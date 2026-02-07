Advertisement
trendingNow13101726
Hindi Newsदेशभारत के मुसलमान... संघ प्रमुख मोहन भागवत ने ऐसा क्या कहा, धीरे से मुस्कुराए सलमान खान

भारत के मुसलमान... संघ प्रमुख मोहन भागवत ने ऐसा क्या कहा, धीरे से मुस्कुराए सलमान खान

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यक्रम में सलमान खान के पहुंचने की काफी चर्चा है. फिल्म क्षेत्र की कई हस्तियां सामने दर्शक दीर्घा में थीं. संघ प्रमुख मोहन भागवत ने भारत के मुसलमानों की बात की. एक समय ऐसा आया जब उन्होंने सलमान खान का जिक्र कर दिया. 

Written By  Anurag Mishra|Last Updated: Feb 07, 2026, 10:20 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

भारत के मुसलमान... संघ प्रमुख मोहन भागवत ने ऐसा क्या कहा, धीरे से मुस्कुराए सलमान खान

'संघ यात्रा के 100 साल' पर मुंबई में आयोजित कार्यक्रम में एक समय ऐसा आया जब मोहन भागवत ने सलमान खान की चर्चा शुरू कर दी. सामने बैठे बॉलीवुड स्टार सलमान खान मुस्कुराने लगे. दरअसल, संघ प्रमुख उस समय कह रहे थे कि भारत के मुसलमान और भारत के ईसाई दुनिया के मुसलमानों-ईसाइयों की तरह नहीं हैं. उनका अलगपन कहां से आया, वो भारत का है. आगे उन्होंने कहा कि समाज को संगठित करना होगा. समाज फैशन से चलता है. सिनेमा में, सलमान खान जी क्या पहनते हैं. कॉलेज के विद्यार्थी वैसा पहनते हैं. उन्होंने खुद ही सवाल किया कि क्यों पहनना? उन्होंने पहना है इसलिए. उन्होंने क्यों पहना? मालूम नहीं. संघ प्रमुख ने कहा कि फैशन उत्पन्न करने वाले लोग समाज के विश्वासपात्र, श्रेष्ठ, कीर्तिमान ऐसे लोग होते हैं जिनको अपनी भाषा में कहते हैं महाजन या श्रेष्ठ. जिन पर उनका विश्वास है, वे जो करते हैं, वैसा ही लोग करते हैं. 

भागवत ने कहा कि संपूर्ण समाज को संगठित करना संघ का काम है. जो विरोध करते हैं उन्हें भी संगठित करना है. हम किसी का विरोध नहीं करते हैं. उन्होंने कहा कि हम हिंदू समाज को संगठित करने की बात करते हैं तो प्रश्न आता है कि आपने हिंदू का नाम लिया बाकी सबको क्यों छोड़ दिया? संघ प्रमुख ने समझाते हुए कहा कि यहां समझना होगा. हम कहते हैं कि भारत में सब हिंदू हैं. हिंदू का मतलब धर्म से नहीं, पूजा या कर्मकांड मत मानिए. हिंदू संज्ञा नहीं विशेषण है. हिंदू शब्द बाहर से आया. हमारे धर्म ग्रंथों में मानव धर्म शास्त्र लिखे गए, हिंदू धर्म शास्त्र नहीं. लोक भाषा में जब कोई शब्द आता है तो संत उसे स्वीकार करते हैं. क्योंकि वह लोगों की भाषा में बात करते हैं. 

पहली बार गुरु नानक ने बोला हिंदू

Add Zee News as a Preferred Source

भागवत ने कहा कि पहली बार इस शब्द का उपयोग करने वाले संत का नाम है- श्री गुरु नानक देव जी. आक्रमण हुआ पंजाब पर बाबर का. उन्होंने अत्याचार देखा और वर्णन लिखा, उन्होंने हिंदुस्तान लिखा. यह भी लिखा- इतना अत्याचार हुआ कि न हिंदू महिलाओं का शील बचा, न मुस्लिम महिलाओं की अस्मत बची. 

पढ़ें: न तो संघ पैरामिलिट्री... सामने बैठे थे सलमान खान, मोहन भागवत ने सबसे बड़ी गलतफहमी दूर कर दी

उन्होंने आगे कहा कि भारत भूगोल का नाम नहीं है, भारत स्वभाव का नाम है. ये जोड़ने वाला स्वभाव हमारा फिर से खड़ा करना है. सबको मिलकर अनुशासनबद्ध होकर देश को बड़ा करना है क्योंकि हमारा देश बड़ा होने से दुनिया बड़ी होगी.

