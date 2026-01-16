Advertisement
Hindi Newsदेश... यह राष्ट्र विरोधी काम है मुंबई में बीएमसी चुनाव की काउंटिंग के एक घंटे के भीतर ही राहुल गांधी का ट्वीट

'... यह राष्ट्र विरोधी काम है' मुंबई में बीएमसी चुनाव की काउंटिंग के एक घंटे के भीतर ही राहुल गांधी का ट्वीट

महाराष्ट्र में नगर निगम चुनावों के लिए हो रही मतगणना के बीच स्याही का मुद्दा फिर गरमा गया है. वोटिंग के दिन सोशल मीडिया पर वीडियो आने के बाद चुनाव आयोग ने जांच के आदेश दिए थे. अब काउंटिंग के दिन राहुल गांधी ने ट्वीट कर चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाए हैं. आयोग का कहना है कि 10-15 सेकेंड बाद स्याही सूख जाती है फिर नहीं छूटती है.  

Written By  Anurag Mishra|Last Updated: Jan 16, 2026, 11:43 AM IST
'... यह राष्ट्र विरोधी काम है' मुंबई में बीएमसी चुनाव की काउंटिंग के एक घंटे के भीतर ही राहुल गांधी का ट्वीट

मुंबई बीएमसी चुनाव के लिए काउंटिंग शुरू होने के 40 मिनट बाद ही राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर क्यों लिखा- 'वोट चोरी एक राष्ट्र विरोधी काम है.'? तब तक के रुझान बता रहे थे कि भाजपा और शिंदे की शिवसेना प्रचंड जीत की ओर बढ़ रही हैं. उद्धव ठाकरे की शिवसेना और मनसे दूसरे स्थान पर और कांग्रेस काफी पीछे दिख रही है. इसी समय चैनलों पर ब्रेकिंग चली- 'पूरे महाराष्ट्र में भाजपा आगे'. दरअसल, बीएमसी समेत महाराष्ट्र के 29 नगर निगम के चुनाव के लिए आज ही काउंटिंग हो रही है. राहुल ने एक खबर की कटिंग शेयर की है जिसमें महाराष्ट्र के इन चुनावों में इस्तेमाल की गई स्याही पर हुए विवाद का जिक्र है. राज्य चुनाव आयोग का कहना है कि 10-15 सेकेंड में स्याही सूख जाती है फिर छूटती नहीं है. इस पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं. 

राहुल गांधी ने न्यूजपेपर की कटिंग शेयर करते हुए लिखा, 'चुनाव आयोग का नागरिकों को गुमराह करना हमारे लोकतंत्र में भरोसा खत्म होने की वजह है. वोट चोरी एक देश विरोधी काम है.' राहुल गांधी ने जो खबर शेयर की है, वह एक वायरल वीडियो से चर्चा में आई. बीएमसी चुनाव के दौरान गुरुवार को उंगलियों पर लगाए जाने वाली स्याही मिटाने का वीडियो वायरल हुआ. इस पर कई दलों ने आवाज उठाई. राज्य चुनाव आयुक्त ने जांच के फौरन आदेश दे दिए. महाराष्ट्र राज्य चुनाव आयुक्त दिनेश वाघमारे ने कहा कि वोट डालने के बाद लोगों के उंगलियों से स्याही हटाने वाले वायरल वीडियो की जांच की जा रही है.  

चुनावों में कांग्रेस का प्रदर्शन

राहुल का ट्वीट ठीक 10.40 मिनट पर आया. तब तक यह रुझान मिलने लगे थे कि महाराष्ट्र के नगर निगमों में कांग्रेस काफी पीछे रह गई है. बीएमसी चुनाव में उद्धव ठाकरे की शिवसेना अच्छा प्रदर्शन कर रही है लेकिन शिंदे सेना के वोट काटने से भाजपा को फायदा होता दिख रहा है. fallback

राहुल ने जो कटिंग शेयर की है उसमें भी वाघमारे का बयान प्रकाशित हुआ है. वह कहते हैं, 'हम उन केमिकल्स खासतौर से सिल्वर नाइट्रेट की मात्रा की जांच करेंगे, जो 15 दिन तक स्याही का निशान उंगलियों पर बने रहने के लिए जरूरी है.' ऐसे में सवाल उठाए जा रहे हैं कि क्या वह नियमों के तहत था? यह विवाद उस समय बढ़ने लगा जब कथित वोटरों ने सोशल मीडिया पर लिखना और वीडियो शेयर करना शुरू कर दिया. 

स्याही विवाद क्या है?

आरोप लगाए गए हैं कि चुनाव आयोग ने जो स्याही इस्तेमाल की है उसे आसानी से मिटाया जा सकता है. इस पर लोग फर्जी वोटिंग का आरोप लगाने लगे. 

चुनाव आयोग का जवाब

राज्य चुनाव आयुक्त दिनेश वाघमारे ने कहा कि हम वही स्याही यूज कर रहे हैं जो भारत निर्वाचन आयोग यूज करता है. केवल इतना है कि राज्य निर्वाचन आयोग यह मार्कर पेन के माध्यम से कर रहा है और ये पेन indelible ink लगाने का जो तरीका है उसे 2010-11 से ही यूज किया जा रहा है. यह स्याही 10 से 15 सेकेंड में सूखती है फिर निकलती नहीं है.

संजय राउत का आरोप, हमारे वोट काटे गए

एक घंटे की काउंटिंग के भीतर ही शिवसेना (यूबीटी) के नेता संजय राउत ने भी आरोप लगाया कि मुंबई जैसे शहर में जो वोटिंग पैटर्न सरकार ने चलाया है, ये बेहद गंभीर मामला है. हजारों लोगों के नाम गायब हैं. ऐसे एरिया में वोट काटे गए जहां हमारी शिवसेना को वोट मिलते जबकि उन लोगों ने पिछले विधानसभा में वोट किया था. उन्होंने भी स्याही मिटने का मुद्दा उठाया है. 

पढ़ें: BMC चुनाव- रुझानों में ऐसे ही क्लीन स्वीप नहीं कर रही भाजपा, मुंबई के गुजरातियों ने कर दिया खेला

About the Author
author img
Anurag Mishra

अनुराग मिश्र ज़ी न्यूज डिजिटल में एसोसिएट न्यूज एडिटर हैं. वह दिसंबर 2023 में ज़ी न्यूज से जुड़े. देश और दुनिया की राजनीतिक खबरों पर अच्छी पकड़ रखते हैं. इससे पहले नवभारत टाइम्स डिजिटल में शाम की श...और पढ़ें

BMC Chunav 2026

