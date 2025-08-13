DNA: BJP Vs BJP में कैसे जीत गए राहुल गांधी? कॉन्स्टीट्यूशन क्लब चुनाव के नतीजों की INSIDE STORY
Advertisement
trendingNow12879776
Hindi Newsदेश

DNA: BJP Vs BJP में कैसे जीत गए राहुल गांधी? कॉन्स्टीट्यूशन क्लब चुनाव के नतीजों की INSIDE STORY

What is Constitutional Club: जैसा कि हर युद्ध में होता है. एक की जीत तो दूसरी की हार होती है. वही हुआ. इस चुनाव में  रूडी ने 100 से ज्यादा वोट से जीत हासिल की. लेकिन इस वोट-युद्ध के परिणाम के बाद राजनीति के बदलते दिख रहे समीकरण की चर्चा खूब हो रही है. 

Written By  Rachit Kumar|Last Updated: Aug 13, 2025, 11:49 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

DNA: BJP Vs BJP में कैसे जीत गए राहुल गांधी? कॉन्स्टीट्यूशन क्लब चुनाव के नतीजों की INSIDE STORY

Rajiv Rratap Rudy and Congress: एक बहुत पुरानी कहावत है कि राजनीति में ना कोई किसी का स्थायी दोस्त होता है, ना ही कोई, किसी का दुश्मन. समय, व्यक्ति और परिस्थिति के हिसाब से दोस्ती और दुश्मनी दोनों तय होती है. दिल्ली में हुए कॉन्स्टीट्यूशन क्लब के चुनाव के परिणाम आने के बाद इसकी चर्चा खूब हो रही है. क्योंकि इस वोट-युद्ध में बीजेपी के ही दो पूर्व केंद्रीय मंत्री एक-दूसरे के सामने खड़े थे. एक तरफ राजीव प्रताप रुडी थे तो दूसरी ओर संजीव बाल्यान.

 कॉन्स्टीट्यूशन क्लब के चुनाव में जबरदस्त लॉबिंग

दोनों ने चुनाव जीतने के लिए पूरा जोर लगाया था. जबरदस्त लॉबिंग हुई थी. लेकिन जैसा कि हर युद्ध में होता है. एक की जीत तो दूसरी की हार होती है. वही हुआ. इस चुनाव में  रूडी ने 100 से ज्यादा वोट से जीत हासिल की. लेकिन इस वोट-युद्ध के परिणाम के बाद राजनीति के बदलते दिख रहे समीकरण की चर्चा खूब हो रही है. इस समीकरण के विश्लेषण से पहले एक दृश्य देखिए, जो  सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

ये सियासी दृश्य संसद के बाहर का है, जिसमें राहुल गांधी राजीव प्रताप रुडी से हाथ मिलाते हुए दिख रहे हैं. हाथ मिलाकर राहुल आगे बढ़ते हैं, फिर रुककर पलटते हुए रूडी से कुछ पूछते हैं. रूडी सिर हिलाते हुए जवाब देते हैं. संकेतों से पता चलता है कि दोनों के बीच उसी कंस्टीट्यूशन क्लब के चुनाव को लेकर बात हुई. क्योंकि राहुल से बात करते हुए बीजेपी के सांसद बेहद खुश नजर आ रहे हैं. अब जब चुनाव के नतीजे आए हैं तो अचानक हुई इस मुलाकात के भी मतलब निकाले जा रहे हैं.

ढाई दशक से राजनीति में रूडी

राजीव प्रताप रूडी ढाई दशक से चुनावी राजनीति में हैं. बीजेपी के सांसद हैं. वो बिहार के सारण से चुने जाते रहे हैं. वो 1990 में बिहार विधानसभा के सदस्य चुने गए थे. 1996 में पहली बार सांसद बने. तब से 5 बार सांसद चुने गए हैं. राज्यसभा के भी सदस्य रहे हैं. अटल जी की सरकार में मंत्री बने थे. 2014 में नरेंद्र मोदी ने भी रूडी को मंत्री बनाया था. 2017 में मंत्रीपद से इस्तीफा दे दिया था. तब से सरकार में कोई बड़ी जिम्मेदारी नहीं है. 2023 में उन्होंने स्वयं कहा था कि वो अब बिहार में राज्य स्तर की राजनीति करेंगे. मगर 2024 में फिर से टिकट मिला. वो सांसद बने.

चुनाव की वजह से चर्चा में आए रूडी

लेकिन लंबे समय से रूडी कैमरों के फोकस से दूर थे. अब कंस्टीट्यूशन क्लब के चुनाव ने रूडी को चर्चा के केंद्र में लाकर खड़ा कर दिया है.
राजीव प्रताप रूडी के पैनल में निर्दलीयों के अलावा कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और टीएमसी के सदस्य भी चुनाव लड़ रहे थे. यही वजह है कि रूडी को विपक्षी सांसदों का साथ मिला. संजीव बाल्यान से जब हार के बारे में सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि विपक्षी दलों से रूडी की दोस्ती हो सकती है और मुझसे दुश्मनी, लेकिन मुझे पर विपक्ष का समर्थन मिला.

