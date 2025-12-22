Advertisement
trendingNow13049823
Hindi Newsदेशपंजाब के पूर्व DGP ने क्यों कर ली आत्महत्या? सुसाइड नोट से खुल गया राज, जानिए क्या थी वजह

पंजाब के पूर्व DGP ने क्यों कर ली आत्महत्या? सुसाइड नोट से खुल गया राज, जानिए क्या थी वजह

Punjab Ex IPS Suicide: पंजाब के पूर्व आईजी अमर सिंह चहल ने सोमवार को रिवॉल्वर से खुद को ही गोली मार ली है. आनन-फानन में उनका इलाज करवाने के लिए उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा. जहां कुछ देर बाद ही उनकी मौत हो गई. 

Written By  Ravindra Singh|Last Updated: Dec 22, 2025, 05:27 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

पंजाब के पूर्व DGP ने क्यों कर ली आत्महत्या? सुसाइड नोट से खुल गया राज, जानिए क्या थी वजह

Former IG Suicide: पंजाब के पटियाला से एक बड़ी खबर सामने आ रही है जहां सोमवार (22 दिसंबर) को सूबे के पूर्व आईपीएस अधिकारी अमर सिंह चहल ने सुसाइड कर लिया वो पंजाब के डीजीपी भी रह चुके थे. पूर्व आई जी ने रिवॉल्वर से खुद को गोली मारकर आत्महत्या करने की कोशिश की. इस घटना के घटना के बाद उन्हें गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया और वहां उनकी मौत हो गई. पुलिस को घटनास्थल से एक 16 पेज का सुसाइड नोट भी मिला है. सुसाइड नोट में उन्होंने सुसाइड करने की वजह बताई है. 

सुसाइड नोट से इस बात का खुलासा हुआ कि पूर्व आईजी के साथ ऑनलाइन फ्रॉड हुआ था जिसकी वजह से उन्हें भारी वित्तीय नुकसान उठाना पड़ा था. इस बड़े नुकसान की वजह से वो मानसिक तनाव में थे. पंजाब पुलिस के मुताबिक चहल के कुछ परिचित लोगों के माध्यम से उन्हें इस बात की सूचना मिली थी कि वो आत्महत्या जैसा भयावाह कदम भी उठा सकते हैं. जैसे ही इस बात की जानकारी मिली स्थानीय थाना प्रभारी (SHO), डीएसपी समेत कई वरिष्ठ अधिकारी तुरंत उनके घर पहुंचे. तब तक चहल वो घातक कदम उठा चुके थे और पुलिस की टीम उन्हें घायल अवस्था में उठाकर इलाज के लिए अस्पताल लेकर गई. 

इलाज के दौरान अस्पताल में हुई चहल की मौत
अस्पताल में इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई. पटियाला पुलिस ने बताया कि घटनास्थल से एक सुसाइड लेटर भी बरामद हुआ है. इस सुसाइड नोट के आधार पर मामला दर्ज कर लिया गया है और पूरे प्रकरण की जांच शुरू कर दी गई है. पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि आत्महत्या की कोशिश के पीछे और क्या वजहें हो सकती हैं? इसमें किसी तरह की भूमिका या दबाव तो नहीं था?

Add Zee News as a Preferred Source

साल 2015 में प्रदर्शनकारी सिख श्रद्धालुओं पर चलवाई थी गोली 
गौरतलब है कि अमर सिंह चहल 2015 में फरीदकोट जिले के कोटकपूरा में गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे सिख श्रद्धालुओं पर हुई पुलिस फायरिंग मामले में भी आरोपी रहे हैं. इस घटना को लेकर पहले से ही उन पर कानूनी कार्रवाई चल रही है. पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है और सुसाइड नोट के आधार पर सभी पहलुओं की पड़ताल की जा रही है.

यह भी पढ़ेंः आसमान में फिर फूल गई एयर इंडिया की सांस! बीच हवा में अचानक बंद हुआ विमान का इंजन

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Ravindra Singh

रवींद्र प्रताप सिंह ने साल 2015 में जागरण.कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा मौजूदा समय वो ज़ी न्यूज डिजिटल में चीफ सब एडिटर हैं. अगस्त 2025 में उन्होंने ज़ी न्यूज ज्वाइन किया है. रवींद्र देश और दुनि...और पढ़ें

TAGS

PunjabFormer IPSIG

Trending news

'SIR से क्यों घबरा रही TMC...', ममता की सरकार पर सुवेंदु अधिकारी का निशाना
National News
'SIR से क्यों घबरा रही TMC...', ममता की सरकार पर सुवेंदु अधिकारी का निशाना
पंजाब के पूर्व DGP ने क्यों कर ली आत्महत्या? सुसाइड नोट से खुल गया राज, क्या थी वजह
Punjab
पंजाब के पूर्व DGP ने क्यों कर ली आत्महत्या? सुसाइड नोट से खुल गया राज, क्या थी वजह
2 आरोपियों को पैसे के बदले ‌दिए सिम कार्ड... तीसरा आरोपी ने क्या बताया सच?
#karnataka
2 आरोपियों को पैसे के बदले ‌दिए सिम कार्ड... तीसरा आरोपी ने क्या बताया सच?
इज्जत के नाम पर दरिंदा बना पिता! 7 महीने की गर्भवती बेटी की पिता ने की हत्या
Pregnant Woman Murdered
इज्जत के नाम पर दरिंदा बना पिता! 7 महीने की गर्भवती बेटी की पिता ने की हत्या
1984 सिख दंगे का बड़ा खुलासा! सज्जन कुमार पर कोर्ट 22 जनवरी को सुना सकती है फैसला
1984 sikh riots
1984 सिख दंगे का बड़ा खुलासा! सज्जन कुमार पर कोर्ट 22 जनवरी को सुना सकती है फैसला
मनरेगा खत्म करने के होंगे गंभीर परिणाम, सोनिया ने सरकार पर साधा निशाना, कही ये बात
sonia gandhi
मनरेगा खत्म करने के होंगे गंभीर परिणाम, सोनिया ने सरकार पर साधा निशाना, कही ये बात
6 हजार के बदले 18 हजार! वंदे भारत के टीटीई ने परिवार को किया शर्मसार; बच्चों के...
vande bharat
6 हजार के बदले 18 हजार! वंदे भारत के टीटीई ने परिवार को किया शर्मसार; बच्चों के...
हुमायूं कबीर ने लॉन्च की पार्टी, क्या है नाम और निशान? बताया- कैसे बनेंगे किंगमेकर
Humayun Kabir
हुमायूं कबीर ने लॉन्च की पार्टी, क्या है नाम और निशान? बताया- कैसे बनेंगे किंगमेकर
BJP विधायक पराग शाह ने ऑटो-रिक्शा ड्राइवर को क्यों मारा थप्पड़? अब बताई पीछे की वजह
Parag Shah
BJP विधायक पराग शाह ने ऑटो-रिक्शा ड्राइवर को क्यों मारा थप्पड़? अब बताई पीछे की वजह
आसमान में फिर फूल गई एयर इंडिया की सांस! बीच हवा में अचानक बंद हुआ विमान का इंजन
AIR INDIA
आसमान में फिर फूल गई एयर इंडिया की सांस! बीच हवा में अचानक बंद हुआ विमान का इंजन