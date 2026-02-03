डोकलाम, LAC विवाद, चीन के टैंक और राहुल गांधी... बीजेपी ने घेरा, एक ही विषय पर राहुल गांधी सही और गलत कैसे?

Advertisement
Parliament Budget Session 2026 Live: लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी (Rahul Gandhi) द्वारा संसद में उठाए गए चीन के मसले को वाजिब बताते हुए कई विपक्षी दलों के नेताओं ने राहुल गांधी के सुर में सुर मिलाए हैं. क्या है पूरा मामला, आइए बताते हैं.

Feb 04, 2026, 02:59 AM IST
Rahul Gandhi news: विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने सोमवार को संसद में पूर्व सेनाध्यक्ष की नॉन प्रिटिंग किताब के कुछ पन्नों का हवाला देते हुए केंद्र को घेरते हुए सरकार के सिस्टम पर सवाल उठाए. बीजेपी के नेताओं ने सदन के नियमों का हवाला देते हुए राहुल गांधी को घेरा. जिसके बाद विपक्षी दलों ने एक सुर में आरोप लगाया कि सरकार लोकसभा में विपक्ष के नेता को बोलने नहीं दे रही है. राहुल गांधी को डोकलाम प्रकरण यानी चीन से सीमा के विवाद के बारे में कितनी जानकारी है, वो कैसे बीजेपी नेताओं के निशाने पर आए. वो इस मामले पर कहां सही और कहां गलत है, आइए जानने की कोशिश करते हैं.

डोकलाम में क्या हुआ था?

एलएसी पर चीन की ओर से एक सड़क बनाने की कोशिशों से चालू हुए बवाल के बाद गलवान में हुई झड़प और टैंको का भारत की ओर बढ़ना, ये कुछ ऐसे दावे हैं, जिनके बारे में कम लोगों को ही जानकारी होगी. राहुल गांधी, जनरल नरवणे की अनपब्लिश्ड किताब, फोर स्टार्स ऑफ डेस्टिनी के हवाले से जो कह रहे थे, उस किताब का रिव्यू अभी रक्षा मंत्रालय कर रहा है, इसलिए उस बहस में नहीं पड़ेंगे.

सोमवार को संसद में चली धुआंधार बहस में, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने राहुल गांधी ने भारतीय सीमा में चीनी घुसपैठ का मुद्दा उठाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षामंत्री राजनाथ सिंह को घेरने की कोशिश की. राहुल गांधी ने यह घटनात्रम ‘कारवां पत्रिका’ में प्रकाशित एक लंबे लेख के कॉन्टेट से शुरू किया, जिसमें पूर्व सेना प्रमुख एमएम नरवणे की ‘अप्रकाशित’ किताब से अंश लिया गया था. डोकलाम और चीनी टैंकों के बारे में राहुल गांधी गलत और सही दोनों कैसे हो सकते हैं, आइए जानते हैं.

राहुल गांधी ने कहा, 'यह घटना उस समय की है, जब 4 चीनी टैंक भारतीय इलाके में प्रवेश कर रहे थे. वे गलवान में (राहुल ने डोकलाम कहा था) एक ऊंचाई (रिज) पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे थे. सेना प्रमुख अपनी किताब में लिखते हैं और मैं उनके शब्दों को बता कर रहा हूं कि कैलाश रेंज में भारतीय सैन्य ठिकानों से चीनी टैंक मात्र कुछ सौ मीटर की दूरी पर आ गए थे'.

फोर स्टार्स ऑफ डेस्टिनी' में नरवणे ने 2020 में गलवान इलाके में भारत और चीन के बीच सैन्य तनाव को लेकर अपने संस्मरण लिखे हैं. यह किताब अभी तक आधिकारिक रूप से छपी नहीं है. 

कथित तौर पर 2020 में चार चीनी टैंकों के भारतीय इलाके में घुसने वाली घटना का जिक्र करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि ये वाकया डोकलाम में हुआ था. हालांकि तकनीकि रूप से वो उस घटना के साल के बारे में सही थे, जब डोकलाम में एलएसी पर भारी तनाव के बीच चीन की सेना आगे बढ़ रही थी, लेकिन वो उस जगह के बारे में गलत थे जहां टैंकों की मूवमेंट हुई थी.  डोकलाम में टकराव 2017 में भी हुआ था, लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक, 2020 में भी वहां तनाव था।

'द कारवां' के आर्टिकल, की जांच में पता चलता है कि पूर्व आर्मी चीफ की यादों, फोर स्टार्स ऑफ डेस्टिनी में बताई गई खास घटना, पूर्वी लद्दाख के रेचिन ला में हुई थी, डोकलाम में नहीं. दोनों के बीच सीधी दूरी लगभग 1200 किलोमीटर है. रेचिन ला, लद्दाख में रेजांग ला पहाड़ी दर्रे से करीब 30 km दूर है. वैसे दोनों 150 km दूर हैं और दोनों प्वाइंट लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल (LAC) पर हैं.

दूसरा राहुल गांधी संसदीय नियमों के मामले में खरे नहीं उतरे, जैसे सेना से संबंधित किसी भी अधिकारी की पुस्तर का प्रकाशन में भेजने से पहले उसकी अनुमति का देना जरूरी है. किताब छपी नहीं तो नियम के हिसाब से उन्हे संसद या किसी और पटल पर किताब का नाम और लेखक का नाम संसद में नहीं लेना चाहिए था, यही बात रक्षामंत्री राजनाथ सिंह और गृह मंत्री अमित शाह ने राहुल गांधी को समझाते हुए टोका था.

Shwetank Ratnamber

श्वेतांक रत्नाम्बर पत्रकारिता जगत में 21 साल से ज्यादा का अनुभव रखते हैं. देश-दुनिया की ख़बरों को आसान भाषा में बताने में महारत रखने वाले श्वेतांक को राजनीतिक और अंतर्राष्ट्रीय खबरों की गहरी समझ है...और पढ़ें

