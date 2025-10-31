Advertisement
trendingNow12982282
Hindi Newsदेश

NaMo टूरिस्ट सेंटर बने तो तोड़ डालेंगे... अचानक क्यों इतना गुस्सा गए राज ठाकरे? उद्धव से बढ़ रहा भाईचारा

Raj Thackeray Namo Centre: उद्धव ठाकरे के साथ सुधरते रिश्तों के बीच मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे ने महाराष्ट्र की राजनीति में सनसनी मचा दी है. उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर शिवाजी महाराज के किलों पर नमो सेंटर बनाए गए तो सबको तोड़ दिया जाएगा. 

Written By  Anurag Mishra|Last Updated: Oct 31, 2025, 10:35 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

NaMo टूरिस्ट सेंटर बने तो तोड़ डालेंगे... अचानक क्यों इतना गुस्सा गए राज ठाकरे? उद्धव से बढ़ रहा भाईचारा

महाराष्ट्र में बीएमसी चुनाव से पहले ठाकरे ब्रदर्स में भाईचारा बढ़ता दिख रहा है. ऐसे में अचानक राज ठाकरे ने राज्य के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे को सुनाते हुए चेतावनी दे डाली. उन्होंने कहा कि आत्मसम्मान गिरवी रखने की भी कोई सीमा होती है. कोई मुख्यमंत्री बनने के लिए कितना बेताब हो सकता है. आगे उन्होंने चेतावनी दी कि अगर नमो सेंटर बनाए गए तो सारे तोड़ दिए जाएंगे. मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे के उस ऐलान से नाराज हैं जिसमें छत्रपति शिवाजी महाराज के चार किलों पर नमो टूरिस्ट सेंटर स्थापित करने की बात कही गई थी. 

डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने हाल में कहा था कि राज्य का पर्यटन विभाग शिवाजी महाराज के चार किलों पर नमो टूरिस्ट सेंटर बनाने की योजना पर काम कर रहा है. नमो टूरिस्ट सेंटर बनाने की पहल पीएम नरेंद्र मोदी के 75वें जन्मदिन के अवसर पर घोषित की गई थी. पर्यटन मंत्री शंभूराज देसाई राज्य में इस योजना पर काम कर रहे हैं. MNS नेता 30 अक्तूबर को जनता के सामने आए तो जमकर अपना गुस्सा जाहिर किया और खुलेआम चेतावनी दी. 

शिवाजी के किले में क्या होगा?

Add Zee News as a Preferred Source

शिवाजी महाराज के ये चार किले रायगढ़, प्रतापगढ़, शिवनेरी और सोल्हेर में हैं, जहां 'नमो' नाम से पर्यटन सूचना केंद्र बनाने की तैयारी चल रही है. शिंदे सीधे निशाने पर इसलिए आए क्योंकि शिवसेना (शिंदे) के पास ही पर्यटन विभाग है. अपनी पार्टी के पदाधिकारियों के एक सम्मेलन में बोलते हुए मनसे अध्यक्ष ने ईवीएम पर भी सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि भारत और अफ्रीकी देशों में ही EVM का इस्तेमाल होता है बाकी देशों में बैलेट पेपर से वोटिंग होती है. उन्होंने वोटर लिस्ट में कई वोटरों के नाम कई बार होने का दावा किया. बोले कि मनसे के कार्यकर्ता घर-घर जाकर वोटर लिस्ट जांचें. 

पढ़ें: एक विधानसभा चुनाव और मुख्यमंत्रियों की लाइन लग गई, बिहार ने ऐसी सिर फुटौव्वल कभी नहीं देखी

 

आगे राज ने कहा कि वोटर लिस्ट में गड़बड़ी के खिलाफ 1 नवंबर को मोर्चा निकाला जा रहा है. इस मोर्चे में इतनी भीड़ होनी चाहिए कि उसकी गूंज दिल्ली तक सुनाई दे. वह मोर्चे में शामिल होने लोकल ट्रेन से आएंगे.

उद्धव से रिश्तों पर बोले राज

काफी समय से उद्धव ठाकरे के साथ हो रही मुलाकातों को लेकर राज ने साफ कहा कि उद्धव के साथ मुलाकातें और बैठकें जारी रहेंगी. वैसे, दोनों तरफ से सकारात्मक संकेत दिए जा रहे हैं लेकिन अब तक गठबंधन को लेकर कोई औपचारिक घोषणा नहीं हुई है. 

