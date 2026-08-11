दिल्ली आंदोलन पर 8 मिनट, लेकिन रांची के छात्रों पर सिर्फ 25 सेकंड! क्या राहुल गांधी के लिए छात्रों की गूंज भी 'चुनिंदा' है?

Ranchi Student Protests News in Hindi: झारखंड से केरलम तक दो तरह की गूंज सुनाई पड़ रही है. एक छात्रों की गूंज और दूसरी सरकार की गूंज. अधिकार की लड़ाई लड़ रहे छात्र अपनी गूंज सुनाने के लिए सड़क पर प्रदर्शन कर रहे हैं और सरकार की गूंज उसके एक्शन में दिख रही है. पुलिस की लाठी में दिख रही है. दिन से लेकर रात तक छात्रों पर लाठियां चल रही हैं.
रांची में पिछले 17 दिनों से शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे छात्र पहली बार आज सड़क पर उतरे. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का आज जन्मदिन भी है, लिहाजा उन्हें फूल देकर अपनी बात पहुंचाने के लिए छात्र विधानसभा की ओर जा रहे थे. लेकिन सरकार ने उन्हें रोकने के लिए कंटीले तार लगा दिए. फिर भी जब छात्र नहीं माने तो झारखंड पुलिस ने रास्ते में रोककर उन पर लाठीचार्ज किया.
मतलब, जो छात्र फूल लेकर निकले थे, उनका पहले कंटीले तारों से घेरकर और पानी की बौछारों से स्वागत किया गया. उसके बाद सीएम के बर्थडे पर रिटर्न गिफ्ट में छात्रों को लाठियां मिलीं. यानी ये झारखंड में हेमंत सोरेन सरकार के एक्शन की गूंज है. ये लाठियों की गूंज है.
लोकनायक जयप्रकाश नारायण का मानना था कि “अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना छात्रों का धर्म है और उसे कुचलना सत्ता का अहंकार है.” आज रांची की सड़कों पर सत्ता का यही अहंकार दिखाई दिया. परीक्षाओं में अनियमितता के खिलाफ आंदोलन करने वाले छात्र तय कार्यक्रम के मुताबिक आज विधानसभा की ओर जा रहे थे. छात्रों को रोकने के लिए हेमंत सोरेन की सरकार ने पूरी ताकत झोंक दी थी. पहले धारा 163 लगाई गई. फिर कंटीले तारों से सड़क को घेर दिया गया. प्रदर्शनकारी छात्रों को पानी की बौछारों के ज़रिए रोकने के लिए दमकल की गाड़ियां तैनात की गईं. दंगा-रोधी वाहन खड़े किए गए.
जगह-जगह पुलिस की बैरिकेडिंग की गई थी और लाठी लेकर पुलिसवाले खड़े थे. ऐसी व्यवस्था कर दी गई कि छात्र किसी भी तरह से विधानसभा तक नहीं पहुंच पाएं. लेकिन मुख्यमंत्री से मिलने की जिद पर अड़े प्रदर्शनकारी छात्र कंटीले तारों तक पहुंचे. पुलिस ने पानी की बौछार शुरू कर दी. फिर भी जब ये नहीं रुके तो किस तरह से लाठीचार्ज किया गया, वो पहले आपको देखना चाहिए.
ये आज के लाठीचार्ज का पहला एपिसोड था. जिसमें कम से कम 12 से 15 छात्रों को चोटें आई हैं. कई छात्रों को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया है. पुलिस ने ये लाठीचार्ज इसलिए किया क्योंकि उसने कंटीले तारों से जो लक्ष्मण रेखा खींची थी, उसे आंदोलनकारी छात्रों ने लांघ दिया था.
जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम से लेकर विधानसभा के बीच दो बैरिकेडिंग को जोड़कर कंटीले तार लगाए गए थे. फिर भी छात्र उन्हें तोड़कर जब आगे बढ़ने की कोशिश करने लगे तो पुलिस ने पानी की बौछार शुरू कर दी. जगन्नाथ मंदिर से आगे जब छात्र फेंसिंग को तोड़ने लगे तो हंगामा हो गया. छात्र पूछ रहे थे कि क्या वो आतंकी या दंगाई हैं, जो पुलिस ने देश की सरहद की तरह सड़क पर फेंसिंग लगा रखी है. जब ये सब हो रहा था, ज़ी न्यूज़ रिपोर्टर प्रमोद शर्मा वहां मौजूद थे.
