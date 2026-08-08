/राहुल गांधी का वीडियो शेयर करके रिजीजू ने मांगा विपक्ष का समर्थन, जानिए फिर क्या हुआ

कांग्रेस पार्टी के अधिकारिक एक्स हैंडल से शुक्रवार की रात पौने बारह बजे अपने नेता विपक्ष राहुल गांधी का एक वीडियो पोस्ट किया तो संसदीय कार्यमंत्री किरेन रिजीजू ने इसे 'सियासी मौका' मानते हुए शनिवार की सुबह राहुल गांधी से महिला आरक्षण विधेयक पास कराने में सहयोग करने का निवेदन कर दिया, रिजेजू की इस अपील को लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कैसे बड़ी चतुराई से इनकार कर दिया. इसकी चर्चा सोशल मीडिया पर जोर शोर से हो रही है.
कांग्रेस के एक्स हैंडल से पोस्ट किए गए वीडियो में लिखा, 'भारत की महिलाओं की ऊर्जा दबी हुई है. उन्हें खुद को जाहिर करने या कल्पना करने की आजादी नहीं है. मेरे हिसाब से, कोई भी देश तब तक सफल नहीं हो सकता जब तक महिलाएं अपने दिल की बात खुलकर जाहिर न कर सकें. मुझे लगता है कि मेरी राजनीति का एक बड़ा हिस्सा, और इस देश में राजनीति कैसी होनी चाहिए. युवा महिलाओं को दिए संदेश में विपक्ष के नेता राहुल गांधी का ये वीडियो देखें.'
This seems to be a positive message from the Congress Party. There's a visible change of heart in Shri Rahul Gandhi Ji about the Women. Now, I hope Congress Party will support the Women's Reservation Bill unconditionally. https://t.co/nSzH2C6Orf
— Kiren Rijiju (@KirenRijiju) August 8, 2026
केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने राहुल गांधी के बयान को संवाद की सीढ़ी मानते हुए उनकी भावनाओं की कद्र करने का हवाला दिया और कांग्रेस पार्टी की पोस्ट को शेयर करते हुए उनसे इशारों-इशारों में महिला आरक्षण के नाम पर संविधान संशोधन और डिलीमिटेशन वाले बिल को पास कराने में सहयोग देने की मांग कर दी.
रिजिजू ने राहुल गांधी के वीडियो पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा, 'कांग्रेस को अब संसद में महिला आरक्षण विधेयक का बिना शर्त समर्थन करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए.'
रिजीजू की पोस्ट आते ही नेता विपक्ष ने हाजिरजवाबी दिखाते हुए पलटवार करने में देर नहीं लगाई. राहुल गांधी ने भी एक्स पर फौरन नई पोस्ट दागते हुए लिखा- 'रिजिजू जी, संसदीय कार्य मंत्री होने के नाते आपसे बेहतर यह कौन जानता होगा - महिला आरक्षण विधेयक 2023 में ही सर्वसम्मति से पारित हो चुका है, कांग्रेस के पूर्ण समर्थन के साथ. सवाल यह है कि तीन साल बाद भी वह लागू क्यों नहीं हुआ और अब आप उसे परिसीमन से बेवजह क्यों जोड़ना चाहते हैं? 2023 का कानून लागू कीजिए. बिना किसी शर्त के.'
रिजिजू जी, संसदीय कार्य मंत्री होने के नाते आपसे बेहतर यह कौन जानता होगा - महिला आरक्षण विधेयक 2023 में ही सर्वसम्मति से पारित हो चुका है, कांग्रेस के पूर्ण समर्थन के साथ।
सवाल यह है कि तीन साल बाद भी वह लागू क्यों नहीं हुआ और अब आप उसे परिसीमन से बेवजह क्यों जोड़ना चाहते हैं?… https://t.co/1HeBna8v8L
— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) August 8, 2026
राहुल गांधी ने अपने शुक्रवार वाले संदेश में ये भी कहा था कि वीडियो में राहुल गांधी ने कहा कि महिलाओं की आवाज दबने से देश की तरक्की पर असर पड़ता है. मेरी राजनीति का एक बड़ा हिस्सा यही है कि लोग समझें कि महिलाओं की अभिव्यक्ति के बिना हमारा देश अधूरा और पिछड़ा है.
राहुल गांधी ने आगे कहा कि महिला सशक्तीकरण सिर्फ बिजनेस या राजनीति तक सीमित नहीं होना चाहिए. यह सिर्फ इस बारे में नहीं है कि महिलाएं बिजनेस या राजनीति में अच्छा करें, बल्कि यह भी है कि वे अपने घरों में, परिवार में और सार्वजनिक जगहों पर खुलकर बोल सकें और सड़कों पर आराम से चल सकें. महिलाओं को यह आजादी होनी चाहिए कि वे दूसरों से अलग राय रख सकें, अपने माता-पिता, पति, भाई-बहन से सवाल कर सकें. भारत को सच में विकसित होना है तो पितृसत्ता और पुरुषों के कड़े नियंत्रण से महिलाओं को थोड़ी आजादी मिलनी ही चाहिए.'
राहुल गांधी के इस वीडियो बयान पर किरेन रिजिजू ने कहा कि यह कांग्रेस के नजरिए में सकारात्मक बदलाव का संकेत है.
राजनीति में बहुत सी बातें बिना किसी लागलपेट की सीधे कही जाती हैं तो कुछ इशारों-इशारों में कही जाती हैं. बीजेपी के नेता 2029 के संसदीय चुनाव 825 सीटों पर कराकर महिलाओं को उचित आरक्षण देना चाहते हैं. वहीं कांग्रेस नेताओं का कहना है कि महिलाओं के लिए 33 फीसदी सीटें आरक्षित करने से किसने मना किया है, लेकिन ये काम लोकसभा की वर्तमान 543 सीटों में होना चाहिए.
महिला आरक्षण विधेयक, जिसे संविधान (106वां संशोधन) अधिनियम, 2023 को ही नारी शक्ति वंदन अधिनियम कहा जाता है. यह भारत का एक ऐतिहासिक कानून है, जिसके तहत लोकसभा, राज्य विधानसभाओं और दिल्ली विधानसभा में महिलाओं के लिए 33 फीसदें सीटें आरक्षित की गई हैं. फिलहाल महिला आरक्षण को लेकर सियासी बहस तेज है और सभी की नजर संसद के अगले कदम पर है.
कांग्रेस पार्टी समेत कई दलों के नेताओं का कहना कि महिलाओं को आरक्षण देने के नाम पर लाया गया डिलिमिटेशन बिल पास किसी सूरत में पास नहीं होने देंगे.