उधर, शिवसेना (यूबीटी) नेता संजय राउत ने दावा किया है कि महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम शिंदे जब अविभाजित शिवसेना का हिस्सा थे तब उन्होंने कहा था कि भाजपा को रोकने के लिए उद्धव और राज ठाकरे को एक हो जाना चाहिए और इस दिशा में हमें काम करना चाहिए. शिवसेना (यूबीटी) के मुखपत्र सामना में लिखे साप्ताहिक कॉलम में राउत ने कहा कि अब ठाकरे ब्रदर्स साथ आ रहे हैं तो शिंदे खुश नहीं हैं. 

पढ़ें: 'केंद्र सरकार के कर्मचारियों का डेटा चीन चला गया...भारत की हर गली उसे पता है'

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Anurag Mishra

अनुराग मिश्र ज़ी न्यूज डिजिटल में एसोसिएट न्यूज एडिटर हैं. वह दिसंबर 2023 में ज़ी न्यूज से जुड़े. देश और दुनिया की राजनीतिक खबरों पर अच्छी पकड़ रखते हैं. 18 साल से पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर ...और पढ़ें

TAGS

Maharastra News

Trending news

NaMo टूरिस्ट सेंटर बने तो तोड़ डालेंगे... अचानक क्यों इतना गुस्सा गए राज ठाकरे?
Maharastra News
NaMo टूरिस्ट सेंटर बने तो तोड़ डालेंगे... अचानक क्यों इतना गुस्सा गए राज ठाकरे?
₹75 करोड़ में श्री काली माता मंदिर होगा नवीनीकरण, CM मान-केजरीवाल ने किया शुभारंभ
#ArvindKejriwal
₹75 करोड़ में श्री काली माता मंदिर होगा नवीनीकरण, CM मान-केजरीवाल ने किया शुभारंभ
एक चुनाव और मुख्यमंत्रियों की लाइन लग गई, बिहार ने ऐसी सिर फुटौव्वल कभी नहीं देखी
Bihar Vidhan Sabha Chunav 2025
एक चुनाव और मुख्यमंत्रियों की लाइन लग गई, बिहार ने ऐसी सिर फुटौव्वल कभी नहीं देखी
'मुंबई होस्टेज ड्रामा' की पूरी दास्तां...रोहित आर्य के एनकाउंटर पर क्यों उठे सवाल?
mumbai
'मुंबई होस्टेज ड्रामा' की पूरी दास्तां...रोहित आर्य के एनकाउंटर पर क्यों उठे सवाल?
'तूफान मोंथा' से 5265 करोड़ बर्बाद, 'मेलिसा' से 44 की मौत, 31 अक्टूबर का जानें हाल
'Weather Update'
'तूफान मोंथा' से 5265 करोड़ बर्बाद, 'मेलिसा' से 44 की मौत, 31 अक्टूबर का जानें हाल
'30 जून 2026 तक...', कर्जमाफी पर CM देवेंद्र फडणवीस ने कर दिया बड़ा ऐलान
Devendra Fadnavis
'30 जून 2026 तक...', कर्जमाफी पर CM देवेंद्र फडणवीस ने कर दिया बड़ा ऐलान
DNA: देश के कट्टरपंथियों को ‘वंदे मातरम’ से परेशानी, 150वीं वर्षगांठ पर विरोध
DNA
DNA: देश के कट्टरपंथियों को ‘वंदे मातरम’ से परेशानी, 150वीं वर्षगांठ पर विरोध
चीनी खतरे से निपटने के लिए क्या भारत करेगा परमाणु बम के 'बाप' का परीक्षण?
DNA
चीनी खतरे से निपटने के लिए क्या भारत करेगा परमाणु बम के 'बाप' का परीक्षण?
भूटान जा रहीं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के प्लेन की सिलीगुड़ी में आपात लैंडिंंग
Nirmala Sitharaman
भूटान जा रहीं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के प्लेन की सिलीगुड़ी में आपात लैंडिंंग
मुंबई एयरपोर्ट पर विदेशी यात्री के बैग मिले दो सिल्वरी गिबन, जानें फिर क्या हुआ
mumbai
मुंबई एयरपोर्ट पर विदेशी यात्री के बैग मिले दो सिल्वरी गिबन, जानें फिर क्या हुआ