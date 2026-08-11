दिल्ली आंदोलन पर 8 मिनट, लेकिन रांची के छात्रों पर सिर्फ 25 सेकंड! क्या राहुल गांधी के लिए छात्रों की गूंज भी 'चुनिंदा' है?

सवाल स्वाभाविक है कि जो छात्र 17 दिनों से शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे थे, उन्हें रोकने के लिए इस तरह की व्यवस्था क्यों की गई? ये सही है कि इन छात्रों को भी निश्चित रूप से कानून का पालन करना चाहिए था. लेकिन इसका मतलब ये थोड़े ही है कि छात्रों को रोकने के लिए फेंसिंग लगा दी जाएगी? सरकार छात्रों के साथ बैठकर बातचीत को..सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ा सकती थी. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पार्टी और उनकी सहयोगी कांग्रेस, दोनों छात्रों से बातचीत करके उनकी समस्याओं के समाधान की पैरवी करती रही है. छात्रों के साथ खड़े होने का दावा करती रही है. लेकिन रांची के लिटमस टेस्ट में महागठबंधन का ये दावा पूरी तरह फेल हो गया.