सोनिया-खड़गे भी वोट डालने पहुंचे

संजीव बाल्यान के साथ निशिकांत दूबे जैसे बीजेपी सांसद खुलकर खड़े थे. तो रूडी ने डोर टू डोर कैंपेन किया था. विपक्षी सांसदों को भी साधा. राहुल ने भी रूडी की पैरवी की. इसके बाद विपक्षी लामबंद हुए. सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खरगे भी वोट डालने गए. बीजेपी के सांसद असमंजस में रहे. रूडी को विपक्ष का एकमुश्त वोट पड़ा. इसलिए कहा जा रहा है कि रूडी की जीत, विपक्ष की जीत है. वैसे समाजवादी पार्टी के नेता कह रहे हैं कि धनखड़ प्रकरण को खत्म करने के लिए बाल्यान को मैदान में उतारा गया था. जातीय सियासत में विशेषज्ञता रखने वाली समाजवादी पार्टी इस चुनाव में भी जाति खोज रही है. लेकिन समाजवादी पार्टी के नेता को पता होना चाहिए कि रूडी पिछले 25 सालों से कंस्टीट्यूशन क्लब के सचिव हैं.

कोविंद को हरा चुके हैं रूडी

 2009 के चुनाव में रूडी ने बीजेपी के ही नेता रहे रामनाथ कोविंद को हराया था, जो बाद में देश के राष्ट्रपति बने. पिछले चुनाव में वो निरविरोध जीते थे। इस बार संजीव बाल्यान के मैदान में उतरने के बाद इसे कांटे का टक्कर बताया जा रहा था. अब कंस्टीट्यूशन क्लब के बारे में भी जान लीजिए.

क्या है कंस्टीट्यूशन क्लब?

कंस्टीट्यूशन क्लब में सांसद बैठते हैं. आपस में मिलते हैं. सांसदों के निजी कार्यक्रम आयोजित होते हैं. क्लब में कॉन्फ्रेंस रूम, कॉफी क्लब,आउटडोर कैफे, बिलियर्ड्स रूम, जिम, यूनिसेक्स सैलून, स्विमिंग पूल और बैडमिंटन कोर्ट जैसी सुविधाएं उपलब्ध हैं.
 
इस कंस्टीट्यूशन क्लब को चलाने के लिए एक गर्वनिंग काउंसिल होती है, जिसका चुनाव हर पांच साल पर होता है. इस बार जिस तरह बीजेपी बनाम बीजेपी हुआ. सोनिया गांधी जैसी नेता वोट डालने गईं और विपक्षी सांसदों ने पिक्चर बदल दी. यही वजह है कि कंस्टीट्यूशन क्लब के चुनाव की चर्चा ट्रेंड कर रही है.

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Rachit Kumar

नवभारत टाइम्स अखबार से शुरुआत फिर जनसत्ता डॉट कॉम, इंडिया न्यूज, आजतक, एबीपी न्यूज में काम करते हुए साढ़े 3 साल से ज़ी न्यूज़ में हैं. शिफ्ट देखने का लंबा अनुभव है.

...और पढ़ें

TAGS

DNADNA Analysis

Trending news

कहीं पर थप्पड़, तो कहीं पर मशाल मार्च; अदालत के फैसले के विरोध में उतरे Dog Lover
DNA Analysis
कहीं पर थप्पड़, तो कहीं पर मशाल मार्च; अदालत के फैसले के विरोध में उतरे Dog Lover
मस्जिद में तिरंगा फहराने पर 'रार'..स्कूल में ध्वजारोहण, तो धर्मस्थल पर संग्राम क्यों
DNA Analysis
मस्जिद में तिरंगा फहराने पर 'रार'..स्कूल में ध्वजारोहण, तो धर्मस्थल पर संग्राम क्यों
ये तो मेरे बाएं हाथ का काम है...क्या लेफ्टी का काम आसान होता है; क्या कहती है रिसर्च
Viral News
ये तो मेरे बाएं हाथ का काम है...क्या लेफ्टी का काम आसान होता है; क्या कहती है रिसर्च
ऑनर किलिंग से पहले NEET छात्रा का खौफनाक संदेश, बॉयफ्रेंड को लिखा- 'मुझे बचा लो...'
Gujarat
ऑनर किलिंग से पहले NEET छात्रा का खौफनाक संदेश, बॉयफ्रेंड को लिखा- 'मुझे बचा लो...'
केजरीवाल और मान ने 'महिला विंग लीडरशिप ट्रेनिंग' कार्यक्रम को किया संबोधित
Arvind Kejriwal
केजरीवाल और मान ने 'महिला विंग लीडरशिप ट्रेनिंग' कार्यक्रम को किया संबोधित
सावरकर मानहानि मामले में जान के खतरे वाली बात पर राहुल का यू-टर्न, पार्टी बोली...
Rahul Gandhi
सावरकर मानहानि मामले में जान के खतरे वाली बात पर राहुल का यू-टर्न, पार्टी बोली...
आतंकियों की अब खैर नहीं! LoC पर सेना की नई प्लानिंग, PAK को मिलेगा मुंहतोड़ जवाब
Jammu and Kashmir
आतंकियों की अब खैर नहीं! LoC पर सेना की नई प्लानिंग, PAK को मिलेगा मुंहतोड़ जवाब
आ गए हज 2026 कुर्रा के नतीजे, कितना जमा कराना होगा एडवांस? जान लें A to Z तक हर चीज
Hajj 2026
आ गए हज 2026 कुर्रा के नतीजे, कितना जमा कराना होगा एडवांस? जान लें A to Z तक हर चीज
लाल किले पर PM मोदी का भाषण... बर्गर के प्राइज में ऐसे मिलेगी एंट्री, जानें प्रोसेस
independence day 2025
लाल किले पर PM मोदी का भाषण... बर्गर के प्राइज में ऐसे मिलेगी एंट्री, जानें प्रोसेस
उत्तरकाशी के बाद हिमाचल प्रदेश में आसमानी कहर, शिमला के रामपुर में फटा बादल
cloud burst in shimla
उत्तरकाशी के बाद हिमाचल प्रदेश में आसमानी कहर, शिमला के रामपुर में फटा बादल
;