#DNAमित्रों | दिल्ली में साथ.. रांची में छात्रों के 'खिलाफ'? 'छात्रों की गूंज' Vs लाठी की 'गूंज'
रांची में छात्रों पर लाठी का 'जवाब कौन देगा'?#DNA #DNAWithRahulSinha #Ranchi #StudentProtest #Student @rahulsinhatv @Zeepramod pic.twitter.com/dl3zau70DI
— Zee News (@ZeeNews) August 10, 2026
सवाल स्वाभाविक है कि जो छात्र 17 दिनों से शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे थे, उन्हें रोकने के लिए इस तरह की व्यवस्था क्यों की गई? ये सही है कि इन छात्रों को भी निश्चित रूप से कानून का पालन करना चाहिए था. लेकिन इसका मतलब ये थोड़े ही है कि छात्रों को रोकने के लिए फेंसिंग लगा दी जाएगी? सरकार छात्रों के साथ बैठकर बातचीत को..सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ा सकती थी. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पार्टी और उनकी सहयोगी कांग्रेस, दोनों छात्रों से बातचीत करके उनकी समस्याओं के समाधान की पैरवी करती रही है. छात्रों के साथ खड़े होने का दावा करती रही है. लेकिन रांची के लिटमस टेस्ट में महागठबंधन का ये दावा पूरी तरह फेल हो गया.
विधानसभा की ओर बढ़ रहे छात्रों ने फेंसिंग को तोड़ दिया. फेंसिंग को तोड़कर जब वो आगे बढ़े तो पुलिस ने आंसू गैस के गोले भी दागे. आपको देखना चाहिए कि किस तरह आंसू गैस से छात्रों को रोका गया.
विधानसभा मार्च के दौरान छात्रों का प्रदर्शन..सुबह से लेकर शाम तक चलता रहा. और लाठियां भी शाम तक चलीं. यानी छात्रों की गूंज और सरकारी लाठियों की गूंज..साथ-साथ सुनाई भी दे रही थी और दिखाई भी दे रही थी. परीक्षा में धांधली के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हजारों छात्र बैरिकेडिंग तोड़कर विधानसभा गेट के पास पहुंच गए. लेकिन उनसे बातचीत के लिए कोई नहीं पहुंचा. उनको भरोसा देने के लिए कोई नहीं आया. छात्र इंतज़ार करते रहे लेकिन उनसे मिलने के लिए कोई नहीं आया. बल्कि उन पर एक बार फिर लाठीचार्ज किया गया.
छात्रों पर लाठी चार्ज किया गया, उन पर आंसू गैस के गोले छोड़े गए लेकिन इस मुद्दे पर भी सेलेक्टिव राजनीति हो रही है. जो राजनीतिक दल दिल्ली में छात्रों पर लाठीचार्ज को बड़ा मुद्दा बना रही हैं, वो रांची के छात्रों की या तो बात ही नहीं कर रहे हैं. जो कर रहे हैं, वो भी 25 सेकेंड से ज्यादा नहीं बोल पा रहे.
ये अच्छी बात है कि राहुल गांधी ने रांची में छात्रों पर हुए लाठीचार्ज को गलत बताया. लेकिन राहुल गांधी के पास छात्रों से जुड़े आज के सबसे ज्वलंत विषय पर बोलने के लिए सिर्फ 25 सेकेंड था. जबकि उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस 9 मिनट 13 सेकेंड की थी. लेकिन इस 9 मिनट 13 सेकेंड में करीब साढ़े 8 मिनट से ज्यादा समय उन्होंने 21 दिन पुराने दिल्ली आंदोलन पर बोलने में लगाया.
राहुल गांधी ने शाम 6 बजे के क़रीब छात्रों पर लाठीचार्ज को ग़लत बताया. छात्रों पर बल प्रयोग की आलोचना की. लेकिन उसके एक घंटे के बाद करीब शाम 7 बजे फिर विधानसभा के सामने छात्रों पर लाठियां चलाई गईं.
हैरानी की बात ये है कि राहुल गांधी के कहने के बाद भी महागठबंधन सरकार में झारखंड की पुलिस आंदोलन कर रहे छात्रों पर लाठियां चलाती रहीं. झारखंड की सरकार में कांग्रेस की भी हिस्सेदारी है. इसलिए सवाल राहुल गांधी से भी पूछे जा रहे हैं. लेकिन राहुल गांधी का ध्यान अभी भी दिल्ली आंदोलन पर है.