हमें महाशक्ति नहीं बनना: संघ प्रमुख

भागवत ने कहा कि सबसे प्राचीन होने के कारण हम अग्रज हैं. हमारा चरित्र ऐसा होना चाहिए कि दुनिया के लोग आएं और अपने जीवन की विद्या सीखें. उदाहरण से दुनिया को सिखाना है. हम दुनिया की महाशक्ति नहीं बनेंगे. महाशक्ति डंडा चलाती है, चला ही रही है, दिख रहा है. ऐसा हमको नहीं बनना है. हम विश्वगुरु बनेंगे. हम भाषण से नहीं सिखाएंगे, हम उदाहरण पेश करेंगे. 

पूरा वीडियो देखने के लिए क्लिक कीजिए

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Anurag Mishra

अनुराग मिश्र ज़ी न्यूज डिजिटल में एसोसिएट न्यूज एडिटर हैं. वह दिसंबर 2023 में ज़ी न्यूज से जुड़े. देश और दुनिया की राजनीतिक खबरों पर अच्छी पकड़ रखते हैं. इससे पहले नवभारत टाइम्स डिजिटल में शाम की श...और पढ़ें

TAGS

mohan bhagwat news

Trending news

भारत के मुसलमान... संघ प्रमुख मोहन भागवत ने क्या कहा, धीरे से मुस्कुराए सलमान खान
mohan bhagwat news
भारत के मुसलमान... संघ प्रमुख मोहन भागवत ने क्या कहा, धीरे से मुस्कुराए सलमान खान
भारत को 'वैश्विक महाशक्ति' क्यों नहीं बनाना चाहता RSS? भागवत ने खोला राज, बताया...
rss
भारत को 'वैश्विक महाशक्ति' क्यों नहीं बनाना चाहता RSS? भागवत ने खोला राज, बताया...
पंजाब के 65 लाख परिवारों को सुरक्षा कवच, 10 लाख रुपये तक का मिल रहा फ्री इलाज
Punjab news in hindi
पंजाब के 65 लाख परिवारों को सुरक्षा कवच, 10 लाख रुपये तक का मिल रहा फ्री इलाज
न तो संघ पैरामिलिट्री...आगे बैठे थे सलमान खान, भागवत ने सबसे बड़ी गलतफहमी दूर कर दी
mohan bhagwat news
न तो संघ पैरामिलिट्री...आगे बैठे थे सलमान खान, भागवत ने सबसे बड़ी गलतफहमी दूर कर दी
खिलाड़ियों को डाइट नहीं, बुजुर्गों की काटी पेंशन; हरियाणा सरकार पर बरसे AAP नेता
Punjab
खिलाड़ियों को डाइट नहीं, बुजुर्गों की काटी पेंशन; हरियाणा सरकार पर बरसे AAP नेता
जब पुंछ दौरे पर आर्मी चीफ द्विवेदी को मिला पुराना दोस्त परवेज, फोटो हुई वायरल
Jammu Kashmir
जब पुंछ दौरे पर आर्मी चीफ द्विवेदी को मिला पुराना दोस्त परवेज, फोटो हुई वायरल
जिन्ना हमें ये क्या दे गया? दुनिया में आतंक फैलाने के बाद खुद के लिए ही बन गया नासूर
Pakistan
जिन्ना हमें ये क्या दे गया? दुनिया में आतंक फैलाने के बाद खुद के लिए ही बन गया नासूर
अपने विधायक के खिलाफ प्रस्ताव से गुस्से में BJP, ममता सरकार पर साधा निशाना
west bengal news in hindi
अपने विधायक के खिलाफ प्रस्ताव से गुस्से में BJP, ममता सरकार पर साधा निशाना
नागरिकता से पहले कैसे बन गईं वोटर? कोर्ट को सोनिया का जवाब, कहा- ये छोटी मानसिकता...
sonia gandhi
नागरिकता से पहले कैसे बन गईं वोटर? कोर्ट को सोनिया का जवाब, कहा- ये छोटी मानसिकता...
Explain: इंडिया-US डील में कौन जीता-कौन हारा? क्या दांव पर था और क्या सुरक्षित रहेगा
India US Deal
Explain: इंडिया-US डील में कौन जीता-कौन हारा? क्या दांव पर था और क्या सुरक्षित रहेगा