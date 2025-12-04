संसद भवन में अचानक पीएम मोदी-अमित शाह समेत BJP के सीनियर नेताओं क्यों की मीटिंग, बड़ा होने वाला है फैसला, पता चल गई बात!

BJP fuels buzz over new national, UP chiefs: ऐसे समय में जब देश में शीतकालील सत्र चल रहा है. बीजेपी के बड़े नेताओं की संसद में बुधवार को हुई बैठक ने बहुत लोगों को सकते में डाल दिया है. अटकलें तेज हो गई हैं. पार्टी में नए बदलाव की अफवाहें भी उड़ रही हैं. जानते हैं पूरी कहानी.
BJP New national UP chiefs Updates: 3 दिसंबर 2025 को संसद भवन में एक ऐसी बैठक हुई, जिसने पूरे राजनीतिक हलकों में सनसनी फैला दी है. बुधवार को संसद भवन में BJP के सीनियर नेताओं की मीटिंग से यह चर्चा तेज हो गई कि पार्टी जल्द ही उत्तर प्रदेश यूनिट के अगले चीफ और शायद अगले नेशनल प्रेसिडेंट की भी घोषणा कर सकती है. इसकी अटकलें तब और तेज हो गई जब संगठन महासचिव बीएल संतोष जो आमतौर पर संसद में कम नजर आते हैं, इस बार खासतौर पर संसद पहुंचे.
पीएम मोदी-अमित शाह से क्यों मिले संतोष?
उन्होंने सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनके संसद ऑफिस में मुलाकात की. उसके बाद गृह मंत्री अमित शाह से बात की जिसमें पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी शामिल हुए. यह बैठक इसलिए खास है क्योंकि संतोष हाल ही में उत्तर प्रदेश का दौरा करके लौटे हैं. पार्टी सूत्रों का कहना है कि ऐसे मीटिंग्स रूटीन हैं, लेकिन टाइमिंग को देखते हुए लगता है कि कुछ बड़ा होने वाला है.
यूपी में क्या चल रहा है?
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, उत्तर प्रदेश बीजेपी के लिए हमेशा से ही अहम राज्य रहा है. 2024 लोकसभा चुनावों में पार्टी को बड़ा झटका लगा था, जब सीटें 62 से घटकर 33 रह गईं. इसके बाद से ही यूपी यूनिट चीफ भूपेंद्र चौधरी की भूमिका पर सवाल उठ रहे हैं. हाल ही में चौधरी ने पीएम मोदी से मिलकर राज्य की राजनीतिक स्थिति पर रिपोर्ट दी थी. अब संतोष का यूपी दौरा और फिर दिल्ली में ये मीटिंग्स बताते हैं कि पार्टी नए चीफ की तलाश में है. गुजरात, तेलंगाना जैसे कुछ अन्य राज्यों में भी यूनिट चीफ्स के चुनाव लंबे समय से पेंडिंग हैं. पार्टी के एक नेता ने बताया कि यूपी में संगठन को मजबूत करने की जरूरत है, क्योंकि आने वाले समय में लोकल इलेक्शंस हैं. अगर नया चीफ आता है, तो वो ग्राउंड लेवल पर कार्यकर्ताओं को एकजुट करने पर फोकस करेगा.
राष्ट्रीय अध्यक्ष पर क्या फैसला?
जेपी नड्डा 2023 से एक्सटेंशन पर हैं, और उनका उत्तराधिकारी अभी तय नहीं हुआ. पार्टी दिसंबर मध्य तक फैसला लेना चाहती है, वरना जनवरी तक टल सकता है क्योंकि बीच में अशुभ काल है. पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल और असम में 2026 में असेंबली चुनाव होने हैं, इसलिए पार्टी अप्रैल से पहले सब कुछ सेटल करना चाहती है. नड्डा के बाद कौन आएगा, इस पर लगातार चर्चा चल रही है.
