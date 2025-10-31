NaMo टूरिस्ट सेंटर बने तो तोड़ डालेंगे... अचानक क्यों इतना गुस्सा गए राज ठाकरे? उद्धव से बढ़ रहा भाईचारा

महाराष्ट्र में बीएमसी चुनाव से पहले ठाकरे ब्रदर्स में भाईचारा बढ़ता दिख रहा है. ऐसे में अचानक राज ठाकरे ने राज्य के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे को सुनाते हुए चेतावनी दे डाली. उन्होंने कहा कि आत्मसम्मान गिरवी रखने की भी कोई सीमा होती है. कोई मुख्यमंत्री बनने के लिए कितना बेताब हो सकता है. आगे उन्होंने चेतावनी दी कि अगर नमो सेंटर बनाए गए तो सारे तोड़ दिए जाएंगे. मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे के उस ऐलान से नाराज हैं जिसमें छत्रपति शिवाजी महाराज के चार किलों पर नमो टूरिस्ट सेंटर स्थापित करने की बात कही गई थी.

डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने हाल में कहा था कि राज्य का पर्यटन विभाग शिवाजी महाराज के चार किलों पर नमो टूरिस्ट सेंटर बनाने की योजना पर काम कर रहा है. नमो टूरिस्ट सेंटर बनाने की पहल पीएम नरेंद्र मोदी के 75वें जन्मदिन के अवसर पर घोषित की गई थी. पर्यटन मंत्री शंभूराज देसाई राज्य में इस योजना पर काम कर रहे हैं. MNS नेता 30 अक्तूबर को जनता के सामने आए तो जमकर अपना गुस्सा जाहिर किया और खुलेआम चेतावनी दी.

शिवाजी के किले में क्या होगा?

शिवाजी महाराज के ये चार किले रायगढ़, प्रतापगढ़, शिवनेरी और सोल्हेर में हैं, जहां 'नमो' नाम से पर्यटन सूचना केंद्र बनाने की तैयारी चल रही है. शिंदे सीधे निशाने पर इसलिए आए क्योंकि शिवसेना (शिंदे) के पास ही पर्यटन विभाग है. अपनी पार्टी के पदाधिकारियों के एक सम्मेलन में बोलते हुए मनसे अध्यक्ष ने ईवीएम पर भी सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि भारत और अफ्रीकी देशों में ही EVM का इस्तेमाल होता है बाकी देशों में बैलेट पेपर से वोटिंग होती है. उन्होंने वोटर लिस्ट में कई वोटरों के नाम कई बार होने का दावा किया. बोले कि मनसे के कार्यकर्ता घर-घर जाकर वोटर लिस्ट जांचें.

आगे राज ने कहा कि वोटर लिस्ट में गड़बड़ी के खिलाफ 1 नवंबर को मोर्चा निकाला जा रहा है. इस मोर्चे में इतनी भीड़ होनी चाहिए कि उसकी गूंज दिल्ली तक सुनाई दे. वह मोर्चे में शामिल होने लोकल ट्रेन से आएंगे.

उद्धव से रिश्तों पर बोले राज

काफी समय से उद्धव ठाकरे के साथ हो रही मुलाकातों को लेकर राज ने साफ कहा कि उद्धव के साथ मुलाकातें और बैठकें जारी रहेंगी. वैसे, दोनों तरफ से सकारात्मक संकेत दिए जा रहे हैं लेकिन अब तक गठबंधन को लेकर कोई औपचारिक घोषणा नहीं हुई है.

उधर, शिवसेना (यूबीटी) नेता संजय राउत ने दावा किया है कि महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम शिंदे जब अविभाजित शिवसेना का हिस्सा थे तब उन्होंने कहा था कि भाजपा को रोकने के लिए उद्धव और राज ठाकरे को एक हो जाना चाहिए और इस दिशा में हमें काम करना चाहिए. शिवसेना (यूबीटी) के मुखपत्र सामना में लिखे साप्ताहिक कॉलम में राउत ने कहा कि अब ठाकरे ब्रदर्स साथ आ रहे हैं तो शिंदे खुश नहीं हैं.

