पूर्व गृह मंत्री शिवराज पाटिल का ध्यान मुद्रा में बैठे हुए क्यों हुआ अंतिम संस्कार? गांव के खेत में दफनाए गए

कांग्रेस के दिग्गज नेता और देश के पूर्व गृह मंत्री शिवराज पाटिल का शनिवार को पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया. इससे पहले महाराष्ट्र में उनके गृह जिले लातूर में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला समेत कई बड़े नेताओं ने श्रद्धांजलि अर्पित की. अगर आपने तस्वीर देखी होगी तो ध्यान मुद्रा में बैठे हुए उनका अंतिम संस्कार किया गया है. आपके मन में सवाल होगा कि ऐसा क्यों?

आमतौर पर हमने साधु-संतों को ही इस तरह से समाधि दिए जाने की तस्वीरें देखी हैं. दरअसल पाटिल लिंगायत समुदाय से ताल्लुक रखते थे. ऐसे में उन्हें लातूर से 6 किमी दूर वरवंती गांव में उनके खेत में ही बैठे हुए ध्यान की मुद्रा में दफनाया गया.

Congress President Shri @kharge attended the funeral and paid his last respects to the former Union Minister & former Speaker, the late Shri Shivraj Patil, in Latur. Add Zee News as a Preferred Source Maharashtra pic.twitter.com/Dz3axRPoDb — Congress (@INCIndia) December 13, 2025

लिंगायत में दाह संस्कार क्यों नहीं करते?

लिंगायत समुदाय के लोगों का मानना है कि मृतक व्यक्ति की आत्मा तुरंत भगवान शिव से मिल जाती है और पुनर्जन्म के चक्र से मुक्त हो जाती है इसलिए शरीर से आत्मा को मुक्त करने के लिए दाह संस्कार की रस्म अनावश्यक हो जाती है. हालांकि हिंदू धर्म में निधन होने पर दाह संस्कार किया जाता है. लिंगायत समुदाय के रीति-रिवाज के तहत पार्थिव शरीर को ध्यान की मुद्रा यानी पद्मासन में शिवलिंग के साथ दफनाते हैं. वे मृत्यु को ईश्वर में विलीन होने के उत्सव के रूप में देखते हैं.

#WATCH | Maharashtra | Former Union Home Minister and Congress leader Shivraj Patil's last rites performed with state honours in Latur. Congress National President Mallikarjun Kharge, Lok Sabha Speaker Om Birla, and others pay their last respects. pic.twitter.com/roHBzWCuXi — ANI (@ANI) December 13, 2025

इससे पहले, ओम बिरला ने पाटिल के पार्थिव शरीर पर पुष्पांजलि अर्पित की. महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष हर्षवर्धन और लातूर से लोकसभा सदस्य शिवाजी कोल्गे भी मौजूद थे. अंतिम संस्कार से पहले पाटिल को बंदूकों की सलामी दी गई. 90 साल के पाटिल का शुक्रवार को लातूर में बीमारी के बाद निधन हो गया था.