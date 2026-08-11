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दिल्ली आंदोलन पर 8 मिनट, लेकिन रांची के छात्रों पर सिर्फ 25 सेकंड! क्या राहुल गांधी के लिए छात्रों की गूंज भी 'चुनिंदा' है?

Ranchi Student Protests Latest Updates: दिल्ली के जंतर-मंतर पर हुए आंदोलन पर 8 मिनट तक बोलने वाले राहुल गांधी रांची के छात्रों पर हुए लाठीचार्ज पर महज 25 सेकंड तक बोले. सवाल है कि क्या राहुल गांधी के लिए छात्रों की गूंज भी 'चुनिंदा' है? आखिर अपनी सरकारों के राज में छात्रों पर हो रहे जुल्म पर राहुल गांधी चुप क्यों हैं.

Edited ByDevinder Kumar
Published: Aug 11, 2026, 12:31 AM IST|Updated: Aug 11, 2026, 12:31 AM IST
दिल्ली आंदोलन पर 8 मिनट, लेकिन रांची के छात्रों पर सिर्फ 25 सेकंड! क्या राहुल गांधी के लिए छात्रों की गूंज भी 'चुनिंदा' है?

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Devinder Kumar

Devinder Kumar

Zee News में देश-दुनिया और ब्रेकिंग पर नजर रखते हैं. पत्रकारिता में 17 वर्ष का अनुभव है. किसी भी बीट और शिफ्ट में काम करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं.

 

 

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