पंजाब के पूर्व DGP ने क्यों कर ली आत्महत्या? सुसाइड नोट से खुल गया राज, जानिए क्या थी वजह

Punjab Ex IPS Suicide: पंजाब के पूर्व आईजी अमर सिंह चहल ने सोमवार को रिवॉल्वर से खुद को ही गोली मार ली है. आनन-फानन में उनका इलाज करवाने के लिए उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा. जहां कुछ देर बाद ही उनकी मौत हो गई.
Former IG Suicide: पंजाब के पटियाला से एक बड़ी खबर सामने आ रही है जहां सोमवार (22 दिसंबर) को सूबे के पूर्व आईपीएस अधिकारी अमर सिंह चहल ने सुसाइड कर लिया वो पंजाब के डीजीपी भी रह चुके थे. पूर्व आई जी ने रिवॉल्वर से खुद को गोली मारकर आत्महत्या करने की कोशिश की. इस घटना के घटना के बाद उन्हें गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया और वहां उनकी मौत हो गई. पुलिस को घटनास्थल से एक 16 पेज का सुसाइड नोट भी मिला है. सुसाइड नोट में उन्होंने सुसाइड करने की वजह बताई है.
सुसाइड नोट से इस बात का खुलासा हुआ कि पूर्व आईजी के साथ ऑनलाइन फ्रॉड हुआ था जिसकी वजह से उन्हें भारी वित्तीय नुकसान उठाना पड़ा था. इस बड़े नुकसान की वजह से वो मानसिक तनाव में थे. पंजाब पुलिस के मुताबिक चहल के कुछ परिचित लोगों के माध्यम से उन्हें इस बात की सूचना मिली थी कि वो आत्महत्या जैसा भयावाह कदम भी उठा सकते हैं. जैसे ही इस बात की जानकारी मिली स्थानीय थाना प्रभारी (SHO), डीएसपी समेत कई वरिष्ठ अधिकारी तुरंत उनके घर पहुंचे. तब तक चहल वो घातक कदम उठा चुके थे और पुलिस की टीम उन्हें घायल अवस्था में उठाकर इलाज के लिए अस्पताल लेकर गई.
इलाज के दौरान अस्पताल में हुई चहल की मौत
अस्पताल में इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई. पटियाला पुलिस ने बताया कि घटनास्थल से एक सुसाइड लेटर भी बरामद हुआ है. इस सुसाइड नोट के आधार पर मामला दर्ज कर लिया गया है और पूरे प्रकरण की जांच शुरू कर दी गई है. पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि आत्महत्या की कोशिश के पीछे और क्या वजहें हो सकती हैं? इसमें किसी तरह की भूमिका या दबाव तो नहीं था?
साल 2015 में प्रदर्शनकारी सिख श्रद्धालुओं पर चलवाई थी गोली
गौरतलब है कि अमर सिंह चहल 2015 में फरीदकोट जिले के कोटकपूरा में गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे सिख श्रद्धालुओं पर हुई पुलिस फायरिंग मामले में भी आरोपी रहे हैं. इस घटना को लेकर पहले से ही उन पर कानूनी कार्रवाई चल रही है. पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है और सुसाइड नोट के आधार पर सभी पहलुओं की पड़ताल की जा रही है.