वो, केंद्र सरकार से पूछ रहे हैं कि जंतर मंतर के आंदोलनकारियों को किसके आदेश पर पीटा गया? लेकिन ये जवाब नहीं दे रहे कि रांची में आज प्रदर्शनकारी छात्रों को पीटने का आदेश किसने दिया? रांची में आखिर छात्रों पर लाठी का 'जवाब कौन देगा'? या सिर्फ इतना कह देना काफी है कि छात्रों पर बल प्रयोग गलत है. पिछले 3 हफ़्ते से राहुल गांधी का पूरा ज़ोर जंतर मंतर के आंदोलन को लेकर सरकार से सवाल पूछने पर है.
उन्हें 21 दिन पहले की घटना को लेकर सरकार से सवाल ज़रूर पूछना चाहिए..लेकिन आज की घटना को भी उतनी ही गंभीरता से लेनी चाहिए. रांची में छात्रों के साथ जिन मंत्रियों ने तीन दौर की बातचीत की, उनमें कांग्रेस की दीपिका पांडेय सिंह भी शामिल हैं. क्या उन्होंने अपनी मंत्री से पूछा कि छात्रों के साथ बातचीत नतीजे तक क्यों नहीं पहुंच रही है. अगर कुछ अड़चनें हैं तो उन्हें जल्द से जल्द दूर क्यों नहीं किया जाता.
उन्होंने सीएम हेमंत सोरेन से पहले ही क्यों नहीं कहा कि चाहे कुछ भी हो जाए, छात्रों पर लाठियां नहीं चलनी चाहिए. अगर ऐसा कहते तो क्या सीएम उनकी बात काट देते. जितनी शिद्दत के साथ राहुल गांधी दिल्ली के छात्र आंदोलन पर लाठीचार्ज का मुद्दा उठा रहे हैं. उतनी शिद्दत से रांची के छात्रों की पिटाई का मुद्दा क्यों नहीं उठा रहे. राहुल गांधी लोकसभा में विपक्ष के नेता की हैसियत रखते हैं.
आजकल "छात्रों की गूंज" के नाम से एक कार्यक्रम भी चला रहे हैं. इसलिए उनसे उम्मीद की जाती है कि वो छात्रों की आवाज हमारी सरकार और तुम्हारी सरकार देखकर नहीं उठाएंगे. आज आपको राहुल की मांग को लेकर बीजेपी का जवाब भी सुनना चाहिए.
झारखंड सरकार का दावा है कि उसने छात्रों की 98% मांगें मान ली हैं. लेकिन छात्रों की एक मुख्य मांग है- परीक्षा घोटालों की CBI जांच कराना. इसको लेकर सरकार तैयार ही नहीं है. वो CID से जांच करवा रही है. लेकिन छात्रों को CID पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है. उनका कहना है कि CID की जांच से घोटाले का सच कभी सामने नहीं आएगा क्योंकि CID उन लोगों पर कार्रवाई नहीं करेगी जो इसके लिए ज़िम्मेदार हैं.
दूसरी तरफ़ कोर्ट के आदेश का हवाला देकर सरकार CGL परीक्षा भी रद्द नहीं कर रही. ऐसे में ये कहना कि सरकार ने 98% मांगें मान ली हैं, ये एक व्यवहारिक छल है. जब बातचीत में विश्वसनीयता का संकट आ जाए तो आंदोलन जल्द ख़त्म नहीं होता.
सवाल सिर्फ़ राजनीतिक दलों या झारखंड सरकार पर नहीं है. सवाल, उस CJP से भी है जो रांची के छात्रों की गूंज अभी तक सुन नहीं पाई. वो छात्रों को सिर्फ़ भरोसा देती रह गई. झारखंड में तो कांग्रेस सत्ता में सिर्फ भागीदार है. वो ये कह सकती है कि अंतिम फैसला लेने में उसकी भूमिका नहीं है और छात्रों पर लाठी चार्ज कराने का आदेश कांग्रेस ने नहीं दिया था.
