/भोजन करने का सही तरीका, खाते समय इन बातों को करें फॉलो, जानें वैज्ञानिक रहस्य ?

अंतरराष्ट्रीय धर्मगुरु डॉ एच एस रावत
भोजन हमेशा हमें एकाग्रचित होकर ही करना चाहिए तथा ध्यानपूर्वक करना चाहिए और भोजन करते समय हमें बातचीत बिल्कुल नहीं करनी चाहिए . इसके पीछे हमारे शरीर में एक रसायन विज्ञान और भौतिक विज्ञान की क्रिया काम करती है . जिसके बारे में हमें मालूम ही नहीं होता है .
हमारे शरीर की 5 इंद्रियाँ मन से संचालित होती हैं. मन जिस इंद्री पर ध्यान लगाता है, तो वही इंद्री क्रियाशील हो जाती है. भोजन करते समय हमारे शरीर की स्वाद इंद्री और उदान प्राण क्रियाशील रहता है. स्वाद इंद्री भोजन को पचाने के लिए लार छोड़ती है .
अगर आपका ध्यान पूर्ण रूप से भोजन पर है, तो आपकी स्वाद इंद्री लार का विसर्जन समुचित मात्रा में करेगी . जिसके कारण आपका भोजन तुरंत पच जाएगा और प कर तुरंत समान प्राण को आपूर्ति करेगा . जिसके कारण आपके शरीर की ऊर्जा तुरंत ही बढ़ जाएगी . और तुरंत आपको डकार आनी शुरू जाएगी कि आपका भोजन पच गया है.
अगर आप भोजन करते समय बातचीत करने में मस्त है, तो आपका मन स्वाद इंद्री को पूर्ण रूप से संकेत नहीं देता है, जिसके कारण आपको भोजन के स्वाद का पता ही नहीं होता है और न ही ठीक से भोजन पचता है . जिसके कारण आपके द्वारा खाया हुआ भोजन अधपचा रहकर मल में बदल जाता है तथा गैस बनाना शुरू कर देता है . जिसके कारण बवासीर , फिशर और भगंदर की बीमारी आ जाती है तथा मोटापा बढ़ जाता है.
इसी प्रकार जब आप किसी विवाह शादी या समारोह में खड़े होकर भोजन करते हैं, तो भी भोजन पचता नहीं है. उसका मुख्य वैज्ञानिक कारण होता है कि हमारे शरीर का गुरुत्वाकर्षण बल . जब हम खड़े होते हैं, तो अपान प्राण हमारे शरीर को खड़े रखने में ऊर्जा की बहुत खपत करता है . ऐसी स्थिति में जब आप खाने खाते हैं, तो जो ऊर्जा भोजन को पचाने के लिए हमारे शरीर को चाहिए, वो उचित ऊर्जा स्वाद इंद्री और ऊदान प्राण को नहीं मिल पाती है . जिसके कारण भोजन उचित रूप से पच नहीं पाता है .
यही कारण किसी भी समारोह से भोजन करने के बाद पाचन क्रिया गड़बड़ हो जाती है तथा खट्टी-खट्टी डकार आनी शुरू हो जाती हैं . इसलिए भोजन करते समय बातचीत बिल्कुल न करें , टीवी न देखें तथा बैठकर भोजन करें तो आपको बहुत लाभ होगा . अगर जमीन पर बैठकर भोजन करेंगे, तो और भी ज्यादा लाभ होगा . जमीन पर बैठकर भोजन करते समय हमारे शरीर का गुरुत्वाकर्षण बल न्यून अवस्था में होने कारण पूरी ऊर्जा भोजन पचाने में लग जाती है . खड़े होकर भोजन करने से शरीर की ऊर्जा दो हिस्सों में विभाजित हो जाती है . पहली ऊर्जा शरीर को खड़ा रखने में और दूसरी ऊर्जा भोजन पचाने में .