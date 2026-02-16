मुझे पाकिस्तान की हार से दुख हुआ लेकिन... सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज ने क्यों कहा ऐसा? फिर पड़ोसी को दे दिया सुझाव

Advertisement
Hindi Newsदेशमुझे पाकिस्तान की हार से दुख हुआ लेकिन... सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज ने क्यों कहा ऐसा? फिर पड़ोसी को दे दिया सुझाव

भाईजान अब तो रूटीन मैटर बन गया है... भारतीय टीम एक मिलियन टन बेहतर है पाकिस्तान से... कुछ ऐसे ही मायूस होकर पाकिस्तानी खुलकर बोल रहे हैं. कोलंबो में पाकिस्तान की हार पर भारत के सुप्रीम कोर्ट के एक पूर्व जज ने भी पाकिस्तानियों के साथ दुख व्यक्त करते हुए कहा है कि रोने से कुछ नहीं होगा. मेरी बात मान लो.

Written By  Anurag Mishra|Last Updated: Feb 16, 2026, 11:10 AM IST
सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस मार्कंडेय काटजू ने कोलंबो में पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की हार पर दुख जताते हुए पड़ोसी मुल्क को सुझाव दे दिया है. हां, जस्टिस काटजू ने सोशल मीडिया पर लिखा कि एक भारतीय होने के बावजूद मैं भारत और पाकिस्तान को एक देश मानता हूं, जिसे अंग्रेजों ने अस्थायी रूप से बांट दिया था ताकि हिंदू और मुसलमान एक-दूसरे से लड़ते रहें. यह सब नकली 'टू नेशन थ्योरी' के आधार पर किया गया जिससे अविभाजित भारत आगे चलकर चीन की तरह एक आधुनिक औद्योगिक ताकत न बन पाए. जबकि भारत में इसकी क्षमता है. वे (अंग्रेज) चाहते थे कि इस तरह से भारत वेस्टर्न इंडस्ट्री के लिए एक बड़ा प्रतिस्पर्धी न बन जाए, जैसा चीन अब बन चुका है. 

16 फरवरी की सुबह 8.53 बजे काटजू साहब ने लिखा, 'इसलिए मैं भारतीय और पाकिस्तानी दोनों क्रिकेट टीमों को अपनी टीम मानता हूं और कल (15 फरवरी) कोलंबो में पाकिस्तान की हार से मुझे उतना ही दुख हुआ जैसे पाकिस्तानियों को दुख हुआ है.'

SC के पूर्व जज ने एक वीडियो शेयर करते हुए लिखा कि लेकिन सिर्फ रोने से कोई समाधान नहीं निकलता है. मेरी राय में इसका उपाय यह है कि पाकिस्तान सरकार को फौरन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की बैठक बुलाकर इसे फिर से खड़ा करना चाहिए. उन्होंने कहा कि बिल्कुल नया बोर्ड बनाया जाए जो कुछ इस तरह हो- 
चेयरमैन - जावेद मियांदाद बनें
वाइस चेयरमैन - वसीम अकरम बनें
मेंबर - वकार यूनिस, इंजमाम उल हक, शाहिद अफरीदी, शोएब अख्तर और एक स्पिनर हो. 

'मेरी बात मानिए, वर्ल्ड कप भी जीतेगा पाकिस्तान'

उन्होंने आगे कहा है कि इस बोर्ड को टीम के लिए जिसे चाहें उसे चुनने की पूरी आजादी दी जानी चाहिए. उन्हें पर्याप्त फंड और दूसरी सुविधाएं दी जानी चाहिए. अगर मेरा सुझाव मान लिया जाता है तो पाकिस्तानी टीम एक बार फिर दुनिया की टॉप टीमों में से एक बन जाएगी और 1992 की तरह वर्ल्ड कप भी जीतेगी.