लेकिन केरलम में जहां कांग्रेस की सरकार है. कांग्रेस के ही मुख्यमंत्री हैं, वहां भी छात्रों का आंदोलन ख़त्म नहीं हो रहा. और छात्रों को लेकर केरल सरकार की बेरुखी भी खत्म नहीं हो रही. शनिवार को DNA में हमने आपको केरलम में चल रहे छात्रों के आंदोलन के बारे में बताया था. किस तरह जेन-जी आंदोलनकारी घास खाकर अपना विरोध जता रहे थे. मिट्टी खाकर प्रदर्शन कर रहे थे.
सोमवार को छात्रों ने सचिवालय के सामने सांकेतिक प्रदर्शन का एक और तरीक़ा चुना. अर्थी निकालकर उन्होंने अपना विरोध जताया. इसकी वजह ये है कि सरकार अभी तक उनसे बातचीत के लिए नहीं पहुंची है. ये हाल तब है जब छात्रों के आंदोलन के आज 36 दिन पूरे हो गए हैं. 12 दिनों से एक अभ्यर्थी भूख हड़ताल पर है. लेकिन यहां भी छात्रों की मांग पूरी नहीं की जा रही. 14 महीने पहले लोअर प्राइमरी स्कूल टीचर के लिए इनका सेलेक्शन हुआ था..लेकिन आज तक ये छात्र अप्वाइंटमेंट लेटर का इंतज़ार कर रहे हैं.
राज्य में कांग्रेस सरकार बने भी क़रीब 3 महीने हो चुके हैं, लेकिन छात्रों का इंतज़ार ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा है. सोचिए, जिन्हें राष्ट्र निर्माता बनना है, उन्हें आंदोलन करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है. जिन्हें समाधान देना है, वो दिल्ली आंदोलन से निकल ही नहीं पा रहे. लेकिन ज़ी न्यूज़ रांची की तरह..केरलम के आंदोलनकारी छात्रों की गूंज भी देश के कोने-कोने तक पहुंचाता रहेगा. ये हमारा आपसे वादा है.
राहुल गांधी कहते हैं कि छात्रों की समस्या का समाधान होना चाहिए. लेकिन उनकी छात्रों वाली गूंज केरलम की सरकार तक नहीं पहुंचती. लेकिन सावरकर को लेकर उनके दिल की बात केरलम सरकार तुरंत समझ जाती है और फॉरन एक्शन भी ले लेती है.
केरलम में 15 अगस्त से पहले तमाम स्कूलों में फ्रीडम क्विज़ का आयोजन हो रहा है. कासरगोड ज़िले के एक स्कूल में छात्रों से स्वतंत्रता संग्राम को लेकर एक सवाल पूछा गया. छात्रों से पूछा गया कि वो कौन से स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्हें अंग्रेजों से सबसे कठोर दंड मिला था? इसका उत्तर वी डी सावरकर बताया गया.
इसी बात को लेकर वहां विवाद शुरू हो गया. मुस्लिम लीग के नेता और शिक्षा मंत्री एन शम्सुद्दीन ने फौरन जांच के आदेश दे दिए. आनन-फानन में जांच की रिपोर्ट भी आ गई और इसके आधार पर गुरु प्रसाद नाम के एक शिक्षक को सस्पेंड कर दिया गया.
सोचिए, राजधानी में सैकड़ों छात्र टीचर की नौकरी पाने के लिए आंदोलन कर रहे हैं. लेकिन न तो मुख्यमंत्री को, न ही शिक्षा मंत्री को उनसे मिलने की फुर्सत है. लेकिन क्विज में सावरकर से जुड़ा सवाल पूछ लिया तो तुरंत एक्शन हो गया. सावरकर को लेकर कांग्रेस और मुस्लिम लीग का विरोध इतना ज़्यादा है कि सिर्फ़ सवाल पूछने भर से टीचर को सस्पेंड कर दिया गया. लेकिन इससे सच्चाई छिप नहीं सकती.
सावरकर स्वतंत्रता संग्राम के वो सेनानी हैं जिन्होंने सबसे कठिन यातनाएं झेलीं. ब्रिटिश सरकार ने उन्हें आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई थी. उन्होंने कुल 14 साल अलग-अलग जेलों में सज़ा काटी. इनमें अंडमान की सेलुलर जेल भी शामिल है जिसे काला पानी की सज़ा कहा जाता था. यहां उन्होंने लगभग 10 साल बिताए. इस दौरान उन्हें बेहद कठिन यातनाओं का सामना करना पड़ा. बाद में उन्हें नज़रबंद भी रखा गया.