वोटिंग के दौरान कई दिलचस्प नजारे देखने को मिले. कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे वोट डालने आए तो गेट पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी मिल गए. खरगे ने उनका एक हाथ पकड़ लिया और फिर साथ चलते गए. गडकरी रास्तेभर मुस्कुरा रहे थे. आमतौर पर भाजपा के नेता कांग्रेसियों के करीब जाने से बचते हैं. (सबसे नीचे वीडियो देखिए) दूसरी तस्वीर उस समय की है जब शशि थरूर वोट डालने पहुंचे थे. उपराष्ट्रपति का चुनाव बैलट पेपर से हो रहा है और थरूर अपना वोट बैलट बॉक्स में डालने ही वाले थे कि शिवसेना (यूबीटी) की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने उन्हें रोक दिया. शायद उन्होंने कहा होगा- रुकिए, रुकिए शशि जी प्लीज.
दरअसल, शशि से ठीक आगे प्रियंका चतुर्वेदी ने अपना वोट डाला था. शायद वह झट से वोट डालकर आगे बढ़ गईं और सामने तस्वीरें ले रहे कैमरामैन फोटो नहीं ले पाए. प्रियंका आगे बढ़ गईं तो फोटोग्राफरों ने अनुरोध किया कि तस्वीर नहीं हो पाई. यह सुनकर प्रियंका मुस्कुराते हुए वापस बैलट बॉक्स के पास पहुंच गईं. तब तक शशि थरूर अपना वोट डालने के लिए आगे आ चुके थे.
Beautiful scenes from the ongoing voting of #VicePresidentialElection2025
Dr @ShashiTharoor @priyankac19 pic.twitter.com/Gzg583yj8r
— Bharat Tiwari (@BharatTiwari) September 9, 2025
प्रियंका की बात समझते हुए थरूर एक कदम पीछे हट गए और शिवसेना (यूबीटी) सांसद ने मुस्कुराते हुए फोटोग्राफरों को पोज दिए. इशारे से पूछा भी कि डन. थैंक्यू कहा फिर पलटकर शशि थरूर का भी शुक्रिया अदा किया. थरूर ने हाथ उठाकर अभिवादन स्वीकार किया. अब वोट डालने की बारी थरूर की थी. वो समझ चुके थे कि फोटोग्राफरों के लिए थोड़ा रुकना है तो वह वोट डालते हुए बैलट बॉक्स के सामने कुछ सेकेंड के लिए खड़े रहे. बीच में कोई आ गया तो उसके हटने का इंतजार किया. आराम से जब फोटो क्लिक हो गई तब वोट डाला और मुस्कुराते हुए आगे बढ़ गए.
पढ़ें: उपराष्ट्रपति चुनाव का रिजल्ट सबको पता है, भाजपा को सिर्फ एक बात की टेंशन होगी
प्रियंका चतुर्वेदी ने यह वीडियो सोशल मीडिया पर देखा तो मुस्कुराते हुए लिखा कि शशि थरूर के साथ 'साड़ी में शशि थरूर'. दरअसल, पिछले महीने एक पॉडकास्ट में प्रियंका को साड़ी में शशि थरूर कहकर संबोधित किया गया था. इसकी वजह यह थी कि शशि थरूर की तरह उन्हें भी पीएम नरेंद्र मोदी के साथ तस्वीर पोस्ट कर लोगों को तंग करने में मजा आता है. कुछ ऐसा ही थरूर के साथ है. वह भाजपा के कई नेताओं और मंत्रियों के साथ मुस्कुराते हुए तस्वीर में दिखते हैं तो कांग्रेस में कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगता है.
कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे एवं केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी एक साथ हाथ पकड़कर वोट डालने पहुंचे।
मोदी जी आप चिंता मत करो नितिन जी के घोटाले सामने आने के बाद ऐसे लोगो का वोट नहीं चाहिए pic.twitter.com/LeBDaobsqJ
— Manjeet Ghoshi (@ghoshi_manjeet) September 9, 2025
अब गडकरी और खरगे वाला वीडियो देखिए.
